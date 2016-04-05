V2 написав:detroytred Навіть якщо порушенні якісь формальності ... В період хаосу людина зорганізувала оборону, очолила її, запобігла захопленню або висадці десанту ... І за це кабінетні щурі порушують справу ...
Згоден. Це дебілізм, яккщо суть претензій саме така. В ситуації загальної розгубленості і дезорганізації, хай навіть це буде конюх Петро, який колись був в Афганістані , зуміє організувати оборону серед розгублених воїнів - то це честь і хвала. За це неможна переслідувати.
В решті-решт , якщо вже хочеться когось трахати, тут можливі питання до тих, хто виконував ці накази від формально не посадової особи. Але не до Кривоноса.
antey1969 написав:Kudrjavuy Член правительства Херсонской области... Предлагаю срочно ввести следующие должности: президент сельсовета, генеральный секретарь автомастерской, министр иностранных дел хацапетовского района и маршал пожарной части.
Goodman написав:ПРОГНОЗ ОТ "ВАНЬКА" Итак. Начнем. Я убежден, , что все начнется с Мелитополя. Один фланг защищён+ середина боевых порядков кацапидоров. Взятие Мелитополя ВСУ -катастрофа для армии рф. Ибо открывает сразу не оперативные, а стратегические возможности. На Херсон, на Бердянск, на Крым и Мариуполь. при освобождении нашими войсками мелитополя у кацапов возникает такой геморрой, что немцам и не снился. Мой вывод. Наши парни будут бить Мелитополь. Херсон сам по себе будет играть ловушку. Будут демонстрационные действия до того, чтобы в эту ловушку кацапидоры закидывали как можно больше войск. Ибо не Херсон является ключём к югу Украины, а Мелитополь....
Все це добре, можна і повірити, чому ні?
Але Захід страшенно боїться наших наступальних дій, вважаючи, що хйло в такому випадку застосує ТЯО. Про що різні представники Заходу неодноразово заявляли відкритим текстом, наполягаючи на політиці оборони та виснаження рашистів, не більш того. І передусім, вони не знають, як реагувати на застосування ТЯО в Україні. З одного боку, проковтнути не можна, з іншого - а що реально вони можуть зробити?
Тому наш наступ протирічить їхній точці зору, і ми можемо залишитися без підтримки.
Goodman написав:ПРОГНОЗ ОТ "ВАНЬКА" Итак. Начнем. Я убежден, , что все начнется с Мелитополя. Один фланг защищён+ середина боевых порядков кацапидоров. Взятие Мелитополя ВСУ -катастрофа для армии рф. Ибо открывает сразу не оперативные, а стратегические возможности. На Херсон, на Бердянск, на Крым и Мариуполь. при освобождении нашими войсками мелитополя у кацапов возникает такой геморрой, что немцам и не снился. Мой вывод. Наши парни будут бить Мелитополь. Херсон сам по себе будет играть ловушку. Будут демонстрационные действия до того, чтобы в эту ловушку кацапидоры закидывали как можно больше войск. Ибо не Херсон является ключём к югу Украины, а Мелитополь....
Все це добре, можна і повірити, чому ні?
Але Захід страшенно боїться наших наступальних дій, вважаючи, що хйло в такому випадку застосує ТЯО. Про що різні представники Заходу неодноразово заявляли відкритим текстом, наполягаючи на політиці оборони та виснаження рашистів, не більш того. І передусім, вони не знають, як реагувати на застосування ТЯО в Україні. З одного боку, проковтнути не можна, з іншого - а що реально вони можуть зробити?
Тому наш наступ протирічить їхній точці зору, і ми можемо залишитися без підтримки.
Значит их страшит "Будапештский меморандум". Жаль, что их действия ранее не были рассмотренные, как "корейский вариант". В принципе, чем громче наши делают заявления, тем резче делают обратное. А К чему тогда такие заявления?