mephala написав:detroytred
а ви вважаєте що верховний головнокомандувач не може давати вказівки (в письмовому вигляді) Залужному?
Я не наполягаю на своїй правоті, але вважаю, що так -- не може.
Вказівки -- що це?
Вважаю, що вони не є підставою для відміни Наказів Головнокомандувача.
Вказівки можуть бути і є. Як порада начальника підлеглому до прийняття підлеглим свого рішення.
Рішення (наказ) Залужного стосовно Кривоноса вже було.
Для стосування (якщо це можливо! - для вже виконаного наказу про призначення), на мій погляд, вказівок недостатньо.
Я поки взагалі не можу уяснити: навіть, якщо наказ потім "відмінено", то все рівно Кривонос діяв-то при чинному наказі, до відміни.
Якась хрінь...
І, вибачайте, але захищати Кривоноса повинен, в першу чергу, сам Залужний.
А не оті підпорядковані Кривоносу, на яких він посилається, що від них намагаються отримати свідчення гбр-рівці.
Бо генерал себе папірцем з мокрою печаткою забезпечив, а чи зможе в якоїсь подібній обстановці таким папірцем забезпечити себе нижче стоячий, м'яко кажучи, питання.
З.и.
Хоча -- стоп.
Ми ж танцювали від слів Кривоноса.
Але можна перейти до іншого предмету:
з наказу ГК видно, що на підставі цього наказу наказ на саме призначення повинен був надати Командувач Сухопутних військ...
І що там - ?
І чому ГК сам "засоромився" призначити прямим наказом?...
Тому ще раз повторюю: поки тільки однобока інфа.