Говорят, на юге сегодня русские вертолеты как ошпаренные летали с грузами туда-сюда.
Похоже, сильно всполошились, пытаются срочно затыкать дыры.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 00:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Говорят, на юге сегодня русские вертолеты как ошпаренные летали с грузами туда-сюда.
Похоже, сильно всполошились, пытаются срочно затыкать дыры.
Додано: Вів 30 сер, 2022 07:47
🚒🚒🚒За вчорашній день було знищено:
▫️8 складів БК,
▫️6 баз,
▫️1 КП і 1 ВЧ рашистів
🚛Також влучання в мости: Олешки, Антонівський автомобільний, Антонівський залізничний, переправа у Львове (Бериславський район).
⚡️На околицях Херсона вуличні бої. Продовжують лунати автоматні черги та постріли з важкого озброєння
Додано: Вів 30 сер, 2022 08:43
хренасе
❗️❗️Термінова оперативна інформація!
Вчора було завдано масованих ударів по Василівці, важливій транспортній артерії на шляху до Енергодару, за населений пункт тривають бої.
Населені пункти Щербаки та Нестерянка - взяті під контроль ЗСУ.
В самому Енергодарі ведуть бої передові розвідгрупи ЗСУ .
На вулицях, в тому числі в центрі міста, чути стрілянину і вибухи. Російські військові, впершу чергу "Вагнерівці" починають відступ на облаштовані позиції на ЗАЕС, розуміючи, що ЗСУ не будуть завдавати ударів по ядерному об'єкту та штурмувати ЗАЕС.
❗️Цивільним персоналом прикриваються як живим щитом.
Додано: Вів 30 сер, 2022 09:02
Что то в новостях ничего не пишут про бои в Васильевке и Энергодаре.
А вот Запорожье в последние дни стали бомбить ракетами каждую ночь. До этого было тихо
Супутники зафіксували військову техніку біля реакторів та пробоїни у даху ЗАЕС
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 30 сер, 2022 09:05, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 30 сер, 2022 09:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 30 сер, 2022 09:20
Додано: Вів 30 сер, 2022 09:48
Додано: Вів 30 сер, 2022 10:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ось тут за липень:
тут за червень:
Далі можете самі пошукати.
Єдиний податок ніколи не перевищував 2-3% доходів. В топ 100 найбільших платників полатків аж один ЕПАМ. Білі зарплати платять переважно в філіях закордонних компаній, яких не атк вже й багато.
Якщо навіть припустити, що всі єдинщики - айтішники, і всі гроші вони витрачають в Україні - то це виходить ще 8 мільярдів ПДВ. І ще нехай 2-3 мільярди - ПДФО з тих, хто отримує білу ЗП.
Сумарно вихобить менше 1/5 від того, що дали міжнародні донори.
Отаких доказів вистачить?
P.S. Я ні в якому разі не хочу применшувати нічиїх заслуг. Треба платити податки, треба донатити на армію. Це врятовані десятки і сотні життів.
Треба здавати кров. Майже всі центри крові зараз потребують донорів.
Але не треба переоцінювати себе і вважати, що Ваші 50-100К гривень донатів виносять на собі ледь не всю війну. Може настати момент, коли в окопі ви будете потрібніше, ніж за компом.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 30 сер, 2022 10:52, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Вів 30 сер, 2022 10:40
А тим часом
Думал, Зе хоть немного поумнел, не будет факапить хоть во время войны. Но нет, он не только профнепригоден, но похоже и необучаем.
Додано: Вів 30 сер, 2022 10:55
уверен что он не знает конечно этого чела.Ордена это бизнес ещё тот-там свои расценки как и за народных артистов,юристов и прочей нечести.
Но вот зачем он кошевому лысому орден дал и за что---и зачем тот лысый его взял это конечно вистов ему не добавляет
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