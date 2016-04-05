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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2148214921502151>
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:52

  Hotab написав:edvardd , мутновата ця група.
Принаймні про Антонівсткмй міст не зовсім правда. Сьогодні вранці (після нічних ударів по казармам орків у Херсоні) швидкі орків успішно по мосту проїхали з Олешек до Херсона. Про важку техніку - не знаю. Але і вона (30 тон) пару днів тому їздила. Міст треба бити далі. З кожним разом його міць слабне. Хоч латай, хоч ні. Арматура в плитах порвана, просто пломбування це не зовсім відновлення, рано чи пізно воно рухне під танком.

в телеге есть видосик от орков, где они срут кирпичами и подтверждают...
https://t.me/Tsaplienko/14315
Востаннє редагувалось edvardd в Пон 29 сер, 2022 13:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:53

  alfredhaos написав:Победа это когда будет награжден государственными орденами за заслуги перед отчеством каждый сотрудник ООО "Студия Квартал-95"

и сядет порошенко
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 14:01

Цікаво, Маркус намагається уникати політики з початку війни, а тут зачепило:
Пане генерал Сергій Кривонос, мав честь у 2014 році воювати під вашим командуванням.

Ви один з найдостойніших командирів, з якими мені доводилося служити.

Розуміємо, що у справі, з якою ви зараз зіштовхнулися присутній політичний контекст. Тому, ви можете розраховувати на підтримку мою і моїх побратимів як в публічній площині, так і не публічній. Ви завжди можете на нас розраховувати.

Слава Україні!
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 14:08

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Т.е. снова возвращаемся к старому парадоксу: "проиграет ли северная корея, если ее захватит Южная?

Південна Корея аж так принципово не відрізнялася від Північної. Але напрям руху значив чимало, і на даний момент різниця відчутна. Тому перемога - це збереження напряму на Захід. З відповідними наслідками, можливо розтягнутими в часі...

А если "напрям" будет в режиме "шаг вперед, два назад"?..
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 14:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:А если "напрям" будет в режиме "шаг вперед, два назад"?..

В Південної Кореї пішло 30-40 років, і Ізраїля 40 років. Поляки пройшли за 10. Сінгапур досі десь на шляху...
Нам самим вибирати свою дорогу і темп.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 14:18

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:А если "напрям" будет в режиме "шаг вперед, два назад"?..

В Південної Кореї пішло 30-40 років, і Ізраїля 40 років. Поляки пройшли за 10. Сінгапур досі десь на шляху...
Нам самим вибирати свою дорогу і темп.

А снег -- холодный, а огонь -- гарячий.
А шведы -- выбрали "шведский социализм".
Не совсем понял -- к чему та минутка занимательных фактов была, если честно...
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 14:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Не совсем понял -- к чему та минутка занимательных фактов была, если честно...

До того, що плакати "все пропало" не варто. Якщо ми йдемо в Європу - ми туди прийдемо. Через 5 років чи через 50 - це залежить від кожного з нас. Можете прискорити - прискорюйте. Не можете - робіть що можете. Тільки не плачте, що все пропало. Влада гавняна. Після війни її, ймовірно, доведеться винесити. Але якщо ми війну програємо - то ми не зможемо міняти владу.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 14:44

Шойгу відсторонили, бункерного госпіталізували... Хто командує орками? Судячи з напрямку їх руху на Півдні, то Залужний :twisted:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 14:47

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Не совсем понял -- к чему та минутка занимательных фактов была, если честно...

До того, що плакати "все пропало" не варто. Якщо ми йдемо в Європу - ми туди прийдемо. Через 5 років чи через 50 - це залежить від кожного з нас. Можете прискорити - прискорюйте. Не можете - робіть що можете. Тільки не плачте, що все пропало. Влада гавняна. Після війни її, ймовірно, доведеться винесити. Але якщо ми війну програємо - то ми не зможемо міняти владу.

Если длина каждого следующего шага будет вдвое меньше предыдущего -- придем где-то за +- бесконечность лет :wink:
А если, как я писал, "шаг вперед, два назад"... Но направление -- безусловно важнО :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 14:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Шойгу відсторонили, бункерного госпіталізували...

Можна пруфи?
sashaqbl
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