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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 29 сер, 2022 23:33
slonomag написав:
Согласен, если бы не повестки, может я и семью бы никуда не отправлял, переехали бы на пол года на западную, там бы жили все вместе, и тогда и правда расчеты выше были бы верны так как семья тратит 90% денег, я их в основном только зарабатываю
Но ведь и брони нет, так что и тут облом
Влаштовуйтеся на роботу в НДІ Академії наук, буде вам броня
Але за кордон все одно не випустять.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 00:52
Говорят, на юге сегодня русские вертолеты как ошпаренные летали с грузами туда-сюда.
Похоже, сильно всполошились, пытаются срочно затыкать дыры.
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