СЬОГОДНІ.
14 ГОДИН ЗАЛПОВОГО ВОГНЮ З РЕАКТИВНИХ СИСТЕМ ТА СТВОЛЬНОЇ АРТИЛЕРІЇ ПО ОРІХОВУ
если бы на нашем направлении была арта, то такого бардака безнаказанного небыло...(
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Додано: Нед 28 сер, 2022 20:08
народ пишет
СЬОГОДНІ.
14 ГОДИН ЗАЛПОВОГО ВОГНЮ З РЕАКТИВНИХ СИСТЕМ ТА СТВОЛЬНОЇ АРТИЛЕРІЇ ПО ОРІХОВУ
если бы на нашем направлении была арта, то такого бардака безнаказанного небыло...(
Додано: Нед 28 сер, 2022 20:39
Я про інше. Не про кабінетних щурів та політиків.
З отого ключового все витікає.
На ньому базується.
І це не формальності, а дії. Які власне і становлять базу для наїзду.
Дії кого? Не Кривоноса))
Тим паче на тлі: "щоб мої побратими почали давати проти мене покази. Я думаю, наскільки ж низькою є мораль у наших керівників. Вони думають, що армія буде зраджувати своїх товаришів."
До речі, роль отого папірця з наказом з мокрою печаткою в кишені в 2014-му.
Додано: Нед 28 сер, 2022 20:43
Додано: Нед 28 сер, 2022 20:53
Якщо розглядати цей аспект, то, як пояснити відкриття справ до 2019, наприклад, по роті "Торнадо", яка захищала та тощо?
Додано: Нед 28 сер, 2022 21:23
Как отмечают орки с июля месяца.
По всему фронту.
пост отбит 21.23 - уже темно, не помню ранее работы авиации в тёмное время суток.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 28 сер, 2022 22:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 28 сер, 2022 21:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 28 сер, 2022 21:57
Поскольку Вы "там" начну издалека.
Московия вложила в Геббельсовщину несметные средства - и они "работают"!
ЛАД выставлял достаточно аргументированные историей материалы о... Руси и "Русском мире"
- Мы, не задумываемся на звучание речовок их Геббельса о "Русском мире", ибо по факту, для нас - это навязывание Ордынцами своих порядков из Моцковии, где "русских людей" по определению НЕТ! С этой целью выставлял даже видео с пленным в 50минут.
"Русский мир" - здесь, и здесь мы, не смотря на засилье чужих, его отстаиваем от внутреннего и внешнего Врага.
В Америке, этот "звон" звучит иначе.
Вчера обратился товарищ - дети, в своё время бежали нелегалами в США - работали скажем "рабочими".
Сегодня, наевшись разной культурной экспансии, расовой смеси, иных культур, ... - сколотив честным трудом приличные состояния(даже по их меркам) хотят вернуться ... в Краснодарский край Обзавестись своїми хатинками та вишневими садками.
- не Домой...
- Даже я, их отцу, рекомендовал сузить интерес на Кипре, Хорватии, Болгарии, Сицилии.
- Никогда не скажу открыто но даже для себя, имея возможность порекомендовать реальные перспективы чуть ли не в каждом регионе Украины .... из-за происходящего и отсутствия реальных видов....
- А реальный вид(у них) был не один год на Гуляйпольщину.... где я выступал гидом.
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Пожалуйста, в рамках доступного Вам информационного поля "там" обрисуйте пожалуйста размер влияние СМИ из РФ. В русскоязычном сегменте.
Додано: Нед 28 сер, 2022 22:05
Kudrjavuy
Член правительства Херсонской области...
Предлагаю срочно ввести следующие должности: президент сельсовета, генеральный секретарь автомастерской, министр иностранных дел хацапетовского района и маршал пожарной части.
Додано: Нед 28 сер, 2022 22:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це якийсь треш - Кривоносу - справу, лисому - орден "За заслуги"
Востаннє редагувалось V2 в Нед 28 сер, 2022 22:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 28 сер, 2022 22:31
ПРОГНОЗ ОТ "ВАНЬКА"
Итак.
Начнем.
Я убежден, , что все начнется с Мелитополя.
Один фланг защищён+ середина боевых порядков кацапидоров.
Взятие Мелитополя ВСУ -катастрофа для армии рф. Ибо открывает сразу не оперативные, а стратегические возможности. На Херсон, на Бердянск, на Крым и Мариуполь. при освобождении нашими войсками мелитополя у кацапов возникает такой геморрой, что немцам и не снился. Мой вывод. Наши парни будут бить Мелитополь. Херсон сам по себе будет играть ловушку. Будут демонстрационные действия до того, чтобы в эту ловушку кацапидоры закидывали как можно больше войск. Ибо не Херсон является ключём к югу Украины, а Мелитополь.
Дальше скачем. По поводу их победного наступления на юг Украины.
Это как минимум не реально на запорожском направлении. Ибо местность. А без взятия Запорожья, думать о кривом роге вообще не приходится. Вы только подумайте, сколько сил нужно потратить для такого города как Запорожье или кривой рог? Соответственно, могут быть демонстрационные действия. Не более.
Ещё дальше. Когда наше наступление? Конец-середина сентября , или конец октября. Дальше смысла нет. Всё будет как в тире.
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