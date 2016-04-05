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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 28 сер, 2022 20:08
СЬОГОДНІ.
14 ГОДИН ЗАЛПОВОГО ВОГНЮ З РЕАКТИВНИХ СИСТЕМ ТА СТВОЛЬНОЇ АРТИЛЕРІЇ ПО ОРІХОВУ
если бы на нашем направлении была арта, то такого бардака безнаказанного небыло...(
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Додано: Нед 28 сер, 2022 20:39
V2 написав:detroytred
Навіть якщо порушенні якісь формальності ...
В період хаосу людина зорганізувала оборону, очолила її, запобігла захопленню або висадці десанту ...
І за це кабінетні щурі порушують справу ...
Я про інше. Не про кабінетних щурів та політиків.
З отого ключового все витікає.
На ньому базується.
І це не формальності, а дії. Які власне і становлять базу для наїзду.
Дії кого? Не Кривоноса))
Тим паче на тлі: "щоб мої побратими почали давати проти мене покази. Я думаю, наскільки ж низькою є мораль у наших керівників. Вони думають, що армія буде зраджувати своїх товаришів."
До речі, роль отого папірця з наказом з мокрою печаткою в кишені в 2014-му.
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Додано: Нед 28 сер, 2022 20:43
V2 написав:detroytred
Навіть якщо порушенні якісь формальності ...
В період хаосу людина зорганізувала оборону, очолила її, запобігла захопленню або висадці десанту ...
І за це кабінетні щурі порушують справу ...
Що тут дивного, ДБР так діє з 2019 року.
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Додано: Нед 28 сер, 2022 20:53
Schmit написав: V2 написав:detroytred
Навіть якщо порушенні якісь формальності ...
В період хаосу людина зорганізувала оборону, очолила її, запобігла захопленню або висадці десанту ...
І за це кабінетні щурі порушують справу ...
Що тут дивного, ДБР так діє з 2019 року.
Якщо розглядати цей аспект, то, як пояснити відкриття справ до 2019, наприклад, по роті "Торнадо", яка захищала та тощо?
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Додано: Нед 28 сер, 2022 21:23
edvardd написав:
СЬОГОДНІ.
14 ГОДИН ЗАЛПОВОГО ВОГНЮ З РЕАКТИВНИХ СИСТЕМ ТА СТВОЛЬНОЇ АРТИЛЕРІЇ ПО ОРІХОВУ
если бы на нашем направлении была арта, то такого бардака безнаказанного небыло...(
Как отмечают орки с июля месяца.
По всему фронту.
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Додано: Нед 28 сер, 2022 21:25
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