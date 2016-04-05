Додано: Нед 28 сер, 2022 17:36

Одразу попереджаю, що текст від рашкованів. До того ж дуже упоротих, на всю голову.

Але цікаво, що вони бачать, і ця картинка не на їх користь:



"Что означают поставки систем ПВО на Украину



Лично мое мнение: время проведения спецоперации на Украине играет против нас. Даже с учетом аргументов того, что "СВО ведется намеренно медленно", мне кажется есть набор других аргументов, которые идут нам в минус. Один из этих минусов - изменение номенклатуры поставляемого оружия на Украину.



Судя по поставкам оружия Украине и по тому, как начали они активно бить по нашим аэродромам на юге, они готовятся к основному — забрать у нас небо над украинским ТВД. Имеют очень большое желание.







Хотят, чтобы мы совсем не летали. Что противник пытается делать в Крыму? Тестирует нашу систему ПВО мелкими атаками, вскрывает её и атакует. Там, где не может атаковать ракетами, применяет ДРГ.



Поставки США и Великобритании, кроме высокоточных ракет, можно разделить на две части: противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM плюс системы ПВО Stormer HVM, которые могут работать на марше. То есть поставляют системы ПВО для прикрытия атакующих моторизированных колонн. Им везут большое количество колесных MRAP (бронемашин с улучшенной противоминной защитой). Поставили в достаточно большом количестве танки, которые в боях мы пока не видим.



От 3-х до 6-ти бригад ВСУ с помощью запада сколотили и доформировывают, готовя их бросить в наступление.



В ЕС и НАТО заявили, что будут готовить ВСУ. К чему готовят? К ближним стрелковым боям, поставляя крупнокалиберное вооружение, ПТУРы, которые стреляют на 3 км, гаубичную артиллерию, которая бьет фактически прямой наводкой. Это выглядит как системная подготовка большого наступления: закрытие неба, формирование механизированных бригад. Иными словами, противник готовится ко «второй волне»: прорыву фронта, боевым действиям в городах и в Крыму, где они планируют наступать, для чего и готовят вооруженные силы, которые смогут вести бои в прямом соприкосновении.



Они выбивают аэродромы, склады. Но непосредственного наступления на Херсон пока ожидать не стоит. То, что мы там продавили Благодатное и вышли на границу Николаевской области – это неплохо, но до Николаева нам еще идти 20 с лишним км. А под Донецком мы наступаем, к огромному сожалению, очень медленно. Фронт встал. Но наступаем медленно не потому, что мы совсем уж слабые. Просто у нас нет сил, чтобы при взламывании обороны хохлов штурмовыми подразделениями «Вагнера», десанта и т.д. или теми же самыми корпусами Донецка и Луганска, закрепиться на рубежах…



Мы несколько раз взламывали их оборону на различных участках, но некого вводить в эту взломанную оборону. Взломали—выдохлись—на плечах не успеваем наступать ровно потому, что идем, как в Первую мировую, а штурмовые подразделения когда-то должны отдыхать. У нас нет второй, третьей волн наступающих.

...

Но повторяю: когда ломаем оборону, нет сил ввести в оперативный прорыв еще людей. Людей нет, обученных, мотивированных людей, которые шли бы следом и делали то же, что делают их братья на передке. Их нет физически.

..."