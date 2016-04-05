RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2146214721482149>
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 09:43

detroytred
де ви начитались що на Залужного стрілки переводить Кривонос? Кривонос чітко вказує на Зе

В высшем руководстве ВСУ мне сказали откровенно, что верховный главнокомандующий Владимир Зеленский выдал незаконный приказ отменить мое зачисление на военную службу, чтобы не разрешить Валерию Залужному назначать меня на руководящие должности, потому что Зеленский считает меня политическим оппонентом»
Востаннє редагувалось mephala в Пон 29 сер, 2022 09:44, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 7561
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 09:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Про це не скажуть в "єдиних теленовинах"

Як вже повідомляв AUTO-Consulting, українські волонтери підписали контракти на поставку 42 вантажівок DAF Leyland для українських воїнів. Зараз стало відомо, що ця техніка вже на фронті.
Волонтер Юрій Бірюков показав, як військові використовують вантажівки, куплені у Великій Британії, для бойових потреб.
http://autoconsulting.ua/article.php?sid=52014
V2
4
 
Повідомлень: 7674
З нами з: 03.07.09
Подякував: 279 раз.
Подякували: 1287 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 10:02

Трохи більше інфо:
"«Проти мене 2 серпня порушена кримінальна справа ДБР. Слідчі ДБР отримали вказівку визнати незаконним наказ підписаний особисто головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним про призначення мене командиром оборони аеропорту Жуляни, і про зарахування мене на військову службу. Тому порушена замовна справа, що я ніби-то видавав незаконні накази при організації оборони аеропорту Жуляни у лютому-березні», – зазначає Кривонос."
https://glavcom.ua/country/politics/kri ... 71419.html

Але знов якийсь-то треш.
Бо кримінальна відповідальність наступає за виконання злочинних наказів.
Злочинних, а не незаконних. До того ж, по пам'яті, явно злочинних.

Незаконний наказ підлеглий повинен виконати...
Потім розбираються з тим, хто віддав цей незаконний наказ.

З тексту видно, що мова йде про якісь незаконні накази й кримінальну відповідальність.
Тобто поки нічого поки незрозуміло...

З.и.
От краще б юрист, як фахівець, розтулмачив, розклав по полицях і кратко стосовно незаконних та злочинних наказів. Порядок дій при отриманні, відповідальність.
Це в житті, вважаю, може буде в нагоді багатьом.
Бо, наприклад, отут накручено занадто:
http://mego.info/матеріал/стаття-41-виконання-наказу-або-розпорядження?page=2
"Наказ визнається незаконним, якщо він не відповідає будь-якій ознаці, що харак­теризує його зміст чи форму."
Зміст і форма...
Під невідповідність можна легко підвести при наявності помилок.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25484
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 10:05


Це Ви в юриста такого начитались на мій рахунок.
З мого боку мова йде не про перенесення відповідальності з Зе на За, а про те, що відповідальність також і на Залужному -- виходячи з тексту.

До речі, Ви вважаєте, що може існувати такий наказ)) (указ) президента Головнокомандувачу?
У Кривоноса на руках Виписка з наказу ГК про призначення.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 29 сер, 2022 10:14, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25484
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 10:13

Наша война с идеей. С идеей об Украине как антирусском государстве.
...
Мы воюем с идеей, поэтому все носители этой идеи должны быть уничтожены


Об украинских солдатах:
Нам на.рать сколько их убить и как их убить


📼Хочемо звернути увагу на відео виступу московського пропагандона, який вийшов на сцену з черепом одного з оборонців Азовсталі

Достеменно приналежність черепу може знати лише сам ублюдок. Але це ще один факт, який підтверджує, що ми воюємо з ордою - середньовічною і печерною. Звісно, багатьом шкода москалів, але їх суспільство настільки "пропрацьоване", що в нинішніх умовах існування московії рівнозначне краху держави Україна і навпаки.

Якщо довго дивитися в безодню, то безодня починає дивитися на тебе. Звісно, ми європейці і тра-ля-ля, але якщо ми не станемо жорсткіше, то існування країни буде під питанням. Краще буде поганим живим європейцем, ніж хорошим, але мертвим, ще й навіть без могили. Бо могили вони знищують.

