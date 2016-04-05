_hunter написав:Т.е. снова возвращаемся к старому парадоксу: "проиграет ли северная корея, если ее захватит Южная?
Південна Корея аж так принципово не відрізнялася від Північної. Але напрям руху значив чимало, і на даний момент різниця відчутна. Тому перемога - це збереження напряму на Захід. З відповідними наслідками, можливо розтягнутими в часі...
*Збройні Сили України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні, прорвавши першу лінію оборони російських окупантів. Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк у коментарі LIGA.net.* https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... ony-ok-yug
Hotab написав:edvardd , мутновата ця група. Принаймні про Антонівсткмй міст не зовсім правда. Сьогодні вранці (після нічних ударів по казармам орків у Херсоні) швидкі орків успішно по мосту проїхали з Олешек до Херсона. Про важку техніку - не знаю. Але і вона (30 тон) пару днів тому їздила. Міст треба бити далі. З кожним разом його міць слабне. Хоч латай, хоч ні. Арматура в плитах порвана, просто пломбування це не зовсім відновлення, рано чи пізно воно рухне під танком.
в телеге есть видосик от орков, где они срут кирпичами и подтверждают...