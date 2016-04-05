Додано: Нед 28 сер, 2022 22:31

ПРОГНОЗ ОТ "ВАНЬКА"



Итак.

Начнем.

Я убежден, , что все начнется с Мелитополя.

Один фланг защищён+ середина боевых порядков кацапидоров.

Взятие Мелитополя ВСУ -катастрофа для армии рф. Ибо открывает сразу не оперативные, а стратегические возможности. На Херсон, на Бердянск, на Крым и Мариуполь. при освобождении нашими войсками мелитополя у кацапов возникает такой геморрой, что немцам и не снился. Мой вывод. Наши парни будут бить Мелитополь. Херсон сам по себе будет играть ловушку. Будут демонстрационные действия до того, чтобы в эту ловушку кацапидоры закидывали как можно больше войск. Ибо не Херсон является ключём к югу Украины, а Мелитополь.

Дальше скачем. По поводу их победного наступления на юг Украины.

Это как минимум не реально на запорожском направлении. Ибо местность. А без взятия Запорожья, думать о кривом роге вообще не приходится. Вы только подумайте, сколько сил нужно потратить для такого города как Запорожье или кривой рог? Соответственно, могут быть демонстрационные действия. Не более.

Ещё дальше. Когда наше наступление? Конец-середина сентября , или конец октября. Дальше смысла нет. Всё будет как в тире.