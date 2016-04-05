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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2152215321542155
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 11:10

  sashaqbl написав:Ось тут за липень:
https://mof.gov.ua/uk/news/u_lipni_2022_roku_do_zagalnogo_fondu_derzhavnogo_biudzhetu_nadiishlo_1696_mlrd_griven-3547
тут за червень:
https://mof.gov.ua/uk/news/u_chervni_2022_roku_do_zagalnogo_fondu_derzhavnogo_biudzhetu_nadiishlo_973_mlrd_griven-3509
Далі можете самі пошукати.
Єдиний податок ніколи не перевищував 2-3% доходів. В топ 100 найбільших платників полатків аж один ЕПАМ. Білі зарплати платять переважно в філіях закордонних компаній, яких не атк вже й багато.
Якщо навіть припустити, що всі єдинщики - айтішники, і всі гроші вони витрачають в Україні - то це виходить ще 8 мільярдів ПДВ. І ще нехай 2-3 мільярди - ПДФО з тих, хто отримує білу ЗП.
Сумарно вихобить менше 1/5 від того, що дали міжнародні донори.
Отаких доказів вистачить?
P.S. Я ні в якому разі не хочу применшувати нічиїх заслуг. Треба платити податки, треба донатити на армію. Це врятовані десятки і сотні життів.
Треба здавати кров. Майже всі центри крові зараз потребують донорів.
Але не треба переоцінювати себе і вважати, що Ваші 50-100К гривень донатів виносять на собі ледь не всю війну. Може настати момент, коли в окопі ви будете потрібніше, ніж за компом.

А, ну якщо мова йде суто про "податки з людей", то можливо. Мене більше заділо "західні донори".
Але, те як державі збирати податки і які податки - це напевно рішення самої держави, треба враховувати її специфіку.
Якщо говорити про міжнародну допомогу - то тут не все так просто.
https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2022/08/3/689940/
Приблизно 50% бюджету фінансується ззовні. АЛЕ, тільки третина є грантовою, тобто не потрібно віддавати. 2/3 це кредити, які потрібно віддавати.
Тобто тільки 1/6 бюджету нам фінансують просто так, що є не так вже багато, враховуючи що ми воюємо з сильним суперником, а економічно він на порядок сильніший за нас.
*вже сьогодні ми віддаємо 90 лярдів на обслуговування боргу(тобто відсотки по кредитах)
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 11:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Якщо говорити про міжнародну допомогу - то тут не все так просто.
https://www.epravda.com.ua/rus/columns/ ... /3/689940/
Приблизно 50% бюджету фінансується ззовні. АЛЕ, тільки третина є грантовою, тобто не потрібно віддавати.

Воно так, але не зовсім. В статті вказано тільки бюджетні надходження. Але при цьому абсолютно ігноруєтсья пряма військова допомога, на вона на даний момент перевищила 21 млрд. + 3 мільярди останній анонсований США пакет.
P.S. Хоча з листопада американська допомога теж значною мірою буде в кредит надаватися...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 30 сер, 2022 11:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 11:26

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Но вы точно уверены, что выездные визы -- это "шаг вперед" в ту сторону, про которую sashaqbl писал?

Так впевнені. Не знаю, де ви були останні півроку, але в країні взагалі то війна..

Я уже писал: в той же Сирии тоже была война -- в сев. корею они при этом не превращались. В Грузии война была -- тоже не превращались.
Чем эта страна такая особенная?.. И как тут не вспомнить про печальную особенность xUSSR-стран -- которая даже в анекдоты вошла?..
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 11:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Я уже писал: в той же Сирии тоже была война -- в сев. корею они при этом не превращались. В Грузии война была -- тоже не превращались.
Чем эта страна такая особенная?.. И как тут не вспомнить про печальную особенность xUSSR-стран -- которая даже в анекдоты вошла?..

В Грузії війна була 6 днів. І Грузія цю війну програла. Щодо Сирії - по-перше, там громадянська війна, а по-друге, сумніваюсь, що вибираючи між Україною і Сирією, адекватна людина вибрала б останню.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 11:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:А по каким критериям, кстати, проиграла?

По критеріям втрати територій - Абхазія та Південня Осетія наразі під контролем РФ
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 11:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Страны -- на первом месте почему-то

Так, країна на першому місці.
Тому що якщо тут буде РФ, то на права і свободи людей покладуть болт постійно, а не тимчасово.
І та, до речі, форумів в північній Кореї нема. Як і персональних компютерів. А РФ за таку антидержавну позицію як у вас саджають. Тому наразі менше зло, щоб не отримати більшого.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 11:55

  sashaqbl написав:Єдиний податок ніколи не перевищував 2-3% доходів. В топ 100 найбільших платників полатків аж один ЕПАМ. Білі зарплати платять переважно в філіях закордонних компаній, яких не атк вже й багато.
Якщо навіть припустити, що всі єдинщики - айтішники, і всі гроші вони витрачають в Україні - то це виходить ще 8 мільярдів ПДВ. І ще нехай 2-3 мільярди - ПДФО з тих, хто отримує білу ЗП.
Сумарно вихобить менше 1/5 від того, що дали міжнародні донори.
Отаких доказів вистачить?
P.S. Я ні в якому разі не хочу применшувати нічиїх заслуг. Треба платити податки, треба донатити на армію. Це врятовані десятки і сотні життів.
Треба здавати кров. Майже всі центри крові зараз потребують донорів.
Але не треба переоцінювати себе і вважати, що Ваші 50-100К гривень донатів виносять на собі ледь не всю війну. Може настати момент, коли в окопі ви будете потрібніше, ніж за компом.

Але, є ще така важлива сторона як експорт послуг, що приносить в країну валютні надходження, і ці гроші крім податків запускають глобально інші суміжні бізнес процеси. Наприклад, з цих грошей живе сфера послуг, виробництво, якщо не буде цієї першої запускаючої ланки інші ланки відімруть.

І, у середньому згідн о статистики ДОУ більше 80% айтівців "Більшість донатить $270 на місяць, чверть — понад $600. Скільки ІТ-спеціалісти переказують на потреби ЗСУ"

Збори фондів Притули та "Повернись живим" вже становлять мільярди доларів, без цього нашому війську було б набагато гірше.
Наразі, напевно, вже повинно бути зрозуміло, що війна надовго, і потрібно максимально ефективно використовувати все що у нас є, це відноситься як до ресурсів так і людей, як би цинічно це не звучало.

В тому числі це і балансування економіки, без цього армія буде забезпечуватися гірше і відповідно буде більше втрат. Умовний "одноразовий" звичайний безпілотник зберігає життя на передовій і дає можливість завдати втрат ворогу, а їми забезпечують як правило волонтерські організації і так у всьому новітньому та непередбаченому штатним забезпеченням війська...
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:04

  sashaqbl написав:
  edvardd написав:Вчора було завдано масованих ударів по Василівці, важливій транспортній артерії на шляху до Енергодару, за населений пункт тривають бої.

попахує триндєжом.

после 14:00 поеду под Васильевку, с ночёвкой, послушаю...
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