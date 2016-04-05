Гуд, Вольдемар, гуд
Це був сарказм
|
|
|
Додано: Нед 28 сер, 2022 17:58
Додано: Нед 28 сер, 2022 18:24
Бавовняний сезон у Криму
Сьогодні спекотно у Криму
Близько 14-00 вибух у Сімеїзі. Горить обсерваторія у підніжжя гори "Кішка".
Прямо зараз (з 19-00) тривога у Севастополі (Фіолент - вибухи перед тривогою, пишуть, що через рукожопий запуск звідти ракети "Онікс" по Україні, ракета впала там, де її запускали), бухта Казачья було біля 10 вибухів.
ПС. Мабуть, добряче їм своє ж прилетіло, бо на Фіоленті до цих пір щось палає, вже понад годину.
Востаннє редагувалось fler в Нед 28 сер, 2022 19:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 28 сер, 2022 19:19
Там трохи прозаїчніше - щоб родини "поважних" людей могли спокійно шопінгувати в європах, в РФ надрукували останнім часом дуже багато диппаспортів (рахунок йде на сотні тисяч). От чіпи і закінчуються для "простих смертних".
І ще трохи дьогтю до Вашої бочки оптимізму
Додано: Нед 28 сер, 2022 19:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
"Не такі страшні московські воші, як українські гниди", - каже приказка ...
ДБР за вказівкою Зеленського порушило справу проти генерал-майора Кривоноса. Звинувачують у незаконній обороні аеропорту в Жулянах, - Юрій Бутусов
"25 лютого, одразу після нападу, я зробив висновок, що противник після Гостомеля може викинути десант безпосередньо у Київ, у аеропорт Жуляни, і виіхав туди онайомитись з обстановкою. Я побачив, що у Жулянах на той момент були відсутні будь-які керівники, які б відповідали за оборону стратегічного об'єкта, і засоби оборони були відсутні. Я зателефонував звідти головнокомандувачу ЗСУ Залужному, повідомив обстановку, і отримав усний наказ взяти під командування оборону аеропорту. За наказом Залужного мені направили партію кулеметів 12,7 мм та 7,62 мм, а також зенітні установки 23 мм. Але це було вже на початку березня. Я об'єднав усі підрозділи, у більшості з необстріляних людей - прикордонників, срочників з президентського полку, нацгвардійців добровольців, ветеранів морської піхоти , побратимів з ДУК, та курсантів Військового інституту університету Шевченка, і вжив заходів по обстановці, які вважав за необхідне зробити терміново. Злітна смуга була залита машинним мастилом та перегороджена технікою, усі об'єкти та периметр були підготовлені до протидесатної оборони, налагодив підготовку особового складу та проводив учбові стрільби, щоб зустріти російський наступ. Там був на початку повний хаос, але ми швидко створили органзацію. Усі мої дії були підтверджені керівництвом ЗСУ, а 12 березня Залужний підтвердив мої повноваження особистим наказом. 13 березня мене знов зарахували на військову службу", - навів хронологію подій генерал-майор.
Але 29 березня, як стверджує Сергій Кривонос, він прибув до Залужного та дізнався, що наказ про зачислення його на службу "відмінен".
"Я дізнався у керівництві ЗСУ, що зроблено це за наказом верховного головнокомандувача Зеленського. Мені сказали прямо мої джерела: "Наверху вважають, що скоро буде перемога, і після війни має бути тільки один головний герой - верховний, він вважає, що ти будеш заважати йому", - додав генерал-майор.
На його думку, тому, хто вирішив переслідувати його за захист Києва, має бути соромно.
"Це великий сором, що тепер ДБР вигадало проти мене штучну справу, мене звинувачують, що я робив все належне для захисту України, в той час як верховний головнокомандувач, який провалив організацію оборони країни, тільки давав інтервью з підвалу. Це великий сором для держави, це образа. Вони хочуть показати армії, якій я віддав усе с воє життя, щоб мої побратими почали давати проти мене покази. Я думаю, наскільки ж низькою є мораль у наших керівників. Вони думають, що армія буде зраджувати своїх товаришів. Мабуть, так прийнято у "Кварталі", але в армії такі ганебні речі не пройдуть. Кожен військовий розуміє, що нам потрібна єдність, і що війна для нас не завершилась, що це тільки політики готуються до виборів, а ми будемо захищати Україну. Я чесно та законно виконував свій військовий обов’язок по захисту Києва, на тому місці де мене впровадили. Тому ця справа ДБР - це пляма ганьби не на мені - а на самому Зеленському", - підсумував генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос.
Своєю чергою журналіст Юрій Бутусов вважає за необхідне підтримати Кривоноса у цій ситуації.
"Якщо буде треба піддтримати на суді Сергія Григоровича - я прийду. Бо в Офісі президента почалось звичайне політиканське божевілля, яке прямо шкоджить обороні країни. Президент Зеленський має думати разом з Єрмаком про свою власну відповідальність, бо це через їхні дії оборону треба було організовувати з непідготовлених людей, армія не була розгорнута, запаси зброї не створені. Так що для початку ви самі маєте сходити на допити в ДБР, до вас питань більше, ніж до будь-кого, хто встав до лав захисників України. Ви там нічим не ризикуєте у підвалі, і не видно чим займаєтесь крім інтервью, бо снарядів та мін як не висатчало так і не вистачає, і вам треба не замовні справи видумувати, а виконувати ваші службові обов'язки. Бо ви такими завомними справами Банкову та свої кабінети обороняєте, а не Україну", - підкреслив Бутусов.
Незаконна оборона аеропорту Жуляни, ось так переможемо. Тепер кожен командир на фронті буде думати, а чи законно я обороняю Бахмут, Миколаїв, Харків. Порушувати справи за оборону під час війни, а з розмінуванням розберуться після війни. Просто дикість.
Додано: Нед 28 сер, 2022 19:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Думаю, таких историй нам ещё предстоит немало. Звание "самого влиятельного человека на планете", как бы, обязывает....
Додано: Нед 28 сер, 2022 19:49
Тут все просто (я постійно нагадую про цей фактор).
Зміст висловлювань zRadio та його прихильників - business as usual.
Тому в них і хвилювання стосовно "язЫка", та заклики "не быть антироссией".
Додано: Нед 28 сер, 2022 19:54
V2
Якщо це правда, то це вже за межами здорового глузду.
В це важко повірити.
Може все ж таки нам показали тільки погляд з одного боку. Тобто про щось промовчали.
Для того, щоб нівелювати Кривоноса, як конкурента владі, цілком достатньо було обмежитися заходами до відкриття справи.
Відкриття ж справи -- це не просто за межами, а ще й навпаки - добрий піар для Кривоноса та недобрий для влади.
Да за великим рахунком фіг з цими президентськими амбіціями (політиками), більш важливе в цьому те, як один бойовий генрал по суті "кидає" другого бойового генерала.
Куди глибше-то???
Тому імхо -- щось там не так..., як показали.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 28 сер, 2022 20:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 28 сер, 2022 19:59
detroytred
Це просто не вкладається в адекватне сприйняття реальності!!!
Людина організувала оборону Жулян (пам'ятаю його оборону ще Краматорська, здається, в 2014), а державне бюро переслідувань, яке відсиджувалось у Франківську чи Чернівцях починає справу проти Воїна...
Зараз переглядають цей форум: V2 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|