|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 29 сер, 2022 15:40
З запізненням почали лунати голоси розуму:
❗️ Увага. Важливо поширити ❗️
Наші хлопці, які зараз служать в ЗС України, просять поширити прохання, яке стосується дружніх каналів, особливо блогерів-волонтерів, які спілкуються з військовими, що володіють певною інформацією про хід бойових дій. Друзі, ми всі знаємо значно більше ніж пишемо, Але наразі життєво важливо зберігати повну тишу і не заважати ЗСУ робити свою роботу. Важливо не давати ворогу зайвої інформації про дії та напрямки.
Звісно, ми розуміємо, що всім, хто десь поспілкувався з військовим побратимом, кортить щось оголосити першими чи хайпанути передчасно в блозі, зібрати лайки чи на хвилинку стати зіркою в соцмережах - будь ласка, не треба цього робити. Бо життя бійців важливіші за лайки та репости. Про всі перемоги чи операції з деокупації - чекайте офіційних даних від військового керівництва України. Лише військове керівництво наразі володіє повнотою інформації по всій лінії фронту і тому розуміє коли і яку інформацію можна оголошувати.
Віримо в ЗСУ. Не заважаємо ЗСУ. Допомагаємо ЗСУ.
Разом переможемо.
Слава Україні 🇺🇦
@informnapalm
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7980
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 536 раз.
- Подякували: 1885 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 29 сер, 2022 15:50
_hunter написав:
Если длина каждого следующего шага будет вдвое меньше предыдущего -- придем где-то за +- бесконечность лет
А если, как я писал, "шаг вперед, два назад"... Но направление -- безусловно важнО
Що особисто пан зробив для прискорення перемоги або євроінтеграційних процесів?? Підписав петицію,щоб йому відкрили клітку і він втік з кінцями в Європу?? В цьому він побачив євроінтеграцію України??
Загалом логічно. Хай не вся Україна буде в Європі, а по частинам: спочатку Хантер, потім Флай, потім який-небудь Ігор Батькович накиває п'ятами. Скільки вас таких нікчем в державі?? Проте, треба і справді дати вам можливість, користі то все одно нуль. Поклав зелену пачку в бюджет офіційно - на тобі one way ticket в Європу. І щоб духу не було.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7980
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 536 раз.
- Подякували: 1885 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 29 сер, 2022 16:18
Hotab написав: _hunter написав:
Если длина каждого следующего шага будет вдвое меньше предыдущего -- придем где-то за +- бесконечность лет
А если, как я писал, "шаг вперед, два назад"... Но направление -- безусловно важнО
Що особисто пан зробив для прискорення перемоги або євроінтеграційних процесів?? Підписав петицію,щоб йому відкрили клітку і він втік з кінцями в Європу?? В цьому він побачив євроінтеграцію України??
Загалом логічно. Хай не вся Україна буде в Європі, а по частинам: спочатку Хантер, потім Флай, потім який-небудь Ігор Батькович накиває п'ятами. Скільки вас таких нікчем в державі?? Проте, треба і справді дати вам можливість, користі то все одно нуль. Поклав зелену пачку в бюджет офіційно - на тобі one way ticket в Європу. І щоб духу не було.
Повністю підтримую.
Впевнений, що ці волелюбці ні копійки не задонатили армії, так хоч користь для виживання країни буде.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18887
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2435 раз.
- Подякували: 3045 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 сер, 2022 16:22
Starikan написав:
Повністю підтримую.
Впевнений, що ці волелюбці ні копійки не задонатили армії, так хоч користь для виживання країни буде.
Я донатил до 25 мая, за 3 месяца около 100к грн. Как и весь офис (ИТ), кто больше, кто меньше. Потом конечно уже обидно стало что ты помогаешь, а к тебе как к рабу относятся. И никто же не против, поставьте ценник 5к уе (например) или 500-1000уе/месяц и отпустите нас бесполезных. Только вот чето власть все никак не додумается до этого. Последний закон не в счет, там только 10% себя можно отправить за границу, а хотелось бы целиком как-то...
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 105
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 сер, 2022 16:39
fler написав:
Шойгу відсторонили, бункерного госпіталізували... Хто командує орками? Судячи з напрямку їх руху на Півдні, то Залужний
не бункерного :
у медведева диагностировали двустороннюю гинекомастию
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7737
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 137 раз.
- Подякували: 2287 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 сер, 2022 16:40
_hunter написав:
Но вы точно уверены, что выездные визы -- это "шаг вперед" в ту сторону, про которую sashaqbl писал?
