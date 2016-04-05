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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2151215221532154
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 23:33

  slonomag написав:Согласен, если бы не повестки, может я и семью бы никуда не отправлял, переехали бы на пол года на западную, там бы жили все вместе, и тогда и правда расчеты выше были бы верны так как семья тратит 90% денег, я их в основном только зарабатываю :) Но ведь и брони нет, так что и тут облом :(

Влаштовуйтеся на роботу в НДІ Академії наук, буде вам броня :wink:
Але за кордон все одно не випустять.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 00:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Говорят, на юге сегодня русские вертолеты как ошпаренные летали с грузами туда-сюда.
Похоже, сильно всполошились, пытаются срочно затыкать дыры.
antey1969
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