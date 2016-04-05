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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2146214721482149
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 11:00

  fler написав:Сьогодні спекотно у Криму 8)
Близько 14-00 вибух у Сімеїзі. Горить обсерваторія у підніжжя гори "Кішка".

Це напевно район Кацивелі, там була велика антена обсерваторії.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 11:03

  privet_vam написав:а у Витренко вдома тоже температура будет ниже? или это касается только плебса?

Ещё одно, от вас за версту ботятиной несёт.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 11:16

  alex_dvornichenko написав:
  privet_vam написав:а у Витренко вдома тоже температура будет ниже? или это касается только плебса?

Ещё одно, от вас за версту ботятиной несёт.

эта группа турецко-львовских писателей на форуме давно.Банят,но их сюда тянет
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 11:20

ВСУ прорвали первую линию обороны под Херсоном — ОГВ "Каховка"

(https://www.facebook.com/ouvKakhovka/?ref=page_internal)Детали: 109-й полк так называемой "днр" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя, сообщает Оперативная группа войск "Каховка".

Хорошее начало освобождения Херсонщины!
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 11:35

Щодо участі генерал-майора запасу Сергія Кривоноса в обороні аеропорту в Генштабі заявили, що з початку великої війни з Росією його на добровільній основі призначили керівником оборони "Жулян" з огляду на його досвід оборони аеродрому у Краматорську у 2014 році. Рішення призначити Кривоноса командувачем оборони "Жулян" ухвалив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.


Військові наголосили, що з 24 лютого і до сьогодні Кривонос не перебуває на військовій службі та не призивався під час мобілізації
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... ony-julyan

Сценарії далі Квартал пише?

Тобто, визнають, що людину з величезним військовим досвідом, в т.ч. при обороні Краматорська - не призвали та не мобілізували?!!
Як інакше, як не політично вмотивоване та абсолютно безглузде рішення та все, що відбувається далі з Кривоносом в т.ч. і руками "героїв" державного бюро переслідувань?!!
Востаннє редагувалось V2 в Пон 29 сер, 2022 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 11:35

edvardd , мутновата ця група.
Принаймні про Антонівсткмй міст не зовсім правда. Сьогодні вранці (після нічних ударів по казармам орків у Херсоні) швидкі орків успішно по мосту проїхали з Олешек до Херсона. Про важку техніку - не знаю. Але і вона (30 тон) пару днів тому їздила. Міст треба бити далі. З кожним разом його міць слабне. Хоч латай, хоч ні. Арматура в плитах порвана, просто пломбування це не зовсім відновлення, рано чи пізно воно рухне під танком.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 11:49

  Hotab написав:edvardd , мутновата ця група.
Принаймні про Антонівсткмй міст не зовсім правда. Сьогодні вранці (після нічних ударів по казармам орків у Херсоні) швидкі орків успішно по мосту проїхали з Олешек до Херсона. Про важку техніку - не знаю. Але і вона (30 тон) пару днів тому їздила. Міст треба бити далі. З кожним разом його міць слабне. Хоч латай, хоч ні. Арматура в плитах порвана, просто пломбування це не зовсім відновлення, рано чи пізно воно рухне під танком.

В этом плане полезно читать ФСБшную консерву Гиркина.
Если заблажил, что Антоновский мост больше не проездной, значит туда нужно срочно влупить еще парой пакетов до нужной кондиции.
Если после ударов морозится и тему с мостом обходит, значит мост не проездной и его спешно латают.
antey1969
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  #<1 ... 2146214721482149
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