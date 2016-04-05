V2 написав:Щодо участі генерал-майора запасу Сергія Кривоноса в обороні аеропорту в Генштабі заявили, що з початку великої війни з Росією його на добровільній основі призначили керівником оборони "Жулян" з огляду на його досвід оборони аеродрому у Краматорську у 2014 році. Рішення призначити Кривоноса командувачем оборони "Жулян" ухвалив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Тобто, визнають, що людину з величезним військовим досвідом, в т.ч. при обороні Краматорська - не призвали та не мобілізували?!! Як інакше, як не політично вмотивоване та абсолютно безглузде рішення та все, що відбувається далі з Кривоносом в т.ч. і руками "героїв" державного бюро переслідувань?!!
Наступними ордени за заслуги отримають сценаристи кварталу! Швидко ж перевзуваються, не очікували такого розголосу!!! В його рамках перевіряється інформація щодо обґрунтованості військових наказів щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна.
Так и не нахожу ответа, что вообще такое победа. Это озверевшие мусора, изымающие машины на своё усмотрение. Это сбу патрошащие обменники. Это пограничники-схематозниики. Это гундосый, не вырывший ни одного окопа. Это лугандон, который вместе с миллионом силовиков 30 лет получивший откаты за несуществующую армию. Ничего не меняется
beee написав:Так и не нахожу ответа, что вообще такое победа. Это озверевшие мусора, изымающие машины на своё усмотрение. Это сбу патрошащие обменники. Это пограничники-схематозниики. Это гундосый, не вырывший ни одного окопа. Это лугандон, который вместе с миллионом силовиков 30 лет получивший откаты за несуществующую армию. Ничего не меняется
Перемога -- це повернення рівня загрози незалежності України з боку агресора (рфії) до рівня до війни. Тобто з гострої загрози до звичайної. Повна перемога - це плюс до вищезазначеного повернення окупованих територій, притягнення агресора до відповідальності, виплата контрибуцій.
V2 написав:detroytred Навіть якщо порушенні якісь формальності ... В період хаосу людина зорганізувала оборону, очолила її, запобігла захопленню або висадці десанту ... І за це кабінетні щурі порушують справу ...
Згоден. Це дебілізм, яккщо суть претензій саме така. В ситуації загальної розгубленості і дезорганізації, хай навіть це буде конюх Петро, який колись був в Афганістані , зуміє організувати оборону серед розгублених воїнів - то це честь і хвала. За це неможна переслідувати.
В решті-решт , якщо вже хочеться когось трахати, тут можливі питання до тих, хто виконував ці накази від формально не посадової особи. Але не до Кривоноса.
Я взагалі не бачу жодних підстав... Що там кажуть статути? У випадку загибелі командира - командування приймає старший по званню.. Не думаю що в Жулянах в когось було звання вище ніж в Кривоноса..
Тому відразу постає інше питання А хто ( який орган) повинен перевіряти розтринькування грошей ДБРом?
V2 написав:Щодо участі генерал-майора запасу Сергія Кривоноса в обороні аеропорту в Генштабі заявили, що з початку великої війни з Росією його на добровільній основі призначили керівником оборони "Жулян" з огляду на його досвід оборони аеродрому у Краматорську у 2014 році. Рішення призначити Кривоноса командувачем оборони "Жулян" ухвалив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Тобто, визнають, що людину з величезним військовим досвідом, в т.ч. при обороні Краматорська - не призвали та не мобілізували?!! Як інакше, як не політично вмотивоване та абсолютно безглузде рішення та все, що відбувається далі з Кривоносом в т.ч. і руками "героїв" державного бюро переслідувань?!!
Наступними ордени за заслуги отримають сценаристи кварталу! Швидко ж перевзуваються, не очікували такого розголосу!!! В його рамках перевіряється інформація щодо обґрунтованості військових наказів щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна.
Дійсно треш, бо невійськову особу (вони наполягають, що Кривонос наче не на військовій службі) мають намір притягнути до відповідальності за статями до військових осіб, військових наказів: "Провадження відкрите за ч.5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) Кримінального кодексу.
В його рамках перевіряється інформація щодо обґрунтованості військових наказів щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна."
edvardd написав:Детали: 109-й полк так называемой "днр" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя, сообщает Оперативная группа войск "Каховка".
як правило такі новини виявляються пшиком...
Леша Гончаренко с утра анонсирует Херсонскую область
V2 написав:detroytred Навіть якщо порушенні якісь формальності ... В період хаосу людина зорганізувала оборону, очолила її, запобігла захопленню або висадці десанту ... І за це кабінетні щурі порушують справу ...
Згоден. Це дебілізм, яккщо суть претензій саме така. В ситуації загальної розгубленості і дезорганізації, хай навіть це буде конюх Петро, який колись був в Афганістані , зуміє організувати оборону серед розгублених воїнів - то це честь і хвала. За це неможна переслідувати.
В решті-решт , якщо вже хочеться когось трахати, тут можливі питання до тих, хто виконував ці накази від формально не посадової особи. Але не до Кривоноса.
Я взагалі не бачу жодних підстав... Що там кажуть статути? У випадку загибелі командира - командування приймає старший по званню.. Не думаю що в Жулянах в когось було звання вище ніж в Кривоноса..
Тому відразу постає інше питання А хто ( який орган) повинен перевіряти розтринькування грошей ДБРом?
))))
При наявності підпорядкування: По посаді, а не по званню. Тобто заступник командира (заступник командира, начштабу - заступник командира, зам по озброєнню - заступник командира, зам по тилу - заступник командира, щам по бойовій підготовці - заступник командира; і т.д.).
В той час, коли на посаді командира підрозділу чи начальника служби буде хоч умовно генерал.
Інша справа, що статут говорить стосовно звання -- генерал-майор (Кривонос) є начальником для всіх від молодших офіцерів та нижче (старшин, сержантів, рядових). Тобто навіть для старшого офіцера майора генерал-майор вже не є начальником. А також для підполковника, полковника. Хоч один майор у тій солянці міг бути. Та міг бути призначеним керівником, заступником, начштабом. Але в даному випадку був чітко призначений керівником саме Кривонос.
Якщо ж спільне виконання, то теж -- спочатку по посаді. При рівних посадах -- за званням. Але яка посада в Кривоноса-то (якщо сам прийшов добровольцем? Ніяка. На відміну навіть командира взводу курсантів, яких направив Залужний в аеропорт).
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 29 сер, 2022 13:29, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Так и не нахожу ответа, что вообще такое победа. Это озверевшие мусора, изымающие машины на своё усмотрение. Это сбу патрошащие обменники. Это пограничники-схематозниики. Это гундосый, не вырывший ни одного окопа. Это лугандон, который вместе с миллионом силовиков 30 лет получивший откаты за несуществующую армию. Ничего не меняется
Перемога -- це повернення рівня загрози незалежності України з боку агресора (рфії) до рівня до війни. Тобто з гострої загрози до звичайної. Повна перемога - це плюс до вищезазначеного повернення окупованих територій, притягнення агресора до відповідальності, виплата контрибуцій.
Вы, походу, про разные победы говорите... Вот этот вот "рівня загрози незалежності" -- это про страну. А человек выше -- как я понимаю -- про народ говорил. Т.е. снова возвращаемся к старому парадоксу: "проиграет ли северная корея, если ее захватит Южная?"