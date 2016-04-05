Додано: Пон 29 сер, 2022 15:40

З запізненням почали лунати голоси розуму:







❗️ Увага. Важливо поширити ❗️



Наші хлопці, які зараз служать в ЗС України, просять поширити прохання, яке стосується дружніх каналів, особливо блогерів-волонтерів, які спілкуються з військовими, що володіють певною інформацією про хід бойових дій. Друзі, ми всі знаємо значно більше ніж пишемо, Але наразі життєво важливо зберігати повну тишу і не заважати ЗСУ робити свою роботу. Важливо не давати ворогу зайвої інформації про дії та напрямки.



Звісно, ми розуміємо, що всім, хто десь поспілкувався з військовим побратимом, кортить щось оголосити першими чи хайпанути передчасно в блозі, зібрати лайки чи на хвилинку стати зіркою в соцмережах - будь ласка, не треба цього робити. Бо життя бійців важливіші за лайки та репости. Про всі перемоги чи операції з деокупації - чекайте офіційних даних від військового керівництва України. Лише військове керівництво наразі володіє повнотою інформації по всій лінії фронту і тому розуміє коли і яку інформацію можна оголошувати.



Віримо в ЗСУ. Не заважаємо ЗСУ. Допомагаємо ЗСУ.

Разом переможемо.

Слава Україні 🇺🇦



@informnapalm

