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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 29 сер, 2022 17:06
Zebra написав: Hotab написав:edvardd
, мутновата ця група.
Принаймні про Антонівсткмй міст не зовсім правда. Сьогодні вранці (після нічних ударів по казармам орків у Херсоні) швидкі орків успішно по мосту проїхали з Олешек до Херсона. Про важку техніку - не знаю. Але і вона (30 тон) пару днів тому їздила. Міст треба бити далі. З кожним разом його міць слабне. Хоч латай, хоч ні. Арматура в плитах порвана, просто пломбування це не зовсім відновлення, рано чи пізно воно рухне під танком.
Один залп ракетами Himars коштує 1 млн доларків, або 40 млн грн, це десь 5 броньовиків. Щоб зруйнувати міст наскільки я розумію треба залпів 50, або 50 млн доларів, або 250 броньовиків.
250 броньовиків це весь полк Азова, що здався у полон можна помістити для штурму будь-якого напрямку. 2500 мотивованих бійців у 250 броньовиках (щоб мув захист від крупнокаліберних кулеметів і влучань з РПГ, підриву на мінах), здатні оточити орків на херсонському напрямку, а артилерійські та моторизовані танкові частини зачистити.
А міст - то просто міст.
В феврале у кацапов под Киевом было гораздо больше чем 250 броневиков и 2500 мотивированных бойцов. Где они сейчас? Для авиации, арты и противотанковых средств - 250 броневиков - еда на пару дней. Все правильно ВСУ делают ИМХО.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 17:13
slonomag написав:
Ну я как бы налоги плачу за это все. И дальше готов платить. Просто я умею зарабатывать раз в 100 лучше чем окопы рыть. Так уж сложилось. И я всего навсего прошу учесть мои скиллы и использовать из рационально.
Ну та 5% податків...
Так сталсоя, що зараз коштів у бюджет від західних донорів надходить більше, ніж від ваших податків, і, можливо, найближчим часом ваші скіли з риття окопів будуть потрібніші.
А ще так сталося, що ви чудово вмієте заробляти гроші і тут, а там - хто його зна, чи буде хоч якась користь від вас державі...
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Додано: Пон 29 сер, 2022 17:24
slonomag написав:
Ну я как бы налоги плачу за это все. И дальше готов платить. Просто я умею зарабатывать раз в 100 лучше чем окопы рыть. Так уж сложилось. И я всего навсего прошу учесть мои скиллы и использовать из рационально. Я же не отказываюсь от помощи гос-ву, я не против платить и единоразово, и ежемесячно до окончания войны, просто я не понимаю чем деньги, присланные от меня свифтом из Польши плохие? Они не настоящие? Почему я должен скидываться на помощь гос-ву сидя тут (и страдать без семьи), а не там (будучи с семьей)? Какая практическая польза от нахождения моего тела тут?
Я особисто вас розумію. Хоча б тому, що мій молодший син-айтішник 40+ працює онлайн на американську фірму, заробляє чималі гроші і був би радий половину віддавати країнї (окрім 20% податків, якими люди вашого типу так полюбляють вихвалятися) замість служби в армії, до якої він абсолютно не готовий.
І я також згоден, що це виглядає раціонально.
Але! ви николи не задумувалися над тим, який вибух в армії та взагалі в суспільстві може спричинити така раціональність?
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Додано: Пон 29 сер, 2022 17:31
sequence написав:
У меня уже какое-то полное непонимание логики американцев. У них на хранении тысячи танков М60, тупо ржавеют. А они занимаются пиаром своих блатных дорогущих систем.
А без танков наступать пока не научилась ни одна армия
Це наступальна зброя. Пуйло заборонив. Захід всравсь.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 17:42
Starikan написав: slonomag написав:
Ну я как бы налоги плачу за это все. И дальше готов платить. Просто я умею зарабатывать раз в 100 лучше чем окопы рыть. Так уж сложилось. И я всего навсего прошу учесть мои скиллы и использовать из рационально. Я же не отказываюсь от помощи гос-ву, я не против платить и единоразово, и ежемесячно до окончания войны, просто я не понимаю чем деньги, присланные от меня свифтом из Польши плохие? Они не настоящие? Почему я должен скидываться на помощь гос-ву сидя тут (и страдать без семьи), а не там (будучи с семьей)? Какая практическая польза от нахождения моего тела тут?
Я особисто вас розумію. Хоча б тому, що мій молодший син-айтішник 40+ працює онлайн на американську фірму, заробляє чималі гроші і був би радий половину віддавати країнї (окрім 20% податків, якими люди вашого типу так полюбляють вихвалятися) замість служби в армії, до якої він абсолютно не готовий.
І я також згоден, що це виглядає раціонально.
Але! ви николи не задумувалися над тим, який вибух в армії та взагалі в суспільстві може спричинити така раціональність?
Складне питання. В нашій країні, нажаль, миттево призвело до чергової хвилі корупції. Мені всеж таки здається, що тих хто хоче виїхати - потрібно відпустити. Але це повинно фіксуватись і така людина вже ніколи не повинна претендувати ані на будь-які державні посади, ані на обрання в місцеві та центральні органи самоврядування, включаючи ВРУ (себе також маю на увазі).
А зараз окрім відвертої корупції та лівих волонтерських посвідчень, вже є категорії людей "за сортами": наприклад депутати ВРУ та працівники держкомпаній та банків, які вільно перетинають кордон.
