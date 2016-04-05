Додано: Нед 28 сер, 2022 19:26

"Не такі страшні московські воші, як українські гниди", - каже приказка ...ДБР за вказівкою Зеленського порушило справу проти генерал-майора Кривоноса. Звинувачують у незаконній обороні аеропорту в Жулянах, - Юрій Бутусов"25 лютого, одразу після нападу, я зробив висновок, що противник після Гостомеля може викинути десант безпосередньо у Київ, у аеропорт Жуляни, і виіхав туди онайомитись з обстановкою. Я побачив, що у Жулянах на той момент були відсутні будь-які керівники, які б відповідали за оборону стратегічного об'єкта, і засоби оборони були відсутні. Я зателефонував звідти головнокомандувачу ЗСУ Залужному, повідомив обстановку, і отримав усний наказ взяти під командування оборону аеропорту. За наказом Залужного мені направили партію кулеметів 12,7 мм та 7,62 мм, а також зенітні установки 23 мм. Але це було вже на початку березня. Я об'єднав усі підрозділи, у більшості з необстріляних людей - прикордонників, срочників з президентського полку, нацгвардійців добровольців, ветеранів морської піхоти , побратимів з ДУК, та курсантів Військового інституту університету Шевченка, і вжив заходів по обстановці, які вважав за необхідне зробити терміново. Злітна смуга була залита машинним мастилом та перегороджена технікою, усі об'єкти та периметр були підготовлені до протидесатної оборони, налагодив підготовку особового складу та проводив учбові стрільби, щоб зустріти російський наступ. Там був на початку повний хаос, але ми швидко створили органзацію. Усі мої дії були підтверджені керівництвом ЗСУ, а 12 березня Залужний підтвердив мої повноваження особистим наказом. 13 березня мене знов зарахували на військову службу", - навів хронологію подій генерал-майор.Але 29 березня, як стверджує Сергій Кривонос, він прибув до Залужного та дізнався, що наказ про зачислення його на службу "відмінен"."Я дізнався у керівництві ЗСУ, що зроблено це за наказом верховного головнокомандувача Зеленського. Мені сказали прямо мої джерела: "Наверху вважають, що скоро буде перемога, і після війни має бути тільки один головний герой - верховний, він вважає, що ти будеш заважати йому", - додав генерал-майор.На його думку, тому, хто вирішив переслідувати його за захист Києва, має бути соромно."Це великий сором, що тепер ДБР вигадало проти мене штучну справу, мене звинувачують, що я робив все належне для захисту України, в той час як верховний головнокомандувач, який провалив організацію оборони країни, тільки давав інтервью з підвалу. Це великий сором для держави, це образа. Вони хочуть показати армії, якій я віддав усе с воє життя, щоб мої побратими почали давати проти мене покази. Я думаю, наскільки ж низькою є мораль у наших керівників. Вони думають, що армія буде зраджувати своїх товаришів. Мабуть, так прийнято у "Кварталі", але в армії такі ганебні речі не пройдуть. Кожен військовий розуміє, що нам потрібна єдність, і що війна для нас не завершилась, що це тільки політики готуються до виборів, а ми будемо захищати Україну. Я чесно та законно виконував свій військовий обов’язок по захисту Києва, на тому місці де мене впровадили. Тому ця справа ДБР - це пляма ганьби не на мені - а на самому Зеленському", - підсумував генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос.Своєю чергою журналіст Юрій Бутусов вважає за необхідне підтримати Кривоноса у цій ситуації."Якщо буде треба піддтримати на суді Сергія Григоровича - я прийду. Бо в Офісі президента почалось звичайне політиканське божевілля, яке прямо шкоджить обороні країни. Президент Зеленський має думати разом з Єрмаком про свою власну відповідальність, бо це через їхні дії оборону треба було організовувати з непідготовлених людей, армія не була розгорнута, запаси зброї не створені. Так що для початку ви самі маєте сходити на допити в ДБР, до вас питань більше, ніж до будь-кого, хто встав до лав захисників України. Ви там нічим не ризикуєте у підвалі, і не видно чим займаєтесь крім інтервью, бо снарядів та мін як не висатчало так і не вистачає, і вам треба не замовні справи видумувати, а виконувати ваші службові обов'язки. Бо ви такими завомними справами Банкову та свої кабінети обороняєте, а не Україну", - підкреслив Бутусов.