де ви начитались що на Залужного стрілки переводить Кривонос? Кривонос чітко вказує на Зе
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Додано: Пон 29 сер, 2022 09:43
detroytred
де ви начитались що на Залужного стрілки переводить Кривонос? Кривонос чітко вказує на Зе
Востаннє редагувалось mephala в Пон 29 сер, 2022 09:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 29 сер, 2022 09:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Про це не скажуть в "єдиних теленовинах"
Як вже повідомляв AUTO-Consulting, українські волонтери підписали контракти на поставку 42 вантажівок DAF Leyland для українських воїнів. Зараз стало відомо, що ця техніка вже на фронті.
Волонтер Юрій Бірюков показав, як військові використовують вантажівки, куплені у Великій Британії, для бойових потреб.
Додано: Пон 29 сер, 2022 10:02
Трохи більше інфо:
"«Проти мене 2 серпня порушена кримінальна справа ДБР. Слідчі ДБР отримали вказівку визнати незаконним наказ підписаний особисто головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним про призначення мене командиром оборони аеропорту Жуляни, і про зарахування мене на військову службу. Тому порушена замовна справа, що я ніби-то видавав незаконні накази при організації оборони аеропорту Жуляни у лютому-березні», – зазначає Кривонос."
Але знов якийсь-то треш.
Бо кримінальна відповідальність наступає за виконання злочинних наказів.
Злочинних, а не незаконних. До того ж, по пам'яті, явно злочинних.
Незаконний наказ підлеглий повинен виконати...
Потім розбираються з тим, хто віддав цей незаконний наказ.
З тексту видно, що мова йде про якісь незаконні накази й кримінальну відповідальність.
Тобто поки нічого поки незрозуміло...
З.и.
От краще б юрист, як фахівець, розтулмачив, розклав по полицях і кратко стосовно незаконних та злочинних наказів. Порядок дій при отриманні, відповідальність.
Це в житті, вважаю, може буде в нагоді багатьом.
Бо, наприклад, отут накручено занадто:
"Наказ визнається незаконним, якщо він не відповідає будь-якій ознаці, що характеризує його зміст чи форму."
Зміст і форма...
Під невідповідність можна легко підвести при наявності помилок.
Додано: Пон 29 сер, 2022 10:05
Це Ви в юриста такого начитались на мій рахунок.
З мого боку мова йде не про перенесення відповідальності з Зе на За, а про те, що відповідальність також і на Залужному -- виходячи з тексту.
До речі, Ви вважаєте, що може існувати такий наказ)) (указ) президента Головнокомандувачу?
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