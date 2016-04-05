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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 28 сер, 2022 17:58
detroytred написав:
Одразу попереджаю, що текст від рашкованів. До того ж дуже упоротих, на всю голову.
Але цікаво, що вони бачать, і ця картинка не на їх користь:
Гуд, Вольдемар, гуд
Це був сарказм
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pesikot
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