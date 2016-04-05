типичная для РФ терминология
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Додано: Пон 29 сер, 2022 05:29
Додано: Пон 29 сер, 2022 05:39
Додано: Пон 29 сер, 2022 05:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ковалев (предатель от СН) неосторожно чистил картошку. Нарушил правила безопасности при чистке.
Додано: Пон 29 сер, 2022 07:34
Додано: Пон 29 сер, 2022 07:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А не скажите........., вот "береза" откамментировал:
"Казненный коллаборационист и предатель Ковплев, хоть и не был уже членом партии "Слуга народа", но все ещё оставался народным депутатом. В свете этой информации переживаю как бы ДБР не открыло дело на исполнителей. Они могут. Доказано их делами."
Додано: Пон 29 сер, 2022 07:54
🔥Підсумки дня від ЗСУ:
За сьогодні маємо величенький список демілітаризованих позицій рашистів:
▫️Район Давидів Брід, Херсонщина. Мінус склад БК.
▫️Любимівка, Херсонщина. Мінус склад БК.
▫️Район Олешок, Херсонщина. Мінус склад БК.
▫️Макіївка, Донеччина. Мінус склад БК.
▫️Дудчани, Херсонщина. Мінус склад БК.
▫️Мелітополь, Запоріжжя. Мінус база окупантів.
▫️Район Нової Каховки, Херсонщина. Мінус база окупантів.
▫️Сватове, Луганщина. Мінус база окупантів.
▫️Херсонський район. Мінус командний пункт.
▫️Дар'ївка, Херсонщина. Мінус командний пункт.
Загалом, було знищено 5 складів з боєприпасами, 3 бази окупантів та 2 командних штабів ворога.
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