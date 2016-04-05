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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2144214521462147
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 05:29

  antey1969 написав:Kudrjavuy
Член правительства Херсонской области...
Предлагаю срочно ввести следующие должности:
типичная для РФ терминология
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 05:39

  V2 написав:Це якийсь треш - Кривоносу - справу, лисому - орден "За заслуги" :(
https://m.censor.net/ua/news/3363674/ze ... za_zaslugy

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 05:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ковалев (предатель от СН) неосторожно чистил картошку. Нарушил правила безопасности при чистке.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 07:34

  Investor_K написав:Ковалев (предатель от СН) неосторожно чистил картошку. Нарушил правила безопасности при чистке.


В іншому місці читав про необережність при чищенні зброї. Хоча "какая разница".
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 07:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alibob написав:В іншому місці читав про необережність при чищенні зброї. Хоча "какая разница".

А не скажите........., вот "береза" откамментировал:
"Казненный коллаборационист и предатель Ковплев, хоть и не был уже членом партии "Слуга народа", но все ещё оставался народным депутатом. В свете этой информации переживаю как бы ДБР не открыло дело на исполнителей. Они могут. Доказано их делами."
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 07:54

🔥Підсумки дня від ЗСУ:

За сьогодні маємо величенький список демілітаризованих позицій рашистів:

▫️Район Давидів Брід, Херсонщина. Мінус склад БК.
▫️Любимівка, Херсонщина. Мінус склад БК.
▫️Район Олешок, Херсонщина. Мінус склад БК.
▫️Макіївка, Донеччина. Мінус склад БК.
▫️Дудчани, Херсонщина. Мінус склад БК.
▫️Мелітополь, Запоріжжя. Мінус база окупантів.
▫️Район Нової Каховки, Херсонщина. Мінус база окупантів.
▫️Сватове, Луганщина. Мінус база окупантів.
▫️Херсонський район. Мінус командний пункт.
▫️Дар'ївка, Херсонщина. Мінус командний пункт.

Загалом, було знищено 5 складів з боєприпасами, 3 бази окупантів та 2 командних штабів ворога.
edvardd
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