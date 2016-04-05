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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2148214921502151
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 14:52

  fler написав:Шойгу відсторонили, бункерного госпіталізували... Хто командує орками? Судячи з напрямку їх руху на Півдні, то Залужний :twisted:


Звідки дрова? А то не зовсім зрозуміло: путен відсторонив шойгу чи шойгу довів до госпіталізації(як саме?) путена? :roll:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 14:54

  drevlyanin написав:
  fler написав:Шойгу відсторонили, бункерного госпіталізували... Хто командує орками? Судячи з напрямку їх руху на Півдні, то Залужний :twisted:


Звідки дрова? А то не зовсім зрозуміло: путен відсторонив шойгу чи шойгу довів до госпіталізації(як саме?) путена? :roll:


Читайте новини, панове. Шукати зараз не буду, слідкую за обстрілами Мико.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 15:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:в телеге есть видосик от орков

Я дуже вас прошу... Вас особисто та інших урапатріотів.
Перестаньте верещати про наступ на Херсон та про взяття якихось населених пунктів, а тим більше "бої за Херсон" (у Цаплієнко по вашому посиланню) .
Там мінімальні локальні успіхи. Ні про які "широкомасштабні наступи на різних ділянках фронту" не йдеться.
Реально бісить оця дурь, яка ллється сьогодні наперегонки в інформросторі. Наче той, хто перший заявить, той це він і звільнив, йому медалі і нагороди. Дебілізм! Дурь і ідіотизм. (останні слова не про вас, звичайно)

Upd:
От як таку шизу пояснити???
Спочатку:

⚡️ «Ми ведемо наступальні дії на кількох напрямках», - Наталія Гуменюк, начальник об’єднаного прес-центру сил оборони півдня України.

ЗСУ просуваються на Херсонщині.

❗️Моліться за наших хлопців. Тримайте за них кулаки. Вірте в нашу армію.

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Потім:

☝️ Наші військові на півдні закликають до «режиму тиші».

«Військова операція потребує тиші. Те, що зараз новини з фронту викликають такий ажиотаж, це неправильно. В умовах гібридної війни, інформаційної війни, треба усвідомлювати, що будь-які дії, навіть якщо вони надихають, мають провестись і мати логічне завершення, і тільки тоді вони будуть результативними».

Наталія Гуменюк, начальник об’єднаного прес-центру сил оборони півдня України.


У мене пояснення одне: курці дали право голосу. А розум забули.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 15:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:От як таку шизу пояснити???

Дуже просто: чиясь родичка, абсолютно некомпетентна і некваліфікована, отримала посаду в штабі...
sashaqbl
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