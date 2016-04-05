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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2149215021512152
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 17:06

  Zebra написав:
  Hotab написав:edvardd , мутновата ця група.
Принаймні про Антонівсткмй міст не зовсім правда. Сьогодні вранці (після нічних ударів по казармам орків у Херсоні) швидкі орків успішно по мосту проїхали з Олешек до Херсона. Про важку техніку - не знаю. Але і вона (30 тон) пару днів тому їздила. Міст треба бити далі. З кожним разом його міць слабне. Хоч латай, хоч ні. Арматура в плитах порвана, просто пломбування це не зовсім відновлення, рано чи пізно воно рухне під танком.

Один залп ракетами Himars коштує 1 млн доларків, або 40 млн грн, це десь 5 броньовиків. Щоб зруйнувати міст наскільки я розумію треба залпів 50, або 50 млн доларів, або 250 броньовиків.
250 броньовиків це весь полк Азова, що здався у полон можна помістити для штурму будь-якого напрямку. 2500 мотивованих бійців у 250 броньовиках (щоб мув захист від крупнокаліберних кулеметів і влучань з РПГ, підриву на мінах), здатні оточити орків на херсонському напрямку, а артилерійські та моторизовані танкові частини зачистити.

А міст - то просто міст.

В феврале у кацапов под Киевом было гораздо больше чем 250 броневиков и 2500 мотивированных бойцов. Где они сейчас? Для авиации, арты и противотанковых средств - 250 броневиков - еда на пару дней. Все правильно ВСУ делают ИМХО.
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 17:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  slonomag написав:Ну я как бы налоги плачу за это все. И дальше готов платить. Просто я умею зарабатывать раз в 100 лучше чем окопы рыть. Так уж сложилось. И я всего навсего прошу учесть мои скиллы и использовать из рационально.

Ну та 5% податків...
Так сталсоя, що зараз коштів у бюджет від західних донорів надходить більше, ніж від ваших податків, і, можливо, найближчим часом ваші скіли з риття окопів будуть потрібніші.
А ще так сталося, що ви чудово вмієте заробляти гроші і тут, а там - хто його зна, чи буде хоч якась користь від вас державі...
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