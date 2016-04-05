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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2145214621472148>
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 05:29

  antey1969 написав:Kudrjavuy
Член правительства Херсонской области...
Предлагаю срочно ввести следующие должности:
типичная для РФ терминология
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 05:39

  V2 написав:Це якийсь треш - Кривоносу - справу, лисому - орден "За заслуги" :(
https://m.censor.net/ua/news/3363674/ze ... za_zaslugy

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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 05:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ковалев (предатель от СН) неосторожно чистил картошку. Нарушил правила безопасности при чистке.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 07:34

  Investor_K написав:Ковалев (предатель от СН) неосторожно чистил картошку. Нарушил правила безопасности при чистке.


В іншому місці читав про необережність при чищенні зброї. Хоча "какая разница".
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 07:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alibob написав:В іншому місці читав про необережність при чищенні зброї. Хоча "какая разница".

А не скажите........., вот "береза" откамментировал:
"Казненный коллаборационист и предатель Ковплев, хоть и не был уже членом партии "Слуга народа", но все ещё оставался народным депутатом. В свете этой информации переживаю как бы ДБР не открыло дело на исполнителей. Они могут. Доказано их делами."
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 07:54

🔥Підсумки дня від ЗСУ:

За сьогодні маємо величенький список демілітаризованих позицій рашистів:

▫️Район Давидів Брід, Херсонщина. Мінус склад БК.
▫️Любимівка, Херсонщина. Мінус склад БК.
▫️Район Олешок, Херсонщина. Мінус склад БК.
▫️Макіївка, Донеччина. Мінус склад БК.
▫️Дудчани, Херсонщина. Мінус склад БК.
▫️Мелітополь, Запоріжжя. Мінус база окупантів.
▫️Район Нової Каховки, Херсонщина. Мінус база окупантів.
▫️Сватове, Луганщина. Мінус база окупантів.
▫️Херсонський район. Мінус командний пункт.
▫️Дар'ївка, Херсонщина. Мінус командний пункт.

Загалом, було знищено 5 складів з боєприпасами, 3 бази окупантів та 2 командних штабів ворога.
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 08:21

  edvardd написав:🔥Підсумки дня від ЗСУ:

За сьогодні маємо величенький список демілітаризованих позицій рашистів:

▫️Район Давидів Брід, Херсонщина. Мінус склад БК.
▫️Любимівка, Херсонщина. Мінус склад БК.
▫️Район Олешок, Херсонщина. Мінус склад БК.
▫️Макіївка, Донеччина. Мінус склад БК.
▫️Дудчани, Херсонщина. Мінус склад БК.
▫️Мелітополь, Запоріжжя. Мінус база окупантів.
▫️Район Нової Каховки, Херсонщина. Мінус база окупантів.
▫️Сватове, Луганщина. Мінус база окупантів.
▫️Херсонський район. Мінус командний пункт.
▫️Дар'ївка, Херсонщина. Мінус командний пункт.

Загалом, було знищено 5 складів з боєприпасами, 3 бази окупантів та 2 командних штабів ворога.


Гарна робота!
Можна Кошовому та Козловському ще по одному ордену виписати!!! :evil:
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 08:49

  V2 написав:Це якийсь треш - Кривоносу - справу, лисому - орден "За заслуги" :(
https://m.censor.net/ua/news/3363674/ze ... za_zaslugy


не тільки лисому. ще й його напарнику по байрактар н’юс.
цікаво чому всім іншим хто причетний до марафону не видали нагороди?
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 09:24

  juristkostya написав:
  detroytred написав:
  V2 написав:detroytred
Навіть якщо порушенні якісь формальності ...
В період хаосу людина зорганізувала оборону, очолила її, запобігла захопленню або висадці десанту ...
І за це кабінетні щурі порушують справу ...

Я про інше. Не про кабінетних щурів та політиків.

