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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2145214621472148
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 09:43

detroytred
де ви начитались що на Залужного стрілки переводить Кривонос? Кривонос чітко вказує на Зе

В высшем руководстве ВСУ мне сказали откровенно, что верховный главнокомандующий Владимир Зеленский выдал незаконный приказ отменить мое зачисление на военную службу, чтобы не разрешить Валерию Залужному назначать меня на руководящие должности, потому что Зеленский считает меня политическим оппонентом»
Востаннє редагувалось mephala в Пон 29 сер, 2022 09:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 09:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Про це не скажуть в "єдиних теленовинах"

Як вже повідомляв AUTO-Consulting, українські волонтери підписали контракти на поставку 42 вантажівок DAF Leyland для українських воїнів. Зараз стало відомо, що ця техніка вже на фронті.
Волонтер Юрій Бірюков показав, як військові використовують вантажівки, куплені у Великій Британії, для бойових потреб.
http://autoconsulting.ua/article.php?sid=52014
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 10:02

Трохи більше інфо:
"«Проти мене 2 серпня порушена кримінальна справа ДБР. Слідчі ДБР отримали вказівку визнати незаконним наказ підписаний особисто головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним про призначення мене командиром оборони аеропорту Жуляни, і про зарахування мене на військову службу. Тому порушена замовна справа, що я ніби-то видавав незаконні накази при організації оборони аеропорту Жуляни у лютому-березні», – зазначає Кривонос."
https://glavcom.ua/country/politics/kri ... 71419.html

Але знов якийсь-то треш.
Бо кримінальна відповідальність наступає за виконання злочинних наказів.
Злочинних, а не незаконних. До того ж, по пам'яті, явно злочинних.

Незаконний наказ підлеглий повинен виконати...
Потім розбираються з тим, хто віддав цей незаконний наказ.

З тексту видно, що мова йде про якісь незаконні накази й кримінальну відповідальність.
Тобто поки нічого поки незрозуміло...

З.и.
От краще б юрист, як фахівець, розтулмачив, розклав по полицях і кратко стосовно незаконних та злочинних наказів. Порядок дій при отриманні, відповідальність.
Це в житті, вважаю, може буде в нагоді багатьом.
Бо, наприклад, отут накручено занадто:
http://mego.info/матеріал/стаття-41-виконання-наказу-або-розпорядження?page=2
"Наказ визнається незаконним, якщо він не відповідає будь-якій ознаці, що харак­теризує його зміст чи форму."
Зміст і форма...
Під невідповідність можна легко підвести при наявності помилок.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 10:05


Це Ви в юриста такого начитались на мій рахунок.
З мого боку мова йде не про перенесення відповідальності з Зе на За, а про те, що відповідальність також і на Залужному -- виходячи з тексту.

До речі, Ви вважаєте, що може існувати такий наказ)) (указ) президента Головнокомандувачу?
detroytred
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