Так впевнені. Не знаю, де ви були останні півроку, але в країні взагалі то війна..
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 398
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 сер, 2022 16:41
slonomag написав:
Я донатил до 25 мая, за 3 месяца около 100к грн. Как и весь офис (ИТ), кто больше, кто меньше. Потом конечно уже обидно стало что ты помогаешь, а к тебе как к рабу относятся. И никто же не против, поставьте ценник 5к уе (например) или 500-1000уе/месяц и отпустите нас бесполезных. Только вот чето власть все никак не додумается до этого. Последний закон не в счет, там только 10% себя можно отправить за границу, а хотелось бы целиком как-то...
Тобто коли ви отримували безкоштовну освіту, користувались безкоштовною медициною, обороною з 14го року, ви не почувались рабом. А як треба це все повертати - то вже рабом почуваєтесь...
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 398
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 сер, 2022 16:44
Hotab написав:edvardd
, мутновата ця група.
Принаймні про Антонівсткмй міст не зовсім правда. Сьогодні вранці (після нічних ударів по казармам орків у Херсоні) швидкі орків успішно по мосту проїхали з Олешек до Херсона. Про важку техніку - не знаю. Але і вона (30 тон) пару днів тому їздила. Міст треба бити далі. З кожним разом його міць слабне. Хоч латай, хоч ні. Арматура в плитах порвана, просто пломбування це не зовсім відновлення, рано чи пізно воно рухне під танком.
Один залп ракетами Himars коштує 1 млн доларків, або 40 млн грн, це десь 5 броньовиків. Щоб зруйнувати міст наскільки я розумію треба залпів 50, або 50 млн доларів, або 250 броньовиків.
250 броньовиків це весь полк Азова, що здався у полон можна помістити для штурму будь-якого напрямку. 2500 мотивованих бійців у 250 броньовиках (щоб мув захист від крупнокаліберних кулеметів і влучань з РПГ, підриву на мінах), здатні оточити орків на херсонському напрямку, а артилерійські та моторизовані танкові частини зачистити.
А міст - то просто міст.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11618
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1730 раз.
- Подякували: 2540 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 29 сер, 2022 16:59
Zebra написав:
.. Щоб зруйнувати міст наскільки я розумію ..
неверно вы все понимаете. Чтобы гарантированно завалить мост надо стрелять по опорам, вам об этом ранее beee писал.
То что сейчас происходит - какой-то хитрый онанизм, который можно оправдать только тем, что нам не надо своими деньгами платить за ракеты.
Мы продырявим - они залатают, мы еще надырявим, они еще слой асфальта наложат, ну и со стороны, куда ракеты не пролетают, понтон соорудили. Часть ракет (около 50%) снимает ПВО, которое они там заметно усилили, судя по видео местных. Так что умножайте на два.
Это не означает что Хаймарсы неэффективны, это означает что можно и нужно искать подходящие цели.
У меня уже какое-то полное непонимание логики американцев. У них на хранении тысячи танков М60, тупо ржавеют. А они занимаются пиаром своих блатных дорогущих систем.
А без танков наступать пока не научилась ни одна армия
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6878
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 2045 раз.
- Подякували: 1843 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 29 сер, 2022 17:00
sashaqbl написав: slonomag написав:
Я донатил до 25 мая, за 3 месяца около 100к грн. Как и весь офис (ИТ), кто больше, кто меньше. Потом конечно уже обидно стало что ты помогаешь, а к тебе как к рабу относятся. И никто же не против, поставьте ценник 5к уе (например) или 500-1000уе/месяц и отпустите нас бесполезных. Только вот чето власть все никак не додумается до этого. Последний закон не в счет, там только 10% себя можно отправить за границу, а хотелось бы целиком как-то...
Тобто коли ви отримували безкоштовну освіту, користувались безкоштовною медициною, обороною з 14го року, ви не почувались рабом. А як треба це все повертати - то вже рабом почуваєтесь...
Ну я как бы налоги плачу за это все. И дальше готов платить. Просто я умею зарабатывать раз в 100 лучше чем окопы рыть. Так уж сложилось. И я всего навсего прошу учесть мои скиллы и использовать из рационально. Я же не отказываюсь от помощи гос-ву, я не против платить и единоразово, и ежемесячно до окончания войны, просто я не понимаю чем деньги, присланные от меня свифтом из Польши плохие? Они не настоящие? Почему я должен скидываться на помощь гос-ву сидя тут (и страдать без семьи), а не там (будучи с семьей)? Какая практическая польза от нахождения моего тела тут?
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 105
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1488
|101507
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|462954
|
|
|1
|3712
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|