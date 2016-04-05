Додано: Пон 29 сер, 2022 10:20

mephala написав: detroytred

а ви вважаєте що верховний головнокомандувач не може давати вказівки (в письмовому вигляді) Залужному? а ви вважаєте що верховний головнокомандувач не може давати вказівки (в письмовому вигляді) Залужному?

Я не наполягаю на своїй правоті, але вважаю, що так -- не може.Вказівки -- що це?Вважаю, що вони не є підставою для відміни Наказів Головнокомандувача.Вказівки можуть бути і є. Як порада начальника підлеглому до прийняття підлеглим свого рішення.Рішення (наказ) Залужного стосовно Кривоноса вже було.Для стосування (якщо це можливо! - для вже виконаного наказу про призначення), на мій погляд, вказівок недостатньо.Я поки взагалі не можу уяснити: навіть, якщо наказ потім "відмінено", то все рівно Кривонос діяв-то при чинному наказі, до відміни.Якась хрінь...І, вибачайте, але захищати Кривоноса повинен, в першу чергу, сам Залужний.А не оті підпорядковані Кривоносу, на яких він посилається, що від них намагаються отримати свідчення гбр-рівці.Бо генерал себе папірцем з мокрою печаткою забезпечив, а чи зможе в якоїсь подібній обстановці таким папірцем забезпечити себе нижче стоячий, м'яко кажучи, питання.З.и.Хоча -- стоп.Ми ж танцювали від слів Кривоноса.Але можна перейти до іншого предмету:з наказу ГК видно, що на підставі цього наказу наказ на саме призначення повинен був надати Командувач Сухопутних військ...І що там - ?І чому ГК сам "засоромився" призначити прямим наказом?...Тому ще раз повторюю: поки тільки однобока інфа.