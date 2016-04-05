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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2147214821492150>
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 12:12

  V2 написав:Щодо участі генерал-майора запасу Сергія Кривоноса в обороні аеропорту в Генштабі заявили, що з початку великої війни з Росією його на добровільній основі призначили керівником оборони "Жулян" з огляду на його досвід оборони аеродрому у Краматорську у 2014 році. Рішення призначити Кривоноса командувачем оборони "Жулян" ухвалив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.


Військові наголосили, що з 24 лютого і до сьогодні Кривонос не перебуває на військовій службі та не призивався під час мобілізації
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... ony-julyan

Сценарії далі Квартал пише?

Тобто, визнають, що людину з величезним військовим досвідом, в т.ч. при обороні Краматорська - не призвали та не мобілізували?!!
Як інакше, як не політично вмотивоване та абсолютно безглузде рішення та все, що відбувається далі з Кривоносом в т.ч. і руками "героїв" державного бюро переслідувань?!!


Наступними ордени за заслуги отримають сценаристи кварталу!
Швидко ж перевзуваються, не очікували такого розголосу!!!

В його рамках перевіряється інформація щодо обґрунтованості військових наказів щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна.

Також досліджується правомірність наказу пошкодити злітно-посадкові смуги аеропорту, що не обумовлювалось військовою необхідністю.
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... tva-julyan
V2
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 12:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Так и не нахожу ответа, что вообще такое победа.
Это озверевшие мусора, изымающие машины на своё усмотрение.
Это сбу патрошащие обменники.
Это пограничники-схематозниики.
Это гундосый, не вырывший ни одного окопа.
Это лугандон, который вместе с миллионом силовиков 30 лет получивший откаты за несуществующую армию.
Ничего не меняется
beee
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 12:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Так и не нахожу ответа, что вообще такое победа.

Це збереження української держави, в ідеалі, в її кордонах на 1991 рік.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 12:55

  beee написав:Так и не нахожу ответа, что вообще такое победа.
Это озверевшие мусора, изымающие машины на своё усмотрение.
Это сбу патрошащие обменники.
Это пограничники-схематозниики.
Это гундосый, не вырывший ни одного окопа.
Это лугандон, который вместе с миллионом силовиков 30 лет получивший откаты за несуществующую армию.
Ничего не меняется

Перемога -- це повернення рівня загрози незалежності України з боку агресора (рфії) до рівня до війни.
Тобто з гострої загрози до звичайної.
Повна перемога - це плюс до вищезазначеного повернення окупованих територій, притягнення агресора до відповідальності, виплата контрибуцій.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:01

  Hotab написав:
  V2 написав:detroytred
Навіть якщо порушенні якісь формальності ...
В період хаосу людина зорганізувала оборону, очолила її, запобігла захопленню або висадці десанту ...
І за це кабінетні щурі порушують справу ...
Згоден. Це дебілізм, яккщо суть претензій саме така.
В ситуації загальної розгубленості і дезорганізації, хай навіть це буде конюх Петро, який колись був в Афганістані , зуміє організувати оборону серед розгублених воїнів - то це честь і хвала. За це неможна переслідувати.

В решті-решт , якщо вже хочеться когось трахати, тут можливі питання до тих, хто виконував ці накази від формально не посадової особи. Але не до Кривоноса.
Я взагалі не бачу жодних підстав...
Що там кажуть статути?
У випадку загибелі командира - командування приймає старший по званню..
Не думаю що в Жулянах в когось було звання вище ніж в Кривоноса..

Тому відразу постає інше питання
А хто ( який орган) повинен перевіряти розтринькування грошей ДБРом?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:01

  V2 написав:
  V2 написав:Щодо участі генерал-майора запасу Сергія Кривоноса в обороні аеропорту в Генштабі заявили, що з початку великої війни з Росією його на добровільній основі призначили керівником оборони "Жулян" з огляду на його досвід оборони аеродрому у Краматорську у 2014 році. Рішення призначити Кривоноса командувачем оборони "Жулян" ухвалив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.


Військові наголосили, що з 24 лютого і до сьогодні Кривонос не перебуває на військовій службі та не призивався під час мобілізації
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... ony-julyan

Сценарії далі Квартал пише?

Тобто, визнають, що людину з величезним військовим досвідом, в т.ч. при обороні Краматорська - не призвали та не мобілізували?!!
Як інакше, як не політично вмотивоване та абсолютно безглузде рішення та все, що відбувається далі з Кривоносом в т.ч. і руками "героїв" державного бюро переслідувань?!!


