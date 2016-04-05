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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2152215321542155>
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 00:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Говорят, на юге сегодня русские вертолеты как ошпаренные летали с грузами туда-сюда.
Похоже, сильно всполошились, пытаются срочно затыкать дыры.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 07:47

🚒🚒🚒За вчорашній день було знищено:

▫️8 складів БК,
▫️6 баз,
▫️1 КП і 1 ВЧ рашистів

🚛Також влучання в мости: Олешки, Антонівський автомобільний, Антонівський залізничний, переправа у Львове (Бериславський район).

⚡️На околицях Херсона вуличні бої. Продовжують лунати автоматні черги та постріли з важкого озброєння
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 08:43

хренасе

❗️❗️Термінова оперативна інформація!

Вчора було завдано масованих ударів по Василівці, важливій транспортній артерії на шляху до Енергодару, за населений пункт тривають бої.

Населені пункти Щербаки та Нестерянка - взяті під контроль ЗСУ.
В самому Енергодарі ведуть бої передові розвідгрупи ЗСУ .

На вулицях, в тому числі в центрі міста, чути стрілянину і вибухи. Російські військові, впершу чергу "Вагнерівці" починають відступ на облаштовані позиції на ЗАЕС, розуміючи, що ЗСУ не будуть завдавати ударів по ядерному об'єкту та штурмувати ЗАЕС.

❗️Цивільним персоналом прикриваються як живим щитом.
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 09:02

  edvardd написав:❗️❗️Термінова оперативна інформація!

Вчора було завдано масованих ударів по Василівці, важливій транспортній артерії на шляху до Енергодару, за населений пункт тривають бої.

Населені пункти Щербаки та Нестерянка - взяті під контроль ЗСУ.
В самому Енергодарі ведуть бої передові розвідгрупи ЗСУ .

На вулицях, в тому числі в центрі міста, чути стрілянину і вибухи. Російські військові, впершу чергу "Вагнерівці" починають відступ на облаштовані позиції на ЗАЕС, розуміючи, що ЗСУ не будуть завдавати ударів по ядерному об'єкту та штурмувати ЗАЕС.

❗️Цивільним персоналом прикриваються як живим щитом.


Что то в новостях ничего не пишут про бои в Васильевке и Энергодаре. :(
А вот Запорожье в последние дни стали бомбить ракетами каждую ночь. До этого было тихо :(

Супутники зафіксували військову техніку біля реакторів та пробоїни у даху ЗАЕС
https://zaxid.net/news/
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 30 сер, 2022 09:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 09:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Вчора було завдано масованих ударів по Василівці, важливій транспортній артерії на шляху до Енергодару, за населений пункт тривають бої.

попахує триндєжом.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 09:20

  sashaqbl написав:
  edvardd написав:Вчора було завдано масованих ударів по Василівці, важливій транспортній артерії на шляху до Енергодару, за населений пункт тривають бої.

попахує триндєжом.

А може так і задумано? Розпіарили напрямок "Херсон" так, щоб і москалі в це повірили, а по факту...
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 09:48

  sashaqbl написав:Так сталсоя, що зараз коштів у бюджет від західних донорів надходить більше, ніж від ваших податків

А докази якісь цього є чи бла-бла-бла?
По-моєму це цілковита брехня.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 10:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А докази якісь цього є чи бла-бла-бла?
По-моєму це цілковита брехня.

Ось тут за липень:
https://mof.gov.ua/uk/news/u_lipni_2022_roku_do_zagalnogo_fondu_derzhavnogo_biudzhetu_nadiishlo_1696_mlrd_griven-3547
тут за червень:
https://mof.gov.ua/uk/news/u_chervni_2022_roku_do_zagalnogo_fondu_derzhavnogo_biudzhetu_nadiishlo_973_mlrd_griven-3509
Далі можете самі пошукати.
Єдиний податок ніколи не перевищував 2-3% доходів. В топ 100 найбільших платників полатків аж один ЕПАМ. Білі зарплати платять переважно в філіях закордонних компаній, яких не атк вже й багато.
Якщо навіть припустити, що всі єдинщики - айтішники, і всі гроші вони витрачають в Україні - то це виходить ще 8 мільярдів ПДВ. І ще нехай 2-3 мільярди - ПДФО з тих, хто отримує білу ЗП.
Сумарно вихобить менше 1/5 від того, що дали міжнародні донори.
Отаких доказів вистачить?
P.S. Я ні в якому разі не хочу применшувати нічиїх заслуг. Треба платити податки, треба донатити на армію. Це врятовані десятки і сотні життів.
Треба здавати кров. Майже всі центри крові зараз потребують донорів.
Але не треба переоцінювати себе і вважати, що Ваші 50-100К гривень донатів виносять на собі ледь не всю війну. Може настати момент, коли в окопі ви будете потрібніше, ніж за компом.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 30 сер, 2022 10:52, всього редагувалось 4 разів.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 10:40


А тим часом По случаю Дня Независимости президент Зеленский наградил орденом "За заслуги" ІІІ ст. корреспондента телеканала "Рада" в Луганской области Артема Весько, который ходил в футболке с надписью "Вежливые люди" и поддерживал российское вторжение в 2014 году. Об этом написал в Facebook главный редактор издания "Бабель" Евгений Спирин.
Думал, Зе хоть немного поумнел, не будет факапить хоть во время войны. Но нет, он не только профнепригоден, но похоже и необучаем.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 10:55

  Schmit написав:
А тим часом По случаю Дня Независимости президент Зеленский наградил орденом "За заслуги" ІІІ ст. корреспондента телеканала "Рада" в Луганской области Артема Весько, который ходил в футболке с надписью "Вежливые люди" и поддерживал российское вторжение в 2014 году. Об этом написал в Facebook главный редактор издания "Бабель" Евгений Спирин.
Думал, Зе хоть немного поумнел, не будет факапить хоть во время войны. Но нет, он не только профнепригоден, но похоже и необучаем.

уверен что он не знает конечно этого чела.Ордена это бизнес ещё тот-там свои расценки как и за народных артистов,юристов и прочей нечести.
Но вот зачем он кошевому лысому орден дал и за что---и зачем тот лысый его взял это конечно вистов ему не добавляет
konstantin kirovograd
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