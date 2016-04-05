Додано: Пон 29 сер, 2022 19:54

Давненько не заходив і прочитав пару останніх сторінок .

Хто донатить ( от не люблю оці нові непотрібні слова зовсім - але нехай ) - той в принципі молодець - незалежно від конкретних сум . Але це насправді понти в загальних витратах на війну . Ну не знаю , правда , чи здатна наша державна машина адекватно працювати з мобілізованими - не роблячи нескінченну кількість "помилок" - в цьому велика проблема . Але крім грошей треба ж багато чого іншого . І чомусь ніхто не бажає обговорювати таку штуку як обов"язки громадянина . В цілому практично люди армію повністю підтримують - але на віддалі - типу нехай , але без мене хіба не обійдуться ? І навіть гіпотетична імовірність того , що не обійдуться лякає до неможливості . В чому тоді реально суть громадянства людини ? Як на мене - якраз в готовності пожертвувати майже ( чи не майже ) всім . А не тільки невеличкою сумою грошей . Колись тут була розмова про вартість людського життя в світі . Навіть у нас виходили суми , за які багато хто б своє життя "продав" . А зараз розмова про податки та суми з них ?

І якісь питання до влади якось стають зовсім жлобськими . От наприклад питання - віддаєш все ( матеріальне ) , що у тебе є - і вільно прямуєш куди хочеш ( наприклад від 200000 євро , а не гривень ) . Не маєш зараз - оформляєш міжнародний кредит . Багато хто піде на це ?