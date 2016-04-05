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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 29 сер, 2022 18:16
_Mykola_ написав: slonomag написав:
Ну я как бы налоги плачу за это все. И дальше готов платить. Просто я умею зарабатывать раз в 100 лучше чем окопы рыть. Так уж сложилось. И я всего навсего прошу учесть мои скиллы и использовать из рационально. Я же не отказываюсь от помощи гос-ву, я не против платить и единоразово, и ежемесячно до окончания войны, просто я не понимаю чем деньги, присланные от меня свифтом из Польши плохие? Они не настоящие? Почему я должен скидываться на помощь гос-ву сидя тут (и страдать без семьи), а не там (будучи с семьей)? Какая практическая польза от нахождения моего тела тут?
Ок, давай порахуємо,
Працюючи на галері на закордон, якщо хороша кваліфікація це десь 3000-4000 у.о
5% ок, хай буде 6% з ЕСВ це податки ФОПа в максимумі (від 4000) це 240 у.о податків, + 20% це ще 752 у.о
це буде 992 у.е. які вже є в твоєму перебуванні тут.
Якщо виїзжаєш, прямі втрати держави відразу становлять цю суму, таким чином для того щоб ще і мати додатково компенсацію твого виїзду, треба добавити ще якусь суму додатково КОЖЕН місяць.
З тієї суми що залишиться, за кордоном доведеться платити податки у країні до якої виїхав, які становлять далеко не 5% (варіанти з тимчасовим, до кінця року широким жестом Польщі, що можна не легалізуватися (або податкові режими коли можна не рееструватися) і поки платити податки тільки Україні, поки не розглядаємо).
Таким чином на життя залишиться не так багато, з врахуванням арендованого житла на сири вже не вистачить, деякий період ще якось потягнеш, а потім піде проста відмова платити те що обіцяв державі, з мотивацією, "я вже достатньо заплатив, щоб половину повинен віддати державі, яка для мене вже далеко".
Коло замкнулося.
Не совсем понял откуда еще 750уе появилось? Это типа если предположить что я тут зарплату трачу? Так у меня семья в Испании уже пол года - все траты там и так уже. Я вот в аккурат доедаю 1000уе за 5й месяц что сам живу: сигареты 2000грн, пиво 2000грн и хлеб/колбаса/кофе/сахар еще 4к грн в месяц. Я так на 200-250уе в месяц могу еще долго жить, мне впринципе больше то ничего и не надо, сидя дома с утра до вечера. Так что единоразово поиметь с меня 5к уе наверное все-таки будет выгоднее чем по 40-50уе в месяц с моих мега трат
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Додано: Пон 29 сер, 2022 18:23
slonomag написав:
Не совсем понял откуда еще 750уе появилось? Это типа если предположить что я тут зарплату трачу? Так у меня семья в Испании уже пол года - все траты там и так уже. Я вот в аккурат доедаю 1000уе за 5й месяц что сам живу: сигареты 2000грн, пиво 2000грн и хлеб/колбаса/кофе/сахар еще 4к грн в месяц. Я так на 200-250уе в месяц могу еще долго жить, мне впринципе больше то ничего и не надо, сидя дома с утра до вечера. Так что единоразово поиметь с меня 5к уе наверное все-таки будет выгоднее чем по 40-50уе в месяц с моих мега трат
О, вже розпочався торг за 20%...
Так це те що сидить у податку на додану вартість.
І, тут же контраргумент, якщо випустити, то навіть потенційно цих 20%+6% податків вже дуже скоро не буде. А зараз, вони потенційно є, тому що вивести грошей більше чим 50 тис на місяць + покупки в магазині, складно, і сім'я повернеться через деякий час, а якщо виїдеш ти, то вже далеко не факт. І все-рівно будеш поступово збільшувати свої трати тут, тому що так звик, і все-рівно життя візьме своє.
Ось такий холоднокровний розрахунок.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Пон 29 сер, 2022 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 18:24
airmax78 написав:
Мені здається що все правильно Захід нам поки що танки не дає. Потрібно ще більше послабити оборону кацапів на напрямках головних ударів. Потрібно захопити повітря хоча б безпосередньо над районами наступу. В іншому випадку кацапи будуть палити американські танки так само як ВСУ палило їхні під Харківом та Києвом. Нікому це не потрібно.
Тому вважаю що ми отримаємо F16 раніше ніж отримаємо Абрамси.
Діло не в танках.
США нам дають фактично новітню зброю, але в малих кількостях. Краще б давали більш стару, але в більших кількостях(ті самі М198). Не зрозуміла така політика, адже вона веде до більших жертв з нашого боку.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 18:25
_Mykola_ написав:
Інше питання, у доцільності твоєї мобілізації при таких заробітках і експортуванні послуг за кордон. Але це більше моральне питання чим матеріальне.
Це ниття про виїзд сильно б зменшилося якби була 100% бронь у таких "цінних" працівників для економіки держави. Але це може спричинити вибух у суспільстві, тому на це держава поки не піде.
Согласен, если бы не повестки, может я и семью бы никуда не отправлял, переехали бы на пол года на западную, там бы жили все вместе, и тогда и правда расчеты выше были бы верны так как семья тратит 90% денег, я их в основном только зарабатываю
Но ведь и брони нет, так что и тут облом
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Додано: Пон 29 сер, 2022 18:31
slonomag написав: _Mykola_ написав:
Інше питання, у доцільності твоєї мобілізації при таких заробітках і експортуванні послуг за кордон. Але це більше моральне питання чим матеріальне.
Це ниття про виїзд сильно б зменшилося якби була 100% бронь у таких "цінних" працівників для економіки держави. Але це може спричинити вибух у суспільстві, тому на це держава поки не піде.
Согласен, если бы не повестки, может я и семью бы никуда не отправлял, переехали бы на пол года на западную, там бы жили все вместе, и тогда и правда расчеты выше были бы верны так как семья тратит 90% денег, я их в основном только зарабатываю
Но ведь и брони нет, так что и тут облом
Може хтось роз'яснить це президенту і це якимось чином буде реалізовано, але не зараз, тому що це поки дуже болюча тема для суспільства, і переваги поки не покривають збитків у рейтинговому плані.
Хоча це й повернуло б значну частину розділених членів сімей назад до України.
Та дало б дуже великий поштовх для будівництва та створення робочих місць на заході країни.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 18:48
І необхідно врахувати (якось) , як оцей біомусор типа "мухолюдини" компенсує державі?? Він і так живе на 100 уе в місяць, а державі на зсу дає (кладе) великий та червоний. І таких флаєхантерів добуя.
Да,я почув про донати slonomag. Респект.
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