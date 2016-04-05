Hotab написав:edvardd , мутновата ця група. Принаймні про Антонівсткмй міст не зовсім правда. Сьогодні вранці (після нічних ударів по казармам орків у Херсоні) швидкі орків успішно по мосту проїхали з Олешек до Херсона. Про важку техніку - не знаю. Але і вона (30 тон) пару днів тому їздила. Міст треба бити далі. З кожним разом його міць слабне. Хоч латай, хоч ні. Арматура в плитах порвана, просто пломбування це не зовсім відновлення, рано чи пізно воно рухне під танком.
Цікаво, Маркус намагається уникати політики з початку війни, а тут зачепило:
Пане генерал Сергій Кривонос, мав честь у 2014 році воювати під вашим командуванням.
Ви один з найдостойніших командирів, з якими мені доводилося служити.
Розуміємо, що у справі, з якою ви зараз зіштовхнулися присутній політичний контекст. Тому, ви можете розраховувати на підтримку мою і моїх побратимів як в публічній площині, так і не публічній. Ви завжди можете на нас розраховувати.
_hunter написав:Т.е. снова возвращаемся к старому парадоксу: "проиграет ли северная корея, если ее захватит Южная?
Південна Корея аж так принципово не відрізнялася від Північної. Але напрям руху значив чимало, і на даний момент різниця відчутна. Тому перемога - це збереження напряму на Захід. З відповідними наслідками, можливо розтягнутими в часі...
А если "напрям" будет в режиме "шаг вперед, два назад"?..
_hunter написав:Не совсем понял -- к чему та минутка занимательных фактов была, если честно...
До того, що плакати "все пропало" не варто. Якщо ми йдемо в Європу - ми туди прийдемо. Через 5 років чи через 50 - це залежить від кожного з нас. Можете прискорити - прискорюйте. Не можете - робіть що можете. Тільки не плачте, що все пропало. Влада гавняна. Після війни її, ймовірно, доведеться винесити. Але якщо ми війну програємо - то ми не зможемо міняти владу.
_hunter написав:Не совсем понял -- к чему та минутка занимательных фактов была, если честно...
До того, що плакати "все пропало" не варто. Якщо ми йдемо в Європу - ми туди прийдемо. Через 5 років чи через 50 - це залежить від кожного з нас. Можете прискорити - прискорюйте. Не можете - робіть що можете. Тільки не плачте, що все пропало. Влада гавняна. Після війни її, ймовірно, доведеться винесити. Але якщо ми війну програємо - то ми не зможемо міняти владу.
Если длина каждого следующего шага будет вдвое меньше предыдущего -- придем где-то за +- бесконечность лет А если, как я писал, "шаг вперед, два назад"... Но направление -- безусловно важнО