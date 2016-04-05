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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 29 сер, 2022 18:31
slonomag написав: _Mykola_ написав:
Інше питання, у доцільності твоєї мобілізації при таких заробітках і експортуванні послуг за кордон. Але це більше моральне питання чим матеріальне.
Це ниття про виїзд сильно б зменшилося якби була 100% бронь у таких "цінних" працівників для економіки держави. Але це може спричинити вибух у суспільстві, тому на це держава поки не піде.
Согласен, если бы не повестки, может я и семью бы никуда не отправлял, переехали бы на пол года на западную, там бы жили все вместе, и тогда и правда расчеты выше были бы верны так как семья тратит 90% денег, я их в основном только зарабатываю
Но ведь и брони нет, так что и тут облом
Може хтось роз'яснить це президенту і це якимось чином буде реалізовано, але не зараз, тому що це поки дуже болюча тема для суспільства, і переваги поки не покривають збитків у рейтинговому плані.
Хоча це й повернуло б значну частину розділених членів сімей назад до України.
Та дало б дуже великий поштовх для будівництва та створення робочих місць на заході країни.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 19:54
Давненько не заходив і прочитав пару останніх сторінок .
Хто донатить ( от не люблю оці нові непотрібні слова зовсім - але нехай ) - той в принципі молодець - незалежно від конкретних сум . Але це насправді понти в загальних витратах на війну . Ну не знаю , правда , чи здатна наша державна машина адекватно працювати з мобілізованими - не роблячи нескінченну кількість "помилок" - в цьому велика проблема . Але крім грошей треба ж багато чого іншого . І чомусь ніхто не бажає обговорювати таку штуку як обов"язки громадянина . В цілому практично люди армію повністю підтримують - але на віддалі - типу нехай , але без мене хіба не обійдуться ? І навіть гіпотетична імовірність того , що не обійдуться лякає до неможливості . В чому тоді реально суть громадянства людини ? Як на мене - якраз в готовності пожертвувати майже ( чи не майже ) всім . А не тільки невеличкою сумою грошей . Колись тут була розмова про вартість людського життя в світі . Навіть у нас виходили суми , за які багато хто б своє життя "продав" . А зараз розмова про податки та суми з них ?
І якісь питання до влади якось стають зовсім жлобськими . От наприклад питання - віддаєш все ( матеріальне ) , що у тебе є - і вільно прямуєш куди хочеш ( наприклад від 200000 євро , а не гривень ) . Не маєш зараз - оформляєш міжнародний кредит . Багато хто піде на це ?
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:13
airmax78 написав:
В феврале у кацапов под Киевом было гораздо больше чем 250 броневиков и 2500 мотивированных бойцов. Где они сейчас? Для авиации, арты и противотанковых средств - 250 броневиков - еда на пару дней. Все правильно ВСУ делают ИМХО.
Как раз бронированные автомобили повышают в разы выживаемость и боеспособность и комплектность.
А консервные банки в виде пикапов и пирожков всяких которые волонтеры на фронт засылают - это истребление личного состава.
Если бы орки на Киев напали на пикапах и ладах, ни один бы не вернулся обратно, терроборона с калашами бы всех постреляла.
Я просто в шоке, что армия не имеет современной бронированной техники. Ездят на пикапах. Это смертники. Любая засада - и все мертвы, по телеграмм каналах куча видео как наших солдат уничтожали в этих консервных банках...
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:14
Puente написав:
Давненько не заходив і прочитав пару останніх сторінок .
Хто донатить ( от не люблю оці нові непотрібні слова зовсім - але нехай ) - той в принципі молодець - незалежно від конкретних сум . Але це насправді понти в загальних витратах на війну . Ну не знаю , правда , чи здатна наша державна машина адекватно працювати з мобілізованими - не роблячи нескінченну кількість "помилок" - в цьому велика проблема . Але крім грошей треба ж багато чого іншого . І чомусь ніхто не бажає обговорювати таку штуку як обов"язки громадянина . В цілому практично люди армію повністю підтримують - але на віддалі - типу нехай , але без мене хіба не обійдуться ? І навіть гіпотетична імовірність того , що не обійдуться лякає до неможливості . В чому тоді реально суть громадянства людини ? Як на мене - якраз в готовності пожертвувати майже ( чи не майже ) всім . А не тільки невеличкою сумою грошей . Колись тут була розмова про вартість людського життя в світі . Навіть у нас виходили суми , за які багато хто б своє життя "продав" . А зараз розмова про податки та суми з них ?
І якісь питання до влади якось стають зовсім жлобськими . От наприклад питання - віддаєш все ( матеріальне ) , що у тебе є - і вільно прямуєш куди хочеш ( наприклад від 200000 євро , а не гривень ) . Не маєш зараз - оформляєш міжнародний кредит . Багато хто піде на це ?
Выводы из выступления:
1) Кто донатит - молодец, но все равно галимый понтарь.
2) Даешь 30миллионную армию, а все нажитое в общий котел.
3) На выезд только в одних трусах и после предварительного ректального осмотра страждущих.
