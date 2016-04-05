Zebra написав:Hotab написав:edvardd , мутновата ця група.
Принаймні про Антонівсткмй міст не зовсім правда. Сьогодні вранці (після нічних ударів по казармам орків у Херсоні) швидкі орків успішно по мосту проїхали з Олешек до Херсона. Про важку техніку - не знаю. Але і вона (30 тон) пару днів тому їздила. Міст треба бити далі. З кожним разом його міць слабне. Хоч латай, хоч ні. Арматура в плитах порвана, просто пломбування це не зовсім відновлення, рано чи пізно воно рухне під танком.
Один залп ракетами Himars коштує 1 млн доларків, або 40 млн грн, це десь 5 броньовиків. Щоб зруйнувати міст наскільки я розумію треба залпів 50, або 50 млн доларів, або 250 броньовиків.
250 броньовиків це весь полк Азова, що здався у полон можна помістити для штурму будь-якого напрямку. 2500 мотивованих бійців у 250 броньовиках (щоб мув захист від крупнокаліберних кулеметів і влучань з РПГ, підриву на мінах), здатні оточити орків на херсонському напрямку, а артилерійські та моторизовані танкові частини зачистити.
А міст - то просто міст.
В феврале у кацапов под Киевом было гораздо больше чем 250 броневиков и 2500 мотивированных бойцов. Где они сейчас? Для авиации, арты и противотанковых средств - 250 броневиков - еда на пару дней. Все правильно ВСУ делают ИМХО.