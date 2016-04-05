Додано: Пон 29 сер, 2022 09:24

juristkostya написав: detroytred написав: V2 написав: detroytred

Навіть якщо порушенні якісь формальності ...

В період хаосу людина зорганізувала оборону, очолила її, запобігла захопленню або висадці десанту ...

І за це кабінетні щурі порушують справу ... Навіть якщо порушенні якісь формальності ...В період хаосу людина зорганізувала оборону, очолила її, запобігла захопленню або висадці десанту ...І за це кабінетні щурі порушують справу ...

Я про інше. Не про кабінетних щурів та політиків.



З отого ключового все витікає.

На ньому базується.

І це не формальності, а дії. Які власне і становлять базу для наїзду.

Дії кого? Не Кривоноса))



Тим паче на тлі: "щоб мої побратими почали давати проти мене покази. Я думаю, наскільки ж низькою є мораль у наших керівників. Вони думають, що армія буде зраджувати своїх товаришів."



До речі, роль отого папірця з наказом з мокрою печаткою в кишені в 2014-му. Я про інше. Не про кабінетних щурів та політиків.З отого ключового все витікає.На ньому базується.І це не формальності, а дії. Які власне і становлять базу для наїзду.Дії кого? Не Кривоноса))Тим паче на тлі: "щоб мої побратими почали давати проти мене покази. Я думаю, наскільки ж низькою є мораль у наших керівників. Вони думають, що армія буде зраджувати своїх товаришів."До речі, роль отого папірця з наказом з мокрою печаткою в кишені в 2014-му. второй подряд пост с попыткой перекинуть ответственность на Залужного. Тоньше надо, детройт второй подряд пост с попыткой перекинуть ответственность на Залужного. Тоньше надо, детройт

Товстіше треба, юрист.Я і так, як можу уникаю цього прямого перекидання, наполягаючи на тому, що інфо тільки з одного боку -- автора і Кривоноса.А досить прямо на дії Головнокомандувача вказав сам Кривонос (або автор отого тексту-цитати від нього).Читайте по буквах, хто саме тонко чи товсто практично прямо вказує на Залужного:*Усі мої дії були підтверджені керівництвом ЗСУ, а 12 березня Залужний підтвердив мої повноваження особистим наказом. 13 березня мене знов зарахували на військову службу", - навів хронологію подій генерал-майор.Але 29 березня, як стверджує Сергій Кривонос, він прибув до Залужного та дізнався, що наказ про зачислення його на службу "відмінен".* (с).З.и. спробуйте надати свої товсті пояснення, як це може відбуватися: Головнокомандувач своїм наказом призначає Кривоноса, потім хтось (?) *відміняє* наказ, потім, я так розумію, саме на підставі *відміни* наказу Кривоноса звинувачують у нанесенні шкоди державі (бойовий імунітет на нього не поширюється ж, по суті самоуправство). Слідчі намагаються отримати покази від підлеглих Кривоноса (а не від його начальників!).Отака товста картинка надана автором.З якої тонко)))) витікає тільки відповідальність кого?Читаємо Кривоноса:*"Я дізнався у керівництві ЗСУ, що зроблено це за наказом верховного головнокомандувача Зеленського. Мені сказали прямо мої джерела: "Наверху вважають, що скоро буде перемога, і після війни має бути тільки один головний герой - верховний, він вважає, що ти будеш заважати йому", - додав генерал-майор.* (С).Хотів би ще побачити на оцю "відміну" наказу (наказу, який вже виконано!!! - тобто є наказ про зачислення Кривоноса на вслужбу, він зачислений...). Тепер можна тільки наказом звільнити його з війської служби, а не відмінити))Коротше: окрім Вашого "тонкого" натяку в мій бік, нічого детального для підстав цього натяку нема.Тим паче, що ще раз звертаю увагу на: *Да за великим рахунком фіг з цими президентськими амбіціями (політиками), більш важливе в цьому те, як один бойовий генрал по суті "кидає" другого бойового генерала.Куди глибше-то???Тому імхо -- щось там не так..., як показали.*З.з.и.*Я побачив, що у Жулянах на той момент були відсутні будь-які керівники, які б відповідали за оборону стратегічного об'єкта, і засоби оборони були відсутні. * Кривонос.І вище у відео він каже, що Залужним туди були відправлені: нацгвадія, прикордонники, зсу, правий сектор, курсанти, ветерани морської піхоти, ос з президентського полку.Тому: або інфо однобока, або відповідальність не тільки на Верховному, ГБР-івцях.Ви ж замість того, щоб надати більше інформації по данному питанню (тобто долучитися до обговорення, до обміну думками; да навіть виправити, якщо хтось (наприклад, я, помиляюся), конгеніальна та дуже змістовно, інформативно відкоментували))Головне кратко))Закинули))Не напружуючись, на півстрочки.Відмітились борцем))Тьфу...