Наступними ордени за заслуги отримають сценаристи кварталу!
Швидко ж перевзуваються, не очікували такого розголосу!!!

В його рамках перевіряється інформація щодо обґрунтованості військових наказів щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна.

Також досліджується правомірність наказу пошкодити злітно-посадкові смуги аеропорту, що не обумовлювалось військовою необхідністю.
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... tva-julyan

Дійсно треш, бо невійськову особу (вони наполягають, що Кривонос наче не на військовій службі) мають намір притягнути до відповідальності за статями до військових осіб, військових наказів:
"Провадження відкрите за ч.5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) Кримінального кодексу.

В його рамках перевіряється інформація щодо обґрунтованості військових наказів щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна."
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:07

  sashaqbl написав:
  edvardd написав:Детали: 109-й полк так называемой "днр" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя, сообщает Оперативная группа войск "Каховка".

як правило такі новини виявляються пшиком...

Леша Гончаренко с утра анонсирует Херсонскую область
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:15

  budivelnik написав:
  Hotab написав:
  V2 написав:detroytred
Навіть якщо порушенні якісь формальності ...
В період хаосу людина зорганізувала оборону, очолила її, запобігла захопленню або висадці десанту ...
І за це кабінетні щурі порушують справу ...
Згоден. Це дебілізм, яккщо суть претензій саме така.
В ситуації загальної розгубленості і дезорганізації, хай навіть це буде конюх Петро, який колись був в Афганістані , зуміє організувати оборону серед розгублених воїнів - то це честь і хвала. За це неможна переслідувати.

В решті-решт , якщо вже хочеться когось трахати, тут можливі питання до тих, хто виконував ці накази від формально не посадової особи. Але не до Кривоноса.
Я взагалі не бачу жодних підстав...
Що там кажуть статути?
У випадку загибелі командира - командування приймає старший по званню..
Не думаю що в Жулянах в когось було звання вище ніж в Кривоноса..

Тому відразу постає інше питання
А хто ( який орган) повинен перевіряти розтринькування грошей ДБРом?

:)))))

При наявності підпорядкування:
По посаді, а не по званню.
Тобто заступник командира (заступник командира, начштабу - заступник командира, зам по озброєнню - заступник командира, зам по тилу - заступник командира, щам по бойовій підготовці - заступник командира; і т.д.).

В той час, коли на посаді командира підрозділу чи начальника служби буде хоч умовно генерал.

Інша справа, що статут говорить стосовно звання -- генерал-майор (Кривонос) є начальником для всіх від молодших офіцерів та нижче (старшин, сержантів, рядових).
Тобто навіть для старшого офіцера майора генерал-майор вже не є начальником. А також для підполковника, полковника.
Хоч один майор у тій солянці міг бути.
Та міг бути призначеним керівником, заступником, начштабом.
Але в даному випадку був чітко призначений керівником саме Кривонос.

Якщо ж спільне виконання, то теж -- спочатку по посаді. При рівних посадах -- за званням. Але яка посада в Кривоноса-то (якщо сам прийшов добровольцем? Ніяка. На відміну навіть командира взводу курсантів, яких направив Залужний в аеропорт).
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 29 сер, 2022 13:29, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:26

  detroytred написав:
  beee написав:Так и не нахожу ответа, что вообще такое победа.
Это озверевшие мусора, изымающие машины на своё усмотрение.
Это сбу патрошащие обменники.
Это пограничники-схематозниики.
Это гундосый, не вырывший ни одного окопа.
Это лугандон, который вместе с миллионом силовиков 30 лет получивший откаты за несуществующую армию.
Ничего не меняется

Перемога -- це повернення рівня загрози незалежності України з боку агресора (рфії) до рівня до війни.
Тобто з гострої загрози до звичайної.
Повна перемога - це плюс до вищезазначеного повернення окупованих територій, притягнення агресора до відповідальності, виплата контрибуцій.

Вы, походу, про разные победы говорите... Вот этот вот "рівня загрози незалежності" -- это про страну. А человек выше -- как я понимаю -- про народ говорил.
Т.е. снова возвращаемся к старому парадоксу: "проиграет ли северная корея, если ее захватит Южная?" :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:32

Hunter
Згоден. Треба одразу вказувати - перемога над ким (чим).
detroytred
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