З отого ключового все витікає.
На ньому базується.
І це не формальності, а дії. Які власне і становлять базу для наїзду.
Дії кого? Не Кривоноса))

Тим паче на тлі: "щоб мої побратими почали давати проти мене покази. Я думаю, наскільки ж низькою є мораль у наших керівників. Вони думають, що армія буде зраджувати своїх товаришів."

До речі, роль отого папірця з наказом з мокрою печаткою в кишені в 2014-му.
второй подряд пост с попыткой перекинуть ответственность на Залужного. Тоньше надо, детройт

Товстіше треба, юрист.

Я і так, як можу уникаю цього прямого перекидання, наполягаючи на тому, що інфо тільки з одного боку -- автора і Кривоноса.

А досить прямо на дії Головнокомандувача вказав сам Кривонос (або автор отого тексту-цитати від нього).

Читайте по буквах, хто саме тонко чи товсто практично прямо вказує на Залужного:
*Усі мої дії були підтверджені керівництвом ЗСУ, а 12 березня Залужний підтвердив мої повноваження особистим наказом. 13 березня мене знов зарахували на військову службу", - навів хронологію подій генерал-майор.

Але 29 березня, як стверджує Сергій Кривонос, він прибув до Залужного та дізнався, що наказ про зачислення його на службу "відмінен".* (с).

З.и. спробуйте надати свої товсті пояснення, як це може відбуватися: Головнокомандувач своїм наказом призначає Кривоноса, потім хтось (?) *відміняє* наказ, потім, я так розумію, саме на підставі *відміни* наказу Кривоноса звинувачують у нанесенні шкоди державі (бойовий імунітет на нього не поширюється ж, по суті самоуправство). Слідчі намагаються отримати покази від підлеглих Кривоноса (а не від його начальників!).
Отака товста картинка надана автором.
З якої тонко)))) витікає тільки відповідальність кого?
Читаємо Кривоноса:
*"Я дізнався у керівництві ЗСУ, що зроблено це за наказом верховного головнокомандувача Зеленського. Мені сказали прямо мої джерела: "Наверху вважають, що скоро буде перемога, і після війни має бути тільки один головний герой - верховний, він вважає, що ти будеш заважати йому", - додав генерал-майор.* (С).

Хотів би ще побачити на оцю "відміну" наказу (наказу, який вже виконано!!! - тобто є наказ про зачислення Кривоноса на вслужбу, він зачислений...). Тепер можна тільки наказом звільнити його з війської служби, а не відмінити))

Коротше: окрім Вашого "тонкого" натяку в мій бік, нічого детального для підстав цього натяку нема.

Тим паче, що ще раз звертаю увагу на: *
Да за великим рахунком фіг з цими президентськими амбіціями (політиками), більш важливе в цьому те, як один бойовий генрал по суті "кидає" другого бойового генерала.
Куди глибше-то???
Тому імхо -- щось там не так..., як показали.*

З.з.и.
*Я побачив, що у Жулянах на той момент були відсутні будь-які керівники, які б відповідали за оборону стратегічного об'єкта, і засоби оборони були відсутні. * Кривонос.

І вище у відео він каже, що Залужним туди були відправлені: нацгвадія, прикордонники, зсу, правий сектор, курсанти, ветерани морської піхоти, ос з президентського полку.

Тому: або інфо однобока, або відповідальність не тільки на Верховному, ГБР-івцях.
Ви ж замість того, щоб надати більше інформації по данному питанню (тобто долучитися до обговорення, до обміну думками; да навіть виправити, якщо хтось (наприклад, я, помиляюся), конгеніальна та дуже змістовно, інформативно відкоментували))
Головне кратко))
Закинули))
Не напружуючись, на півстрочки.
Відмітились борцем))
Тьфу...
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 09:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нарешті хоч якийсь рух щодо економії газу в Україні:
Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що температура в приміщеннях цієї зими буде приблизно на 4 градуси нижче за норму, а опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/28/7365145/
sashaqbl
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