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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2144214521462147
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 22:31

  V2 написав:detroytred
Навіть якщо порушенні якісь формальності ...
В період хаосу людина зорганізувала оборону, очолила її, запобігла захопленню або висадці десанту ...
І за це кабінетні щурі порушують справу ...

Згоден. Це дебілізм, яккщо суть претензій саме така.
В ситуації загальної розгубленості і дезорганізації, хай навіть це буде конюх Петро, який колись був в Афганістані , зуміє організувати оборону серед розгублених воїнів - то це честь і хвала. За це неможна переслідувати.

В решті-решт , якщо вже хочеться когось трахати, тут можливі питання до тих, хто виконував ці накази від формально не посадової особи. Але не до Кривоноса.
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 22:36

  antey1969 написав:Kudrjavuy
Член правительства Херсонской области...
Предлагаю срочно ввести следующие должности: президент сельсовета, генеральный секретарь автомастерской, министр иностранных дел хацапетовского района и маршал пожарной части.

Ради приличия - Википедия:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D1%87
Информационное сопротивление: https://sprotyv.info/news/v-hersonskij- ... laboranta/
Гугл: https://www.google.com/search?q=%D0%9E% ... e&ie=UTF-8
...............................................................................
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 23:18

  Goodman написав:ПРОГНОЗ ОТ "ВАНЬКА"
Итак.
Начнем.
Я убежден, , что все начнется с Мелитополя.
Один фланг защищён+ середина боевых порядков кацапидоров.
Взятие Мелитополя ВСУ -катастрофа для армии рф. Ибо открывает сразу не оперативные, а стратегические возможности. На Херсон, на Бердянск, на Крым и Мариуполь. при освобождении нашими войсками мелитополя у кацапов возникает такой геморрой, что немцам и не снился. Мой вывод. Наши парни будут бить Мелитополь. Херсон сам по себе будет играть ловушку. Будут демонстрационные действия до того, чтобы в эту ловушку кацапидоры закидывали как можно больше войск. Ибо не Херсон является ключём к югу Украины, а Мелитополь....

Все це добре, можна і повірити, чому ні?

Але Захід страшенно боїться наших наступальних дій, вважаючи, що хйло в такому випадку застосує ТЯО. Про що різні представники Заходу неодноразово заявляли відкритим текстом, наполягаючи на політиці оборони та виснаження рашистів, не більш того.
І передусім, вони не знають, як реагувати на застосування ТЯО в Україні.
З одного боку, проковтнути не можна, з іншого - а що реально вони можуть зробити?

Тому наш наступ суперечить їхній точці зору, і ми можемо залишитися без підтримки.
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 29 сер, 2022 03:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 23:25

  Starikan написав:
  Goodman написав:ПРОГНОЗ ОТ "ВАНЬКА"
Итак.
Начнем.
Я убежден, , что все начнется с Мелитополя.
Один фланг защищён+ середина боевых порядков кацапидоров.
Взятие Мелитополя ВСУ -катастрофа для армии рф. Ибо открывает сразу не оперативные, а стратегические возможности. На Херсон, на Бердянск, на Крым и Мариуполь. при освобождении нашими войсками мелитополя у кацапов возникает такой геморрой, что немцам и не снился. Мой вывод. Наши парни будут бить Мелитополь. Херсон сам по себе будет играть ловушку. Будут демонстрационные действия до того, чтобы в эту ловушку кацапидоры закидывали как можно больше войск. Ибо не Херсон является ключём к югу Украины, а Мелитополь....

Все це добре, можна і повірити, чому ні?

Але Захід страшенно боїться наших наступальних дій, вважаючи, що хйло в такому випадку застосує ТЯО. Про що різні представники Заходу неодноразово заявляли відкритим текстом, наполягаючи на політиці оборони та виснаження рашистів, не більш того.
І передусім, вони не знають, як реагувати на застосування ТЯО в Україні.
З одного боку, проковтнути не можна, з іншого - а що реально вони можуть зробити?

Тому наш наступ протирічить їхній точці зору, і ми можемо залишитися без підтримки.

Значит их страшит "Будапештский меморандум".
Жаль, что их действия ранее не были рассмотренные, как "корейский вариант".
В принципе, чем громче наши делают заявления, тем резче делают обратное.
А К чему тогда такие заявления?

Или "Арестовичи" есть и там(где есть деньги)?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 05:28

  detroytred написав:
  V2 написав:detroytred
Навіть якщо порушенні якісь формальності ...
В період хаосу людина зорганізувала оборону, очолила її, запобігла захопленню або висадці десанту ...
І за це кабінетні щурі порушують справу ...

Я про інше. Не про кабінетних щурів та політиків.

З отого ключового все витікає.
На ньому базується.
І це не формальності, а дії. Які власне і становлять базу для наїзду.
Дії кого? Не Кривоноса))

Тим паче на тлі: "щоб мої побратими почали давати проти мене покази. Я думаю, наскільки ж низькою є мораль у наших керівників. Вони думають, що армія буде зраджувати своїх товаришів."

До речі, роль отого папірця з наказом з мокрою печаткою в кишені в 2014-му.
второй подряд пост с попыткой перекинуть ответственность на Залужного. Тоньше надо, детройт
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 05:29

  antey1969 написав:Kudrjavuy
Член правительства Херсонской области...
Предлагаю срочно ввести следующие должности:
типичная для РФ терминология
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 05:39

  V2 написав:Це якийсь треш - Кривоносу - справу, лисому - орден "За заслуги" :(
https://m.censor.net/ua/news/3363674/ze ... za_zaslugy

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Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ковалев (предатель от СН) неосторожно чистил картошку. Нарушил правила безопасности при чистке.
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