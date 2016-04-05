RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 21462147214821492150>
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 10:20

  sashaqbl написав:Нарешті хоч якийсь рух щодо економії газу в Україні:
Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що температура в приміщеннях цієї зими буде приблизно на 4 градуси нижче за норму, а опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/28/7365145/

а у Витренко вдома тоже температура будет ниже? или это касается только плебса?

як то кажут - патрициям путь и на ихнюю виллу в нице открыт ежели чЕ.
privet_vam
 
Повідомлень: 19
З нами з: 04.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 10:20

  mephala написав:detroytred
а ви вважаєте що верховний головнокомандувач не може давати вказівки (в письмовому вигляді) Залужному?

Я не наполягаю на своїй правоті, але вважаю, що так -- не може.
Вказівки -- що це?
Вважаю, що вони не є підставою для відміни Наказів Головнокомандувача.

Вказівки можуть бути і є. Як порада начальника підлеглому до прийняття підлеглим свого рішення.
Рішення (наказ) Залужного стосовно Кривоноса вже було.
Для стосування (якщо це можливо! - для вже виконаного наказу про призначення), на мій погляд, вказівок недостатньо.

Я поки взагалі не можу уяснити: навіть, якщо наказ потім "відмінено", то все рівно Кривонос діяв-то при чинному наказі, до відміни.
Якась хрінь...
І, вибачайте, але захищати Кривоноса повинен, в першу чергу, сам Залужний.
А не оті підпорядковані Кривоносу, на яких він посилається, що від них намагаються отримати свідчення гбр-рівці.
Бо генерал себе папірцем з мокрою печаткою забезпечив, а чи зможе в якоїсь подібній обстановці таким папірцем забезпечити себе нижче стоячий, м'яко кажучи, питання.

З.и.
Хоча -- стоп.
Ми ж танцювали від слів Кривоноса.
Але можна перейти до іншого предмету:
з наказу ГК видно, що на підставі цього наказу наказ на саме призначення повинен був надати Командувач Сухопутних військ...
І що там - ?
І чому ГК сам "засоромився" призначити прямим наказом?...

Тому ще раз повторюю: поки тільки однобока інфа.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25489
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 11:00

  fler написав:Сьогодні спекотно у Криму 8)
Близько 14-00 вибух у Сімеїзі. Горить обсерваторія у підніжжя гори "Кішка".

Це напевно район Кацивелі, там була велика антена обсерваторії.
_Mykola_
 
Повідомлень: 4498
З нами з: 09.02.09
Подякував: 647 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 11:03

  privet_vam написав:а у Витренко вдома тоже температура будет ниже? или это касается только плебса?

Ещё одно, от вас за версту ботятиной несёт.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 808
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 11:16

  alex_dvornichenko написав:
  privet_vam написав:а у Витренко вдома тоже температура будет ниже? или это касается только плебса?

Ещё одно, от вас за версту ботятиной несёт.

эта группа турецко-львовских писателей на форуме давно.Банят,но их сюда тянет
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6943
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1409 раз.
Подякували: 1372 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 11:20

ВСУ прорвали первую линию обороны под Херсоном — ОГВ "Каховка"

(https://www.facebook.com/ouvKakhovka/?ref=page_internal)Детали: 109-й полк так называемой "днр" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя, сообщает Оперативная группа войск "Каховка".

Хорошее начало освобождения Херсонщины!
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7734
З нами з: 20.11.08
Подякував: 137 раз.
Подякували: 2286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 11:35

Щодо участі генерал-майора запасу Сергія Кривоноса в обороні аеропорту в Генштабі заявили, що з початку великої війни з Росією його на добровільній основі призначили керівником оборони "Жулян" з огляду на його досвід оборони аеродрому у Краматорську у 2014 році. Рішення призначити Кривоноса командувачем оборони "Жулян" ухвалив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.


Військові наголосили, що з 24 лютого і до сьогодні Кривонос не перебуває на військовій службі та не призивався під час мобілізації
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... ony-julyan

Сценарії далі Квартал пише?

Тобто, визнають, що людину з величезним військовим досвідом, в т.ч. при обороні Краматорська - не призвали та не мобілізували?!!
Як інакше, як не політично вмотивоване та абсолютно безглузде рішення та все, що відбувається далі з Кривоносом в т.ч. і руками "героїв" державного бюро переслідувань?!!
Востаннє редагувалось V2 в Пон 29 сер, 2022 11:35, всього редагувалось 1 раз.
V2
4
 
Повідомлень: 7675
З нами з: 03.07.09
Подякував: 279 раз.
Подякували: 1287 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 11:35

edvardd , мутновата ця група.
Принаймні про Антонівсткмй міст не зовсім правда. Сьогодні вранці (після нічних ударів по казармам орків у Херсоні) швидкі орків успішно по мосту проїхали з Олешек до Херсона. Про важку техніку - не знаю. Але і вона (30 тон) пару днів тому їздила. Міст треба бити далі. З кожним разом його міць слабне. Хоч латай, хоч ні. Арматура в плитах порвана, просто пломбування це не зовсім відновлення, рано чи пізно воно рухне під танком.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7977
З нами з: 15.02.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1885 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 11:49

  Hotab написав:edvardd , мутновата ця група.
Принаймні про Антонівсткмй міст не зовсім правда. Сьогодні вранці (після нічних ударів по казармам орків у Херсоні) швидкі орків успішно по мосту проїхали з Олешек до Херсона. Про важку техніку - не знаю. Але і вона (30 тон) пару днів тому їздила. Міст треба бити далі. З кожним разом його міць слабне. Хоч латай, хоч ні. Арматура в плитах порвана, просто пломбування це не зовсім відновлення, рано чи пізно воно рухне під танком.

В этом плане полезно читать ФСБшную консерву Гиркина.
Если заблажил, что Антоновский мост больше не проездной, значит туда нужно срочно влупить еще парой пакетов до нужной кондиции.
Если после ударов морозится и тему с мостом обходит, значит мост не проездной и его спешно латают.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11419
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1540 раз.
Подякували: 3397 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 12:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Детали: 109-й полк так называемой "днр" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя, сообщает Оперативная группа войск "Каховка".

як правило такі новини виявляються пшиком...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 390
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 21462147214821492150>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 101503
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 462914
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3712
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.