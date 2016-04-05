Звідки дрова? А то не зовсім зрозуміло: путен відсторонив шойгу чи шойгу довів до госпіталізації(як саме?) путена?
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Додано: Пон 29 сер, 2022 14:52
Додано: Пон 29 сер, 2022 14:54
Читайте новини, панове. Шукати зараз не буду, слідкую за обстрілами Мико.
Додано: Пон 29 сер, 2022 15:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я дуже вас прошу... Вас особисто та інших урапатріотів.
Перестаньте верещати про наступ на Херсон та про взяття якихось населених пунктів, а тим більше "бої за Херсон" (у Цаплієнко по вашому посиланню) .
Там мінімальні локальні успіхи. Ні про які "широкомасштабні наступи на різних ділянках фронту" не йдеться.
Реально бісить оця дурь, яка ллється сьогодні наперегонки в інформросторі. Наче той, хто перший заявить, той це він і звільнив, йому медалі і нагороди. Дебілізм! Дурь і ідіотизм. (останні слова не про вас, звичайно)
Upd:
От як таку шизу пояснити???
Спочатку:
⚡️ «Ми ведемо наступальні дії на кількох напрямках», - Наталія Гуменюк, начальник об’єднаного прес-центру сил оборони півдня України.
ЗСУ просуваються на Херсонщині.
❗️Моліться за наших хлопців. Тримайте за них кулаки. Вірте в нашу армію.
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Потім:
☝️ Наші військові на півдні закликають до «режиму тиші».
«Військова операція потребує тиші. Те, що зараз новини з фронту викликають такий ажиотаж, це неправильно. В умовах гібридної війни, інформаційної війни, треба усвідомлювати, що будь-які дії, навіть якщо вони надихають, мають провестись і мати логічне завершення, і тільки тоді вони будуть результативними».
Наталія Гуменюк, начальник об’єднаного прес-центру сил оборони півдня України.
У мене пояснення одне: курці дали право голосу. А розум забули.
Додано: Пон 29 сер, 2022 15:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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