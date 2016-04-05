Додано: Вів 30 сер, 2022 11:55

sashaqbl написав: Єдиний податок ніколи не перевищував 2-3% доходів. В топ 100 найбільших платників полатків аж один ЕПАМ. Білі зарплати платять переважно в філіях закордонних компаній, яких не атк вже й багато.

Якщо навіть припустити, що всі єдинщики - айтішники, і всі гроші вони витрачають в Україні - то це виходить ще 8 мільярдів ПДВ. І ще нехай 2-3 мільярди - ПДФО з тих, хто отримує білу ЗП.

Сумарно вихобить менше 1/5 від того, що дали міжнародні донори.

Отаких доказів вистачить?

P.S. Я ні в якому разі не хочу применшувати нічиїх заслуг. Треба платити податки, треба донатити на армію. Це врятовані десятки і сотні життів.

Треба здавати кров. Майже всі центри крові зараз потребують донорів.

Але не треба переоцінювати себе і вважати, що Ваші 50-100К гривень донатів виносять на собі ледь не всю війну. Може настати момент, коли в окопі ви будете потрібніше, ніж за компом. Єдиний податок ніколи не перевищував 2-3% доходів. В топ 100 найбільших платників полатків аж один ЕПАМ. Білі зарплати платять переважно в філіях закордонних компаній, яких не атк вже й багато.Якщо навіть припустити, що всі єдинщики - айтішники, і всі гроші вони витрачають в Україні - то це виходить ще 8 мільярдів ПДВ. І ще нехай 2-3 мільярди - ПДФО з тих, хто отримує білу ЗП.Сумарно вихобить менше 1/5 від того, що дали міжнародні донори.Отаких доказів вистачить?Я ні в якому разі не хочу применшувати нічиїх заслуг. Треба платити податки, треба донатити на армію. Це врятовані десятки і сотні життів.Треба здавати кров. Майже всі центри крові зараз потребують донорів.Але не треба переоцінювати себе і вважати, що Ваші 50-100К гривень донатів виносять на собі ледь не всю війну. Може настати момент, коли в окопі ви будете потрібніше, ніж за компом.

Але, є ще така важлива сторона як експорт послуг, що приносить в країну валютні надходження, і ці гроші крім податків запускають глобально інші суміжні бізнес процеси. Наприклад, з цих грошей живе сфера послуг, виробництво, якщо не буде цієї першої запускаючої ланки інші ланки відімруть.І, у середньому згідн о статистикибільше 80% айтівців "Більшість донатить $270 на місяць, чверть — понад $600. Скільки ІТ-спеціалісти переказують на потреби ЗСУ"Збори фондів Притули та "Повернись живим" вже становлять мільярди доларів, без цього нашому війську було б набагато гірше.Наразі, напевно, вже повинно бути зрозуміло, що війна надовго, і потрібно максимально ефективно використовувати все що у нас є, це відноситься як до ресурсів так і людей, як би цинічно це не звучало.В тому числі це і балансування економіки, без цього армія буде забезпечуватися гірше і відповідно буде більше втрат. Умовний "одноразовий" звичайний безпілотник зберігає життя на передовій і дає можливість завдати втрат ворогу, а їми забезпечують як правило волонтерські організації і так у всьому новітньому та непередбаченому штатним забезпеченням війська...