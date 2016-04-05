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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2147214821492150
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:37

Победа это когда будет награжден государственными орденами за заслуги перед отчеством каждый сотрудник ООО "Студия Квартал-95"
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Т.е. снова возвращаемся к старому парадоксу: "проиграет ли северная корея, если ее захватит Южная?

Південна Корея аж так принципово не відрізнялася від Північної. Але напрям руху значив чимало, і на даний момент різниця відчутна. Тому перемога - це збереження напряму на Захід. З відповідними наслідками, можливо розтягнутими в часі...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:49

  edvardd написав:ВСУ прорвали первую линию обороны под Херсоном — ОГВ "Каховка"

(https://www.facebook.com/ouvKakhovka/?ref=page_internal)Детали: 109-й полк так называемой "днр" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя, сообщает Оперативная группа войск "Каховка".

Хорошее начало освобождения Херсонщины!

*Збройні Сили України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні, прорвавши першу лінію оборони російських окупантів. Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк у коментарі LIGA.net.*
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... ony-ok-yug
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:52

  Hotab написав:edvardd , мутновата ця група.
Принаймні про Антонівсткмй міст не зовсім правда. Сьогодні вранці (після нічних ударів по казармам орків у Херсоні) швидкі орків успішно по мосту проїхали з Олешек до Херсона. Про важку техніку - не знаю. Але і вона (30 тон) пару днів тому їздила. Міст треба бити далі. З кожним разом його міць слабне. Хоч латай, хоч ні. Арматура в плитах порвана, просто пломбування це не зовсім відновлення, рано чи пізно воно рухне під танком.

в телеге есть видосик от орков, где они срут кирпичами и подтверждают...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:53

  alfredhaos написав:Победа это когда будет награжден государственными орденами за заслуги перед отчеством каждый сотрудник ООО "Студия Квартал-95"

и сядет порошенко
edvardd
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