Додано: Пон 29 сер, 2022 18:07

slonomag написав: Ну я как бы налоги плачу за это все. И дальше готов платить. Просто я умею зарабатывать раз в 100 лучше чем окопы рыть. Так уж сложилось. И я всего навсего прошу учесть мои скиллы и использовать из рационально. Я же не отказываюсь от помощи гос-ву, я не против платить и единоразово, и ежемесячно до окончания войны, просто я не понимаю чем деньги, присланные от меня свифтом из Польши плохие? Они не настоящие? Почему я должен скидываться на помощь гос-ву сидя тут (и страдать без семьи), а не там (будучи с семьей)? Какая практическая польза от нахождения моего тела тут? Ну я как бы налоги плачу за это все. И дальше готов платить. Просто я умею зарабатывать раз в 100 лучше чем окопы рыть. Так уж сложилось. И я всего навсего прошу учесть мои скиллы и использовать из рационально. Я же не отказываюсь от помощи гос-ву, я не против платить и единоразово, и ежемесячно до окончания войны, просто я не понимаю чем деньги, присланные от меня свифтом из Польши плохие? Они не настоящие? Почему я должен скидываться на помощь гос-ву сидя тут (и страдать без семьи), а не там (будучи с семьей)? Какая практическая польза от нахождения моего тела тут?

Ок, давай порахуємо,Працюючи на галері на закордон, якщо хороша кваліфікація це десь 3000-4000 у.о5% ок, хай буде 6% з ЕСВ це податки ФОПа в максимумі (від 4000) це 240 у.о податків, + 20% це ще 752 у.о це буде 992 у.е. які вже є в твоєму перебуванні тут.Якщо виїзжаєш, прямі втрати держави відразу становлять цю суму, таким чином для того щоб ще і мати додатково компенсацію твого виїзду, треба добавити ще якусь суму додатково КОЖЕН місяць.З тієї суми що залишиться, за кордоном доведеться платити податки у країні до якої виїхав, які становлять далеко не 5% (варіанти з тимчасовим, до кінця року широким жестом Польщі, що можна не легалізуватися (або податкові режими коли можна не рееструватися) і поки платити податки тільки Україні, поки не розглядаємо).Таким чином на життя залишиться не так багато, з врахуванням арендованого житла на сири вже не вистачить, деякий період ще якось потягнеш, а потім піде проста відмова платити те що обіцяв державі, з мотивацією, "я вже достатньо заплатив, щоб половину повинен віддати державі, яка для мене вже далеко".Коло замкнулося.Інше питання, у доцільності твоєї мобілізації при таких заробітках і експортуванні послуг за кордон. Але це більше моральне питання чим матеріальне.Це ниття про виїзд сильно б зменшилося якби була 100% бронь у таких "цінних" працівників для економіки держави. Але це може спричинити вибух у суспільстві, тому на це держава поки не піде.