Говорят, на юге сегодня русские вертолеты как ошпаренные летали с грузами туда-сюда.
Похоже, сильно всполошились, пытаются срочно затыкать дыры.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 00:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Говорят, на юге сегодня русские вертолеты как ошпаренные летали с грузами туда-сюда.
Похоже, сильно всполошились, пытаются срочно затыкать дыры.
Додано: Вів 30 сер, 2022 07:47
🚒🚒🚒За вчорашній день було знищено:
▫️8 складів БК,
▫️6 баз,
▫️1 КП і 1 ВЧ рашистів
🚛Також влучання в мости: Олешки, Антонівський автомобільний, Антонівський залізничний, переправа у Львове (Бериславський район).
⚡️На околицях Херсона вуличні бої. Продовжують лунати автоматні черги та постріли з важкого озброєння
Додано: Вів 30 сер, 2022 08:43
хренасе
❗️❗️Термінова оперативна інформація!
Вчора було завдано масованих ударів по Василівці, важливій транспортній артерії на шляху до Енергодару, за населений пункт тривають бої.
Населені пункти Щербаки та Нестерянка - взяті під контроль ЗСУ.
В самому Енергодарі ведуть бої передові розвідгрупи ЗСУ .
На вулицях, в тому числі в центрі міста, чути стрілянину і вибухи. Російські військові, впершу чергу "Вагнерівці" починають відступ на облаштовані позиції на ЗАЕС, розуміючи, що ЗСУ не будуть завдавати ударів по ядерному об'єкту та штурмувати ЗАЕС.
❗️Цивільним персоналом прикриваються як живим щитом.
Додано: Вів 30 сер, 2022 09:02
Что то в новостях ничего не пишут про бои в Васильевке и Энергодаре.
А вот Запорожье в последние дни стали бомбить ракетами каждую ночь. До этого было тихо
Супутники зафіксували військову техніку біля реакторів та пробоїни у даху ЗАЕС
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 30 сер, 2022 09:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 30 сер, 2022 09:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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