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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 14:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Спятивший Михалков призвал запретить украинский язык

pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 14:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На юге оккупанты "демилитазировали" уличный туалет ракетой Х-59
"Высокоточной авиационной ракетой класса "воздух-поверхность" Х-59, выпущенной из Су-35 враг прицельно уничтожил очередную общественную уборную на окраине Нововоронцовки (Херсонщина – УНИАН). Это уже в третий раз враг пытается угодить путлеру (главе РФ Владимиру Путину – УНИАН), ... но пока им "мочить в сортире" удается только его репутацию", - говорится в сообщении.
...
Отмечается, что стоимость Х-59 составляет несколько сотен тысяч долларов.

После туалета взялись за животных: на Черниговщине оккупанты обстреляли коров
Российские захватчики обстреляли приграничье Черниговской области. Если на юге они "демилитазировали" уличный туалет ракетой Х-59, то сейчас рашисты взялись за животных. В результате вражеского обстрела пострадало стадо коров на одном из сельскохозяйственных предприятий.

Отмечу, что рашисты обстреливают приграничные районы Черниговской области каждый день
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 15:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЕС откажется от упрощенной выдачи виз россиянам - Financial Times
План заморозки соглашения от 2007 года сделает получение россиянами виз для посещения стран Шенгенской зоны более сложным и дорогим.

Министры иностранных дел Евросоюза намерены поддержать приостановку действия соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией, чтобы ограничить количество выдаваемых виз россиянам.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, участвовавших в переговорах, это решение главы МИД стран ЕС планируют принять на двухдневной встрече в Праге, которая начнется во вторник.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 15:49

  pesikot написав:ЕС откажется от упрощенной выдачи виз россиянам - Financial Times
Как сообщает Financial Times, это решение главы МИД стран ЕС планируют принять на двухдневной встрече в Праге, которая начнется во вторник.


У Росії призупинили прийом заяв про видачу громадянам РФ біометричних закордонних паспортів. Про це повідомив консульський департамент МЗС РФ 26 серпня.
“Тимчасово припиняється прийом заяв про видачу паспортів нового покоління (терміном дії 10 років). Оформлення паспортів терміном дії 5 років продовжиться без змін в установленому порядку як первинне, замість діючого, використаного, втраченого або зіпсованого”.

Це намагання хоч якось зупинити потік еліти/бізнесу на безповоротний виїзд? :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 16:01

Яка сумна новина ;)

В РФ готують суспільство до необхідності повернення Криму.
24 серпня пролунала заява Ібрагіма Калина — представника президента Туреччини Ердогана. Він наголосив, що умовою мирної угоди між Україною та Росією має бути повернення під українську юрисдикцію Криму.
Цю позицію Ердогана, а потім і його представника оприлюднили практично всі провідні російські ЗМІ. В умовах тотального контролю російських спецслужб над ЗМІ таке активне поширення цієї заяви видається зовсім невипадковим. І хоча всі ці ЗМІ, звісно, тими чи іншими словами наголосили про "демократичний" перехід Криму під контроль Росії, здається, що "за поребриком" почали готувати громадську думку до необхідності повертати окупований Крим Україні. Бо неминуче більшість російського населення в якийсь момент захоче завершення війни. Так от їм вже зараз російські ЗМІ вказують, яка безумовна вимога існує для її завершення.
Як відомо, існує п'ять стадій прийняття неминучого: заперечення, гнів, торг, депресія і прийняття. Схоже на те, що у російському державному керівництві щодо Криму вже пройшли стадію "торгу" і перейшли до стану "депресії".
Інша цікава заява, що пролунала саме 24 серпня, – це слова ймовірного наступного прем'єр-міністра Британії Ліз Трасс. Вона заявила, що на посаді прем'єра Британії буде готова застосувати ядерну зброю.
Зрозуміло, що ніхто із керівників західних держав не збирається використовувати ядерну зброю без реальної загрози її застосування з боку нацистського режиму Російської імперії. Але ця заява показує, що ніхто не боїться ядерного шантажу з боку бункерного божевільного та його оточення.
https://gazeta.ua/blog/57770/v-rf-gotuy ... nnya-krimu
fler
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 16:01

  fler написав:У Росії призупинили прийом заяв про видачу громадянам РФ біометричних закордонних паспортів. Про це повідомив консульський департамент МЗС РФ 26 серпня.
“Тимчасово припиняється прийом заяв про видачу паспортів нового покоління (терміном дії 10 років). Оформлення паспортів терміном дії 5 років продовжиться без змін в установленому порядку як первинне, замість діючого, використаного, втраченого або зіпсованого”.

Це намагання хоч якось зупинити потік еліти/бізнесу на безповоротний виїзд? :roll:


может, дело в отсутствии чипов?
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 16:08

  Миша-клиент написав:
  fler написав:У Росії призупинили прийом заяв про видачу громадянам РФ біометричних закордонних паспортів. Про це повідомив консульський департамент МЗС РФ 26 серпня.
“Тимчасово припиняється прийом заяв про видачу паспортів нового покоління (терміном дії 10 років). Оформлення паспортів терміном дії 5 років продовжиться без змін в установленому порядку як первинне, замість діючого, використаного, втраченого або зіпсованого”.

Це намагання хоч якось зупинити потік еліти/бізнесу на безповоротний виїзд? :roll:


может, дело в отсутствии чипов?

Вот тот случай, когда действительно, какая разница из-за чего
Процесс есть
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 16:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Русский оккупант демонстрировал череп якобы украинского бойца: омбудсмен обратился в ООН
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН из-за демонстрации Россией "останков"украинских военных.

Кто там искал хороших россиян ?
Что-то не слышно осуждений плохих россиян

В свою очередь, Лубинец констатировал, что Россия из-за своей пропаганды продолжает дегуманизировать украинцев, оправдывая массовые убийства гражданских и разрушения населенных пунктов.
pesikot
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