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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2143214421452146
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 20:08

народ пишет

СЬОГОДНІ.
14 ГОДИН ЗАЛПОВОГО ВОГНЮ З РЕАКТИВНИХ СИСТЕМ ТА СТВОЛЬНОЇ АРТИЛЕРІЇ ПО ОРІХОВУ
если бы на нашем направлении была арта, то такого бардака безнаказанного небыло...(
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 20:39

  V2 написав:detroytred
Навіть якщо порушенні якісь формальності ...
В період хаосу людина зорганізувала оборону, очолила її, запобігла захопленню або висадці десанту ...
І за це кабінетні щурі порушують справу ...

Я про інше. Не про кабінетних щурів та політиків.

З отого ключового все витікає.
На ньому базується.
І це не формальності, а дії. Які власне і становлять базу для наїзду.
Дії кого? Не Кривоноса))

Тим паче на тлі: "щоб мої побратими почали давати проти мене покази. Я думаю, наскільки ж низькою є мораль у наших керівників. Вони думають, що армія буде зраджувати своїх товаришів."

До речі, роль отого папірця з наказом з мокрою печаткою в кишені в 2014-му.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 20:43

  V2 написав:detroytred
Навіть якщо порушенні якісь формальності ...
В період хаосу людина зорганізувала оборону, очолила її, запобігла захопленню або висадці десанту ...
І за це кабінетні щурі порушують справу ...

Що тут дивного, ДБР так діє з 2019 року.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 20:53

  Schmit написав:
  V2 написав:detroytred
Навіть якщо порушенні якісь формальності ...
В період хаосу людина зорганізувала оборону, очолила її, запобігла захопленню або висадці десанту ...
І за це кабінетні щурі порушують справу ...

Що тут дивного, ДБР так діє з 2019 року.

Якщо розглядати цей аспект, то, як пояснити відкриття справ до 2019, наприклад, по роті "Торнадо", яка захищала та тощо?
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 21:23

  edvardd написав:СЬОГОДНІ.
14 ГОДИН ЗАЛПОВОГО ВОГНЮ З РЕАКТИВНИХ СИСТЕМ ТА СТВОЛЬНОЇ АРТИЛЕРІЇ ПО ОРІХОВУ
если бы на нашем направлении была арта, то такого бардака безнаказанного небыло...(

Как отмечают орки с июля месяца.
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Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 21:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://donpress.com/news/28-08-2022-ro ... a-iz-slugi
Зображення
Kudrjavuy
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