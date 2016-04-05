типичная для РФ терминология
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Додано: Пон 29 сер, 2022 05:29
Додано: Пон 29 сер, 2022 05:39
Додано: Пон 29 сер, 2022 05:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ковалев (предатель от СН) неосторожно чистил картошку. Нарушил правила безопасности при чистке.
Додано: Пон 29 сер, 2022 07:34
Додано: Пон 29 сер, 2022 07:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А не скажите........., вот "береза" откамментировал:
"Казненный коллаборационист и предатель Ковплев, хоть и не был уже членом партии "Слуга народа", но все ещё оставался народным депутатом. В свете этой информации переживаю как бы ДБР не открыло дело на исполнителей. Они могут. Доказано их делами."
Додано: Пон 29 сер, 2022 07:54
🔥Підсумки дня від ЗСУ:
За сьогодні маємо величенький список демілітаризованих позицій рашистів:
▫️Район Давидів Брід, Херсонщина. Мінус склад БК.
▫️Любимівка, Херсонщина. Мінус склад БК.
▫️Район Олешок, Херсонщина. Мінус склад БК.
▫️Макіївка, Донеччина. Мінус склад БК.
▫️Дудчани, Херсонщина. Мінус склад БК.
▫️Мелітополь, Запоріжжя. Мінус база окупантів.
▫️Район Нової Каховки, Херсонщина. Мінус база окупантів.
▫️Сватове, Луганщина. Мінус база окупантів.
▫️Херсонський район. Мінус командний пункт.
▫️Дар'ївка, Херсонщина. Мінус командний пункт.
Загалом, було знищено 5 складів з боєприпасами, 3 бази окупантів та 2 командних штабів ворога.
Додано: Пон 29 сер, 2022 08:21
Гарна робота!
Можна Кошовому та Козловському ще по одному ордену виписати!!!
Додано: Пон 29 сер, 2022 08:49
не тільки лисому. ще й його напарнику по байрактар н’юс.
цікаво чому всім іншим хто причетний до марафону не видали нагороди?
Додано: Пон 29 сер, 2022 09:24
Товстіше треба, юрист.
Я і так, як можу уникаю цього прямого перекидання, наполягаючи на тому, що інфо тільки з одного боку -- автора і Кривоноса.
А досить прямо на дії Головнокомандувача вказав сам Кривонос (або автор отого тексту-цитати від нього).
Читайте по буквах, хто саме тонко чи товсто практично прямо вказує на Залужного:
*Усі мої дії були підтверджені керівництвом ЗСУ, а 12 березня Залужний підтвердив мої повноваження особистим наказом. 13 березня мене знов зарахували на військову службу", - навів хронологію подій генерал-майор.
Але 29 березня, як стверджує Сергій Кривонос, він прибув до Залужного та дізнався, що наказ про зачислення його на службу "відмінен".* (с).
З.и. спробуйте надати свої товсті пояснення, як це може відбуватися: Головнокомандувач своїм наказом призначає Кривоноса, потім хтось (?) *відміняє* наказ, потім, я так розумію, саме на підставі *відміни* наказу Кривоноса звинувачують у нанесенні шкоди державі (бойовий імунітет на нього не поширюється ж, по суті самоуправство). Слідчі намагаються отримати покази від підлеглих Кривоноса (а не від його начальників!).
Отака товста картинка надана автором.
З якої тонко)))) витікає тільки відповідальність кого?
Читаємо Кривоноса:
*"Я дізнався у керівництві ЗСУ, що зроблено це за наказом верховного головнокомандувача Зеленського. Мені сказали прямо мої джерела: "Наверху вважають, що скоро буде перемога, і після війни має бути тільки один головний герой - верховний, він вважає, що ти будеш заважати йому", - додав генерал-майор.* (С).
Хотів би ще побачити на оцю "відміну" наказу (наказу, який вже виконано!!! - тобто є наказ про зачислення Кривоноса на вслужбу, він зачислений...). Тепер можна тільки наказом звільнити його з війської служби, а не відмінити))
Коротше: окрім Вашого "тонкого" натяку в мій бік, нічого детального для підстав цього натяку нема.
Тим паче, що ще раз звертаю увагу на: *
Да за великим рахунком фіг з цими президентськими амбіціями (політиками), більш важливе в цьому те, як один бойовий генрал по суті "кидає" другого бойового генерала.
Куди глибше-то???
Тому імхо -- щось там не так..., як показали.*
З.з.и.
*Я побачив, що у Жулянах на той момент були відсутні будь-які керівники, які б відповідали за оборону стратегічного об'єкта, і засоби оборони були відсутні. * Кривонос.
І вище у відео він каже, що Залужним туди були відправлені: нацгвадія, прикордонники, зсу, правий сектор, курсанти, ветерани морської піхоти, ос з президентського полку.
Тому: або інфо однобока, або відповідальність не тільки на Верховному, ГБР-івцях.
Ви ж замість того, щоб надати більше інформації по данному питанню (тобто долучитися до обговорення, до обміну думками; да навіть виправити, якщо хтось (наприклад, я, помиляюся), конгеніальна та дуже змістовно, інформативно відкоментували))
Головне кратко))
Закинули))
Не напружуючись, на півстрочки.
Відмітились борцем))
Тьфу...
Додано: Пон 29 сер, 2022 09:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Нарешті хоч якийсь рух щодо економії газу в Україні:
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