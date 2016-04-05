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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 29 сер, 2022 18:31
slonomag написав: _Mykola_ написав:
Інше питання, у доцільності твоєї мобілізації при таких заробітках і експортуванні послуг за кордон. Але це більше моральне питання чим матеріальне.
Це ниття про виїзд сильно б зменшилося якби була 100% бронь у таких "цінних" працівників для економіки держави. Але це може спричинити вибух у суспільстві, тому на це держава поки не піде.
Согласен, если бы не повестки, может я и семью бы никуда не отправлял, переехали бы на пол года на западную, там бы жили все вместе, и тогда и правда расчеты выше были бы верны так как семья тратит 90% денег, я их в основном только зарабатываю
Но ведь и брони нет, так что и тут облом
Може хтось роз'яснить це президенту і це якимось чином буде реалізовано, але не зараз, тому що це поки дуже болюча тема для суспільства, і переваги поки не покривають збитків у рейтинговому плані.
Хоча це й повернуло б значну частину розділених членів сімей назад до України.
Та дало б дуже великий поштовх для будівництва та створення робочих місць на заході країни.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 19:54
Давненько не заходив і прочитав пару останніх сторінок .
Хто донатить ( от не люблю оці нові непотрібні слова зовсім - але нехай ) - той в принципі молодець - незалежно від конкретних сум . Але це насправді понти в загальних витратах на війну . Ну не знаю , правда , чи здатна наша державна машина адекватно працювати з мобілізованими - не роблячи нескінченну кількість "помилок" - в цьому велика проблема . Але крім грошей треба ж багато чого іншого . І чомусь ніхто не бажає обговорювати таку штуку як обов"язки громадянина . В цілому практично люди армію повністю підтримують - але на віддалі - типу нехай , але без мене хіба не обійдуться ? І навіть гіпотетична імовірність того , що не обійдуться лякає до неможливості . В чому тоді реально суть громадянства людини ? Як на мене - якраз в готовності пожертвувати майже ( чи не майже ) всім . А не тільки невеличкою сумою грошей . Колись тут була розмова про вартість людського життя в світі . Навіть у нас виходили суми , за які багато хто б своє життя "продав" . А зараз розмова про податки та суми з них ?
І якісь питання до влади якось стають зовсім жлобськими . От наприклад питання - віддаєш все ( матеріальне ) , що у тебе є - і вільно прямуєш куди хочеш ( наприклад від 200000 євро , а не гривень ) . Не маєш зараз - оформляєш міжнародний кредит . Багато хто піде на це ?
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:13
airmax78 написав:
В феврале у кацапов под Киевом было гораздо больше чем 250 броневиков и 2500 мотивированных бойцов. Где они сейчас? Для авиации, арты и противотанковых средств - 250 броневиков - еда на пару дней. Все правильно ВСУ делают ИМХО.
Как раз бронированные автомобили повышают в разы выживаемость и боеспособность и комплектность.
А консервные банки в виде пикапов и пирожков всяких которые волонтеры на фронт засылают - это истребление личного состава.
Если бы орки на Киев напали на пикапах и ладах, ни один бы не вернулся обратно, терроборона с калашами бы всех постреляла.
Я просто в шоке, что армия не имеет современной бронированной техники. Ездят на пикапах. Это смертники. Любая засада - и все мертвы, по телеграмм каналах куча видео как наших солдат уничтожали в этих консервных банках...
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:14
Puente написав:
Давненько не заходив і прочитав пару останніх сторінок .
Хто донатить ( от не люблю оці нові непотрібні слова зовсім - але нехай ) - той в принципі молодець - незалежно від конкретних сум . Але це насправді понти в загальних витратах на війну . Ну не знаю , правда , чи здатна наша державна машина адекватно працювати з мобілізованими - не роблячи нескінченну кількість "помилок" - в цьому велика проблема . Але крім грошей треба ж багато чого іншого . І чомусь ніхто не бажає обговорювати таку штуку як обов"язки громадянина . В цілому практично люди армію повністю підтримують - але на віддалі - типу нехай , але без мене хіба не обійдуться ? І навіть гіпотетична імовірність того , що не обійдуться лякає до неможливості . В чому тоді реально суть громадянства людини ? Як на мене - якраз в готовності пожертвувати майже ( чи не майже ) всім . А не тільки невеличкою сумою грошей . Колись тут була розмова про вартість людського життя в світі . Навіть у нас виходили суми , за які багато хто б своє життя "продав" . А зараз розмова про податки та суми з них ?
І якісь питання до влади якось стають зовсім жлобськими . От наприклад питання - віддаєш все ( матеріальне ) , що у тебе є - і вільно прямуєш куди хочеш ( наприклад від 200000 євро , а не гривень ) . Не маєш зараз - оформляєш міжнародний кредит . Багато хто піде на це ?
Выводы из выступления:
1) Кто донатит - молодец, но все равно галимый понтарь.
2) Даешь 30миллионную армию, а все нажитое в общий котел.
3) На выезд только в одних трусах и после предварительного ректального осмотра страждущих.
Дедушка Ульянов просто сочится слезами умиления от такой речи в своем мавзолее.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:34
Zebra написав:
Я просто в шоке, что армия не имеет современной бронированной техники. Ездят на пикапах. Это смертники. Любая засада - и все мертвы, по телеграмм каналах куча видео как наших солдат уничтожали в этих консервных банках...
До чого тут шок?
Різні ситуації , це ж не армія другої світової, де коні і підводи.
Щоб не ходити ногами, збирають на пікапи, буси і багі.
Краще хреново їздити, чим гарно піхотинить. Армія інша.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:38
Puente написав:
Давненько не заходив і прочитав пару останніх сторінок .
Хто донатить ( от не люблю оці нові непотрібні слова зовсім - але нехай ) - той в принципі молодець - незалежно від конкретних сум . Але це насправді понти в загальних витратах на війну . Ну не знаю , правда , чи здатна наша державна машина адекватно працювати з мобілізованими - не роблячи нескінченну кількість "помилок" - в цьому велика проблема . Але крім грошей треба ж багато чого іншого . І чомусь ніхто не бажає обговорювати таку штуку як обов"язки громадянина . В цілому практично люди армію повністю підтримують - але на віддалі - типу нехай , але без мене хіба не обійдуться ? І навіть гіпотетична імовірність того , що не обійдуться лякає до неможливості . В чому тоді реально суть громадянства людини ? Як на мене - якраз в готовності пожертвувати майже ( чи не майже ) всім . А не тільки невеличкою сумою грошей . Колись тут була розмова про вартість людського життя в світі . Навіть у нас виходили суми , за які багато хто б своє життя "продав" . А зараз розмова про податки та суми з них ?
І якісь питання до влади якось стають зовсім жлобськими . От наприклад питання - віддаєш все ( матеріальне ) , що у тебе є - і вільно прямуєш куди хочеш ( наприклад від 200000 євро , а не гривень ) . Не маєш зараз - оформляєш міжнародний кредит . Багато хто піде на це ?
"да не согласен я"
-" с кем каутским или энгельсом?"
-с обоими
-и что вы предлагаете?
- всё взять и поделить.
я очень надеюсь, что таких шариковых как ты только 73%
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