Але ж при цьому і в ВСУ не повинно бути тих, хто жодної доби не перебуваючи на передовій красується в формі в центрі Києва, а після війни буде ходити Крещатиком як герой і користуватися всіми можливими пільгами.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 17:50
Starikan написав: sequence написав:
У меня уже какое-то полное непонимание логики американцев. У них на хранении тысячи танков М60, тупо ржавеют. А они занимаются пиаром своих блатных дорогущих систем.
А без танков наступать пока не научилась ни одна армия
Це наступальна зброя. Пуйло заборонив. Захід всравсь.
Мені здається що все правильно Захід нам поки що танки не дає. Потрібно ще більше послабити оборону кацапів на напрямках головних ударів. Потрібно захопити повітря хоча б безпосередньо над районами наступу. В іншому випадку кацапи будуть палити американські танки так само як ВСУ палило їхні під Харківом та Києвом. Нікому це не потрібно.
Тому вважаю що ми отримаємо F16 раніше ніж отримаємо Абрамси.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 17:51
privet_vam написав: Starikan написав: Повністю підтримую.
Впевнений, що ці волелюбці ні копійки не задонатили армії, так хоч користь для виживання країни буде.
Добре підтримувати, втекши в Штати.
Був би кордон закритий для всіх, як під час ВВ2 - було б цікаво спостерігати підтримку
Давайте мінятися: візьмете мої 75 років за виїзд до Штатів?
Цікаво, а Єрмак донатив?
Шарикових я одразу ігнорю.
Востаннє редагувалось Starikan
в Пон 29 сер, 2022 17:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 17:57
privet_vam написав:
з окопа пишеш? чи з бункера в "штатах"?
з України пишу
privet_vam написав:
сорягчик, але навіть в ціні памперсу стіко податків! що за лєпет про безкоштовно?
Скільки? Можна цифри в студію? На момент отримання цих послуг, отримувач не оплачував їх і податків не платив, тому...
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Додано: Пон 29 сер, 2022 18:07
slonomag написав:
Ну я как бы налоги плачу за это все. И дальше готов платить. Просто я умею зарабатывать раз в 100 лучше чем окопы рыть. Так уж сложилось. И я всего навсего прошу учесть мои скиллы и использовать из рационально. Я же не отказываюсь от помощи гос-ву, я не против платить и единоразово, и ежемесячно до окончания войны, просто я не понимаю чем деньги, присланные от меня свифтом из Польши плохие? Они не настоящие? Почему я должен скидываться на помощь гос-ву сидя тут (и страдать без семьи), а не там (будучи с семьей)? Какая практическая польза от нахождения моего тела тут?
Ок, давай порахуємо,
Працюючи на галері на закордон, якщо хороша кваліфікація це десь 3000-4000 у.о
5% ок, хай буде 6% з ЕСВ це податки ФОПа в максимумі (від 4000) це 240 у.о податків, + 20% це ще 752 у.о це буде 992 у.е. які вже є в твоєму перебуванні тут.
Якщо виїзжаєш, прямі втрати держави відразу становлять цю суму, таким чином для того щоб ще і мати додатково компенсацію твого виїзду, треба добавити ще якусь суму додатково КОЖЕН місяць.
З тієї суми що залишиться, за кордоном доведеться платити податки у країні до якої виїхав, які становлять далеко не 5% (варіанти з тимчасовим, до кінця року широким жестом Польщі, що можна не легалізуватися (або податкові режими коли можна не рееструватися) і поки платити податки тільки Україні, поки не розглядаємо).
Таким чином на життя залишиться не так багато, з врахуванням арендованого житла на сири вже не вистачить, деякий період ще якось потягнеш, а потім піде проста відмова платити те що обіцяв державі, з мотивацією, "я вже достатньо заплатив, щоб половину повинен віддати державі, яка для мене вже далеко".
Коло замкнулося.
Інше питання, у доцільності твоєї мобілізації при таких заробітках і експортуванні послуг за кордон. Але це більше моральне питання чим матеріальне.
Це ниття про виїзд сильно б зменшилося якби була 100% бронь у таких "цінних" працівників для економіки держави. Але це може спричинити вибух у суспільстві, тому на це держава поки не піде.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Пон 29 сер, 2022 18:16, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 18:10
sequence написав: Zebra написав:
.. Щоб зруйнувати міст наскільки я розумію ..
неверно вы все понимаете. Чтобы гарантированно завалить мост надо стрелять по опорам, вам об этом ранее beee писал.
То что сейчас происходит - какой-то хитрый онанизм, который можно оправдать только тем, что нам не надо своими деньгами платить за ракеты.
Мы продырявим - они залатают, мы еще надырявим, они еще слой асфальта наложат, ну и со стороны, куда ракеты не пролетают, понтон соорудили. Часть ракет (около 50%) снимает ПВО, которое они там заметно усилили, судя по видео местных. Так что умножайте на два.
Это не означает что Хаймарсы неэффективны, это означает что можно и нужно искать подходящие цели.
У меня уже какое-то полное непонимание логики американцев. У них на хранении тысячи танков М60, тупо ржавеют. А они занимаются пиаром своих блатных дорогущих систем.
А без танков наступать пока не научилась ни одна армия
Так Zebra
сказав те саме!!! - нафіг нам стріляти Хаймарсами по мосту, краще б дали M60(наприклад).
Окрім М60 є ще купа застарілого озброєння, яке нам "легко" можуть дати. Гаубиця M198, наприклад. Краще б дали 3 сотні М198, ніж сотню М777.
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