Aug 28 at 23:46

https://t.me/DeepStateUA/13894

Полностью согласен с автором, что после того, что они сделали в Украине, рашкостан, как государство, не имеет права на существование, т.к. через какое-то время после поражения (а оно точно будет, как в 40-вые прошлого века развитые страны объединились против гитлера, так же они сейчас объединились против путлера, некоторые "со скрипом", но все-таки присоединились) рашкостан точно так же подло нападет, пусть не на Украину, но нападет. И так будет продолжаться и продолжаться пока будет существовать эта страна с гнилым населением и гнилой политикой "рашка превыше всего!"
yanyura
 
Повідомлень: 6675
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2026 раз.
Подякували: 1544 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 10:13

detroytred
а ви вважаєте що верховний головнокомандувач не може давати вказівки (в письмовому вигляді) Залужному?
mephala
 
Повідомлень: 7561
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 10:17

  V2 написав:
  edvardd написав:🔥Підсумки дня від ЗСУ:

За сьогодні маємо величенький список демілітаризованих позицій рашистів:

▫️Район Давидів Брід, Херсонщина. Мінус склад БК.
▫️Любимівка, Херсонщина. Мінус склад БК.
▫️Район Олешок, Херсонщина. Мінус склад БК.
▫️Макіївка, Донеччина. Мінус склад БК.
▫️Дудчани, Херсонщина. Мінус склад БК.
▫️Мелітополь, Запоріжжя. Мінус база окупантів.
▫️Район Нової Каховки, Херсонщина. Мінус база окупантів.
▫️Сватове, Луганщина. Мінус база окупантів.
▫️Херсонський район. Мінус командний пункт.
▫️Дар'ївка, Херсонщина. Мінус командний пункт.

Загалом, було знищено 5 складів з боєприпасами, 3 бази окупантів та 2 командних штабів ворога.


Гарна робота!
Можна Кошовому та Козловському ще по одному ордену виписати!!! :evil:

Та вы что! минимум Героя Украины дать им! Ибо заслужили!
privet_vam
 
Повідомлень: 20
З нами з: 04.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 10:18

Когда закончится война?

Как думаете - Когда закончится война?

Мое имхо еще год минимум эта котовасия будет длиться (((
privet_vam
 
Повідомлень: 20
З нами з: 04.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 10:20

  sashaqbl написав:Нарешті хоч якийсь рух щодо економії газу в Україні:
Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що температура в приміщеннях цієї зими буде приблизно на 4 градуси нижче за норму, а опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/28/7365145/

а у Витренко вдома тоже температура будет ниже? или это касается только плебса?

як то кажут - патрициям путь и на ихнюю виллу в нице открыт ежели чЕ.
privet_vam
 
Повідомлень: 20
З нами з: 04.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 10:20

  mephala написав:detroytred
а ви вважаєте що верховний головнокомандувач не може давати вказівки (в письмовому вигляді) Залужному?

Я не наполягаю на своїй правоті, але вважаю, що так -- не може.
Вказівки -- що це?
Вважаю, що вони не є підставою для відміни Наказів Головнокомандувача.

Вказівки можуть бути і є. Як порада начальника підлеглому до прийняття підлеглим свого рішення.
Рішення (наказ) Залужного стосовно Кривоноса вже було.
Для стосування (якщо це можливо! - для вже виконаного наказу про призначення), на мій погляд, вказівок недостатньо.

Я поки взагалі не можу уяснити: навіть, якщо наказ потім "відмінено", то все рівно Кривонос діяв-то при чинному наказі, до відміни.
Якась хрінь...
І, вибачайте, але захищати Кривоноса повинен, в першу чергу, сам Залужний.
А не оті підпорядковані Кривоносу, на яких він посилається, що від них намагаються отримати свідчення гбр-рівці.
Бо генерал себе папірцем з мокрою печаткою забезпечив, а чи зможе в якоїсь подібній обстановці таким папірцем забезпечити себе нижче стоячий, м'яко кажучи, питання.

З.и.
Хоча -- стоп.
Ми ж танцювали від слів Кривоноса.
Але можна перейти до іншого предмету:
з наказу ГК видно, що на підставі цього наказу наказ на саме призначення повинен був надати Командувач Сухопутних військ...
І що там - ?
І чому ГК сам "засоромився" призначити прямим наказом?...

Тому ще раз повторюю: поки тільки однобока інфа.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25484
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2146214721482149>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 101503
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 462909
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3712
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (473)
29.08.2022 12:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.