Щодо участі генерал-майора запасу Сергія Кривоноса в обороні аеропорту в Генштабі заявили, що з початку великої війни з Росією його на добровільній основі призначили керівником оборони "Жулян" з огляду на його досвід оборони аеродрому у Краматорську у 2014 році. Рішення призначити Кривоноса командувачем оборони "Жулян" ухвалив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Тобто, визнають, що людину з величезним військовим досвідом, в т.ч. при обороні Краматорська - не призвали та не мобілізували?!! Як інакше, як не політично вмотивоване та абсолютно безглузде рішення та все, що відбувається далі з Кривоносом в т.ч. і руками "героїв" державного бюро переслідувань?!!
Востаннє редагувалось V2 в Пон 29 сер, 2022 11:35, всього редагувалось 1 раз.
edvardd , мутновата ця група. Принаймні про Антонівсткмй міст не зовсім правда. Сьогодні вранці (після нічних ударів по казармам орків у Херсоні) швидкі орків успішно по мосту проїхали з Олешек до Херсона. Про важку техніку - не знаю. Але і вона (30 тон) пару днів тому їздила. Міст треба бити далі. З кожним разом його міць слабне. Хоч латай, хоч ні. Арматура в плитах порвана, просто пломбування це не зовсім відновлення, рано чи пізно воно рухне під танком.
Hotab написав:edvardd , мутновата ця група. Принаймні про Антонівсткмй міст не зовсім правда. Сьогодні вранці (після нічних ударів по казармам орків у Херсоні) швидкі орків успішно по мосту проїхали з Олешек до Херсона. Про важку техніку - не знаю. Але і вона (30 тон) пару днів тому їздила. Міст треба бити далі. З кожним разом його міць слабне. Хоч латай, хоч ні. Арматура в плитах порвана, просто пломбування це не зовсім відновлення, рано чи пізно воно рухне під танком.
В этом плане полезно читать ФСБшную консерву Гиркина. Если заблажил, что Антоновский мост больше не проездной, значит туда нужно срочно влупить еще парой пакетов до нужной кондиции. Если после ударов морозится и тему с мостом обходит, значит мост не проездной и его спешно латают.
edvardd написав:Детали: 109-й полк так называемой "днр" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя, сообщает Оперативная группа войск "Каховка".