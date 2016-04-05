Спятивший Михалков призвал запретить украинский язык
|
|
|
Додано: Нед 28 сер, 2022 14:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 28 сер, 2022 14:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Отмечу, что рашисты обстреливают приграничные районы Черниговской области каждый день
Додано: Нед 28 сер, 2022 15:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 28 сер, 2022 15:49
У Росії призупинили прийом заяв про видачу громадянам РФ біометричних закордонних паспортів. Про це повідомив консульський департамент МЗС РФ 26 серпня.
“Тимчасово припиняється прийом заяв про видачу паспортів нового покоління (терміном дії 10 років). Оформлення паспортів терміном дії 5 років продовжиться без змін в установленому порядку як первинне, замість діючого, використаного, втраченого або зіпсованого”.
Це намагання хоч якось зупинити потік еліти/бізнесу на безповоротний виїзд?
Додано: Нед 28 сер, 2022 16:01
Яка сумна новина ;)
В РФ готують суспільство до необхідності повернення Криму.
24 серпня пролунала заява Ібрагіма Калина — представника президента Туреччини Ердогана. Він наголосив, що умовою мирної угоди між Україною та Росією має бути повернення під українську юрисдикцію Криму.
Цю позицію Ердогана, а потім і його представника оприлюднили практично всі провідні російські ЗМІ. В умовах тотального контролю російських спецслужб над ЗМІ таке активне поширення цієї заяви видається зовсім невипадковим. І хоча всі ці ЗМІ, звісно, тими чи іншими словами наголосили про "демократичний" перехід Криму під контроль Росії, здається, що "за поребриком" почали готувати громадську думку до необхідності повертати окупований Крим Україні. Бо неминуче більшість російського населення в якийсь момент захоче завершення війни. Так от їм вже зараз російські ЗМІ вказують, яка безумовна вимога існує для її завершення.
Як відомо, існує п'ять стадій прийняття неминучого: заперечення, гнів, торг, депресія і прийняття. Схоже на те, що у російському державному керівництві щодо Криму вже пройшли стадію "торгу" і перейшли до стану "депресії".
Інша цікава заява, що пролунала саме 24 серпня, – це слова ймовірного наступного прем'єр-міністра Британії Ліз Трасс. Вона заявила, що на посаді прем'єра Британії буде готова застосувати ядерну зброю.
Зрозуміло, що ніхто із керівників західних держав не збирається використовувати ядерну зброю без реальної загрози її застосування з боку нацистського режиму Російської імперії. Але ця заява показує, що ніхто не боїться ядерного шантажу з боку бункерного божевільного та його оточення.
Додано: Нед 28 сер, 2022 16:01
может, дело в отсутствии чипов?
Додано: Нед 28 сер, 2022 16:08
Вот тот случай, когда действительно, какая разница из-за чего
Процесс есть
Додано: Нед 28 сер, 2022 16:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Кто там искал хороших россиян ?
Что-то не слышно осуждений плохих россиян
Додано: Нед 28 сер, 2022 17:36
Одразу попереджаю, що текст від рашкованів. До того ж дуже упоротих, на всю голову.
Але цікаво, що вони бачать, і ця картинка не на їх користь:
"Что означают поставки систем ПВО на Украину
Лично мое мнение: время проведения спецоперации на Украине играет против нас. Даже с учетом аргументов того, что "СВО ведется намеренно медленно", мне кажется есть набор других аргументов, которые идут нам в минус. Один из этих минусов - изменение номенклатуры поставляемого оружия на Украину.
Судя по поставкам оружия Украине и по тому, как начали они активно бить по нашим аэродромам на юге, они готовятся к основному — забрать у нас небо над украинским ТВД. Имеют очень большое желание.
Хотят, чтобы мы совсем не летали. Что противник пытается делать в Крыму? Тестирует нашу систему ПВО мелкими атаками, вскрывает её и атакует. Там, где не может атаковать ракетами, применяет ДРГ.
Поставки США и Великобритании, кроме высокоточных ракет, можно разделить на две части: противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM плюс системы ПВО Stormer HVM, которые могут работать на марше. То есть поставляют системы ПВО для прикрытия атакующих моторизированных колонн. Им везут большое количество колесных MRAP (бронемашин с улучшенной противоминной защитой). Поставили в достаточно большом количестве танки, которые в боях мы пока не видим.
От 3-х до 6-ти бригад ВСУ с помощью запада сколотили и доформировывают, готовя их бросить в наступление.
В ЕС и НАТО заявили, что будут готовить ВСУ. К чему готовят? К ближним стрелковым боям, поставляя крупнокалиберное вооружение, ПТУРы, которые стреляют на 3 км, гаубичную артиллерию, которая бьет фактически прямой наводкой. Это выглядит как системная подготовка большого наступления: закрытие неба, формирование механизированных бригад. Иными словами, противник готовится ко «второй волне»: прорыву фронта, боевым действиям в городах и в Крыму, где они планируют наступать, для чего и готовят вооруженные силы, которые смогут вести бои в прямом соприкосновении.
Они выбивают аэродромы, склады. Но непосредственного наступления на Херсон пока ожидать не стоит. То, что мы там продавили Благодатное и вышли на границу Николаевской области – это неплохо, но до Николаева нам еще идти 20 с лишним км. А под Донецком мы наступаем, к огромному сожалению, очень медленно. Фронт встал. Но наступаем медленно не потому, что мы совсем уж слабые. Просто у нас нет сил, чтобы при взламывании обороны хохлов штурмовыми подразделениями «Вагнера», десанта и т.д. или теми же самыми корпусами Донецка и Луганска, закрепиться на рубежах…
Мы несколько раз взламывали их оборону на различных участках, но некого вводить в эту взломанную оборону. Взломали—выдохлись—на плечах не успеваем наступать ровно потому, что идем, как в Первую мировую, а штурмовые подразделения когда-то должны отдыхать. У нас нет второй, третьей волн наступающих.
...
Но повторяю: когда ломаем оборону, нет сил ввести в оперативный прорыв еще людей. Людей нет, обученных, мотивированных людей, которые шли бы следом и делали то же, что делают их братья на передке. Их нет физически.
..."
Додано: Нед 28 сер, 2022 17:41
Нехай так, але які висновки випливають з цього?
1) Не очікували різкого зростання попиту на загранпаспорти (д*біли, бл*дь (с))
звідси
2) не замовили вчасно чіпи
3) Дружній Китай не встиг із постачанням, бо див.2).
4) Рос.виробництво чіпів не вдалося/ не спромоглося?
Але ж головне - це скільки народу ломанулося за паспортами, шо аж чіпів не вистачає?!
А також причини цієї масової міграції. Чому валять за кордон, а не до Москви/Пітеру/тощо? Відповіді прості:
1. Прихована мобілізація - не хочуть гинути і дітей втрачати теж
2. Прозріли щодо "світлого" майбутнього в рф (навіть якщо мобілізація не загрожує)
3. Встигнути в "останній вагон" - перспектива закриття кордонів ЄС для росіян вже чітко окреслена.
Як підсумок, вважаю, що чіпи - це другорядне. Напевно, якась Набіуліна зробила застереження, що якщо "люди з грошима" будуть виїжджати з рф такими темпами, то економіка країни накриється мідним тазом набагато швидше, ніж очікується, з далекоглядними наслідками щодо демографії, культури і т.д.
|