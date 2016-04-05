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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2151215221532154
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 00:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Говорят, на юге сегодня русские вертолеты как ошпаренные летали с грузами туда-сюда.
Похоже, сильно всполошились, пытаются срочно затыкать дыры.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 07:47

🚒🚒🚒За вчорашній день було знищено:

▫️8 складів БК,
▫️6 баз,
▫️1 КП і 1 ВЧ рашистів

🚛Також влучання в мости: Олешки, Антонівський автомобільний, Антонівський залізничний, переправа у Львове (Бериславський район).

⚡️На околицях Херсона вуличні бої. Продовжують лунати автоматні черги та постріли з важкого озброєння
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 08:43

хренасе

❗️❗️Термінова оперативна інформація!

Вчора було завдано масованих ударів по Василівці, важливій транспортній артерії на шляху до Енергодару, за населений пункт тривають бої.

Населені пункти Щербаки та Нестерянка - взяті під контроль ЗСУ.
В самому Енергодарі ведуть бої передові розвідгрупи ЗСУ .

На вулицях, в тому числі в центрі міста, чути стрілянину і вибухи. Російські військові, впершу чергу "Вагнерівці" починають відступ на облаштовані позиції на ЗАЕС, розуміючи, що ЗСУ не будуть завдавати ударів по ядерному об'єкту та штурмувати ЗАЕС.

❗️Цивільним персоналом прикриваються як живим щитом.
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 09:02

  edvardd написав:❗️❗️Термінова оперативна інформація!

Вчора було завдано масованих ударів по Василівці, важливій транспортній артерії на шляху до Енергодару, за населений пункт тривають бої.

Населені пункти Щербаки та Нестерянка - взяті під контроль ЗСУ.
В самому Енергодарі ведуть бої передові розвідгрупи ЗСУ .

На вулицях, в тому числі в центрі міста, чути стрілянину і вибухи. Російські військові, впершу чергу "Вагнерівці" починають відступ на облаштовані позиції на ЗАЕС, розуміючи, що ЗСУ не будуть завдавати ударів по ядерному об'єкту та штурмувати ЗАЕС.

❗️Цивільним персоналом прикриваються як живим щитом.


Что то в новостях ничего не пишут про бои в Васильевке и Энергодаре. :(
А вот Запорожье в последние дни стали бомбить ракетами каждую ночь. До этого было тихо :(

Супутники зафіксували військову техніку біля реакторів та пробоїни у даху ЗАЕС
https://zaxid.net/news/
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 30 сер, 2022 09:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 09:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Вчора було завдано масованих ударів по Василівці, важливій транспортній артерії на шляху до Енергодару, за населений пункт тривають бої.

попахує триндєжом.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 09:20

  sashaqbl написав:
  edvardd написав:Вчора було завдано масованих ударів по Василівці, важливій транспортній артерії на шляху до Енергодару, за населений пункт тривають бої.

попахує триндєжом.

А може так і задумано? Розпіарили напрямок "Херсон" так, щоб і москалі в це повірили, а по факту...
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 09:48

  sashaqbl написав:Так сталсоя, що зараз коштів у бюджет від західних донорів надходить більше, ніж від ваших податків

А докази якісь цього є чи бла-бла-бла?
По-моєму це цілковита брехня.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 10:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А докази якісь цього є чи бла-бла-бла?
По-моєму це цілковита брехня.

https://mof.gov.ua/uk/news/u_lipni_2022_roku_do_zagalnogo_fondu_derzhavnogo_biudzhetu_nadiishlo_1696_mlrd_griven-3547
Отаких доказів вистачить?
sashaqbl
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