Дедушка Ульянов просто сочится слезами умиления от такой речи в своем мавзолее.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:34
Zebra написав:
Я просто в шоке, что армия не имеет современной бронированной техники. Ездят на пикапах. Это смертники. Любая засада - и все мертвы, по телеграмм каналах куча видео как наших солдат уничтожали в этих консервных банках...
До чого тут шок?
Різні ситуації , це ж не армія другої світової, де коні і підводи.
Щоб не ходити ногами, збирають на пікапи, буси і багі.
Краще хреново їздити, чим гарно піхотинить. Армія інша.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:38
Puente написав:
Давненько не заходив і прочитав пару останніх сторінок .
Хто донатить ( от не люблю оці нові непотрібні слова зовсім - але нехай ) - той в принципі молодець - незалежно від конкретних сум . Але це насправді понти в загальних витратах на війну . Ну не знаю , правда , чи здатна наша державна машина адекватно працювати з мобілізованими - не роблячи нескінченну кількість "помилок" - в цьому велика проблема . Але крім грошей треба ж багато чого іншого . І чомусь ніхто не бажає обговорювати таку штуку як обов"язки громадянина . В цілому практично люди армію повністю підтримують - але на віддалі - типу нехай , але без мене хіба не обійдуться ? І навіть гіпотетична імовірність того , що не обійдуться лякає до неможливості . В чому тоді реально суть громадянства людини ? Як на мене - якраз в готовності пожертвувати майже ( чи не майже ) всім . А не тільки невеличкою сумою грошей . Колись тут була розмова про вартість людського життя в світі . Навіть у нас виходили суми , за які багато хто б своє життя "продав" . А зараз розмова про податки та суми з них ?
І якісь питання до влади якось стають зовсім жлобськими . От наприклад питання - віддаєш все ( матеріальне ) , що у тебе є - і вільно прямуєш куди хочеш ( наприклад від 200000 євро , а не гривень ) . Не маєш зараз - оформляєш міжнародний кредит . Багато хто піде на це ?
"да не согласен я"
-" с кем каутским или энгельсом?"
-с обоими
-и что вы предлагаете?
- всё взять и поделить.
я очень надеюсь, что таких шариковых как ты только 73%
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Додано: Пон 29 сер, 2022 21:51
sashaqbl написав: slonomag написав:
Ну я как бы налоги плачу за это все. И дальше готов платить. Просто я умею зарабатывать раз в 100 лучше чем окопы рыть. Так уж сложилось. И я всего навсего прошу учесть мои скиллы и использовать из рационально.
Ну та 5% податків...
Так сталсоя, що зараз коштів у бюджет від західних донорів надходить більше, ніж від ваших податків
, і, можливо, найближчим часом ваші скіли з риття окопів будуть потрібніші.
А ще так сталося, що ви чудово вмієте заробляти гроші і тут, а там - хто його зна, чи буде хоч якась користь від вас державі
...
Люди для держави? А може має бути навпаки?
Ви пане з якої країни до нас пишете, не снегірії часом? Там "у верхах" такі ідеї популярні. Вислів про "ваші податки" це підтверджує, виходить, що до бюджету неньки нічогісеньки не вносите. Хоча ні, після закидів про безкоштовну медицину та освіту, стає зрозумілим що ви зараз в СРСР душею і тілом!
Палитеся на рівному місці.
п.с. Раз вже ви так переживаєте за інтереси держави, то розтлумачте шановному товариству, яку мабуть величезну користь для України особисто ви приносите? Пости в інтернеті не рахуються,
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Додано: Пон 29 сер, 2022 22:03
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Додано: Пон 29 сер, 2022 22:15
Puente написав:
наприклад від 200000 євро , а не гривень ) . Не маєш зараз - оформляєш міжнародний кредит . Багато хто піде на це ?
99% жителів України ніколи не тримали в руках навіть 20 000 євро, а Ви тут про 200 000 євро. Цікаво Ви оцінили хрінову медицину і освіту які "умовно" безкоштовні.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 22:16
Goodman написав: Zebra написав:
Я просто в шоке, что армия не имеет современной бронированной техники. Ездят на пикапах. Это смертники. Любая засада - и все мертвы, по телеграмм каналах куча видео как наших солдат уничтожали в этих консервных банках...
До чого тут шок?
Різні ситуації , це ж не армія другої світової, де коні і підводи.
Щоб не ходити ногами, збирають на пікапи, буси і багі.
Краще хреново їздити, чим гарно піхотинить. Армія інша.
Так, краще обрати владу, що замість скупки або виробництва бронеавтомобілів, усі понаднормові гроші з бюджету на асфальт пускала, бо орки коли їхали, то не розуміли чи по адресу вони їдуть, що їхні БТРи по дорогах на швидкості 80 км на годину мчали і на ходу без тряски прицільно розстрілювали усе що хотіли.
До того ж, піхота агресора добре укомплектована бронеавтомобілями Тигр. Це краще, ніж пікапи.
Кожен убитий солдат вартує бюджету 15 млн грн компенсації, ідіоти млять, бронеавтомобілі за 5 млн не дешевше було накупити?
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