"Высокоточной авиационной ракетой класса "воздух-поверхность" Х-59, выпущенной из Су-35 враг прицельно уничтожил очередную общественную уборную на окраине Нововоронцовки (Херсонщина – УНИАН). Это уже в третий раз враг пытается угодить путлеру (главе РФ Владимиру Путину – УНИАН), ... но пока им "мочить в сортире" удается только его репутацию", - говорится в сообщении. ... Отмечается, что стоимость Х-59 составляет несколько сотен тысяч долларов.
Российские захватчики обстреляли приграничье Черниговской области. Если на юге они "демилитазировали" уличный туалет ракетой Х-59, то сейчас рашисты взялись за животных. В результате вражеского обстрела пострадало стадо коров на одном из сельскохозяйственных предприятий.
Отмечу, что рашисты обстреливают приграничные районы Черниговской области каждый день
У Росії призупинили прийом заяв про видачу громадянам РФ біометричних закордонних паспортів. Про це повідомив консульський департамент МЗС РФ 26 серпня. “Тимчасово припиняється прийом заяв про видачу паспортів нового покоління (терміном дії 10 років). Оформлення паспортів терміном дії 5 років продовжиться без змін в установленому порядку як первинне, замість діючого, використаного, втраченого або зіпсованого”.
Це намагання хоч якось зупинити потік еліти/бізнесу на безповоротний виїзд?
В РФ готують суспільство до необхідності повернення Криму. 24 серпня пролунала заява Ібрагіма Калина — представника президента Туреччини Ердогана. Він наголосив, що умовою мирної угоди між Україною та Росією має бути повернення під українську юрисдикцію Криму. Цю позицію Ердогана, а потім і його представника оприлюднили практично всі провідні російські ЗМІ. В умовах тотального контролю російських спецслужб над ЗМІ таке активне поширення цієї заяви видається зовсім невипадковим. І хоча всі ці ЗМІ, звісно, тими чи іншими словами наголосили про "демократичний" перехід Криму під контроль Росії, здається, що "за поребриком" почали готувати громадську думку до необхідності повертати окупований Крим Україні. Бо неминуче більшість російського населення в якийсь момент захоче завершення війни. Так от їм вже зараз російські ЗМІ вказують, яка безумовна вимога існує для її завершення. Як відомо, існує п'ять стадій прийняття неминучого: заперечення, гнів, торг, депресія і прийняття. Схоже на те, що у російському державному керівництві щодо Криму вже пройшли стадію "торгу" і перейшли до стану "депресії". Інша цікава заява, що пролунала саме 24 серпня, – це слова ймовірного наступного прем'єр-міністра Британії Ліз Трасс. Вона заявила, що на посаді прем'єра Британії буде готова застосувати ядерну зброю. Зрозуміло, що ніхто із керівників західних держав не збирається використовувати ядерну зброю без реальної загрози її застосування з боку нацистського режиму Російської імперії. Але ця заява показує, що ніхто не боїться ядерного шантажу з боку бункерного божевільного та його оточення. https://gazeta.ua/blog/57770/v-rf-gotuy ... nnya-krimu
fler написав:У Росії призупинили прийом заяв про видачу громадянам РФ біометричних закордонних паспортів. Про це повідомив консульський департамент МЗС РФ 26 серпня. “Тимчасово припиняється прийом заяв про видачу паспортів нового покоління (терміном дії 10 років). Оформлення паспортів терміном дії 5 років продовжиться без змін в установленому порядку як первинне, замість діючого, використаного, втраченого або зіпсованого”.
Це намагання хоч якось зупинити потік еліти/бізнесу на безповоротний виїзд?
fler написав:У Росії призупинили прийом заяв про видачу громадянам РФ біометричних закордонних паспортів. Про це повідомив консульський департамент МЗС РФ 26 серпня. “Тимчасово припиняється прийом заяв про видачу паспортів нового покоління (терміном дії 10 років). Оформлення паспортів терміном дії 5 років продовжиться без змін в установленому порядку як первинне, замість діючого, використаного, втраченого або зіпсованого”.
Це намагання хоч якось зупинити потік еліти/бізнесу на безповоротний виїзд?
может, дело в отсутствии чипов?
Вот тот случай, когда действительно, какая разница из-за чего Процесс есть