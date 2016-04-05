де ви начитались що на Залужного стрілки переводить Кривонос? Кривонос чітко вказує на Зе
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Додано: Пон 29 сер, 2022 09:43
detroytred
де ви начитались що на Залужного стрілки переводить Кривонос? Кривонос чітко вказує на Зе
Востаннє редагувалось mephala в Пон 29 сер, 2022 09:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 29 сер, 2022 09:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Про це не скажуть в "єдиних теленовинах"
Як вже повідомляв AUTO-Consulting, українські волонтери підписали контракти на поставку 42 вантажівок DAF Leyland для українських воїнів. Зараз стало відомо, що ця техніка вже на фронті.
Волонтер Юрій Бірюков показав, як військові використовують вантажівки, куплені у Великій Британії, для бойових потреб.
Додано: Пон 29 сер, 2022 10:02
Трохи більше інфо:
"«Проти мене 2 серпня порушена кримінальна справа ДБР. Слідчі ДБР отримали вказівку визнати незаконним наказ підписаний особисто головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним про призначення мене командиром оборони аеропорту Жуляни, і про зарахування мене на військову службу. Тому порушена замовна справа, що я ніби-то видавав незаконні накази при організації оборони аеропорту Жуляни у лютому-березні», – зазначає Кривонос."
Але знов якийсь-то треш.
Бо кримінальна відповідальність наступає за виконання злочинних наказів.
Злочинних, а не незаконних. До того ж, по пам'яті, явно злочинних.
Незаконний наказ підлеглий повинен виконати...
Потім розбираються з тим, хто віддав цей незаконний наказ.
З тексту видно, що мова йде про якісь незаконні накази й кримінальну відповідальність.
Тобто поки нічого поки незрозуміло...
З.и.
От краще б юрист, як фахівець, розтулмачив, розклав по полицях і кратко стосовно незаконних та злочинних наказів. Порядок дій при отриманні, відповідальність.
Це в житті, вважаю, може буде в нагоді багатьом.
Бо, наприклад, отут накручено занадто:
"Наказ визнається незаконним, якщо він не відповідає будь-якій ознаці, що характеризує його зміст чи форму."
Зміст і форма...
Під невідповідність можна легко підвести при наявності помилок.
Додано: Пон 29 сер, 2022 10:05
Це Ви в юриста такого начитались на мій рахунок.
З мого боку мова йде не про перенесення відповідальності з Зе на За, а про те, що відповідальність також і на Залужному -- виходячи з тексту.
До речі, Ви вважаєте, що може існувати такий наказ)) (указ) президента Головнокомандувачу?
У Кривоноса на руках Виписка з наказу ГК про призначення.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 29 сер, 2022 10:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 29 сер, 2022 10:13
Об украинских солдатах:
Полностью согласен с автором, что после того, что они сделали в Украине, рашкостан, как государство, не имеет права на существование, т.к. через какое-то время после поражения (а оно точно будет, как в 40-вые прошлого века развитые страны объединились против гитлера, так же они сейчас объединились против путлера, некоторые "со скрипом", но все-таки присоединились) рашкостан точно так же подло нападет, пусть не на Украину, но нападет. И так будет продолжаться и продолжаться пока будет существовать эта страна с гнилым населением и гнилой политикой "рашка превыше всего!"
Додано: Пон 29 сер, 2022 10:13
detroytred
а ви вважаєте що верховний головнокомандувач не може давати вказівки (в письмовому вигляді) Залужному?
Додано: Пон 29 сер, 2022 10:17
Та вы что! минимум Героя Украины дать им! Ибо заслужили!
Додано: Пон 29 сер, 2022 10:18
Когда закончится война?
Как думаете - Когда закончится война?
Мое имхо еще год минимум эта котовасия будет длиться (((
Додано: Пон 29 сер, 2022 10:20
а у Витренко вдома тоже температура будет ниже? или это касается только плебса?
як то кажут - патрициям путь и на ихнюю виллу в нице открыт ежели чЕ.
Додано: Пон 29 сер, 2022 10:20
Я не наполягаю на своїй правоті, але вважаю, що так -- не може.
Вказівки -- що це?
Вважаю, що вони не є підставою для відміни Наказів Головнокомандувача.
Вказівки можуть бути і є. Як порада начальника підлеглому до прийняття підлеглим свого рішення.
Рішення (наказ) Залужного стосовно Кривоноса вже було.
Для стосування (якщо це можливо! - для вже виконаного наказу про призначення), на мій погляд, вказівок недостатньо.
Я поки взагалі не можу уяснити: навіть, якщо наказ потім "відмінено", то все рівно Кривонос діяв-то при чинному наказі, до відміни.
Якась хрінь...
І, вибачайте, але захищати Кривоноса повинен, в першу чергу, сам Залужний.
А не оті підпорядковані Кривоносу, на яких він посилається, що від них намагаються отримати свідчення гбр-рівці.
Бо генерал себе папірцем з мокрою печаткою забезпечив, а чи зможе в якоїсь подібній обстановці таким папірцем забезпечити себе нижче стоячий, м'яко кажучи, питання.
З.и.
Хоча -- стоп.
Ми ж танцювали від слів Кривоноса.
Але можна перейти до іншого предмету:
з наказу ГК видно, що на підставі цього наказу наказ на саме призначення повинен був надати Командувач Сухопутних військ...
І що там - ?
І чому ГК сам "засоромився" призначити прямим наказом?...
Тому ще раз повторюю: поки тільки однобока інфа.
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