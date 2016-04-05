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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2154215521562157>
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Наприклад, весь колектив фонду "Повернись живим" чуть більше 40 людей, частина жінки, з них вийшов би чудовий кваліфікований взвод, але ж ці люди на своєму місці роблять у сотні-тисячі разів більше.
разом з тим частина співробітників фонду, зі слів Чмута, вже мобілізована. І ніхто з них не кричав, що вони роблять в сотні разів більше і їх мобілізувати не можна...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Так, тому і треба забезпечувати умови для роботи цих людей в Україні.
Я це до чого, використовувати вміння і навички людей наразі потрібно максимально ефективно, це єдиний шанс перемогти у війні.

Тут я з вами абсолютно згоден. Вам лишилось довести, що кваліфікований айтішник країні і суспільству для виживання даний момент часу потрібніший ніж кваліфікований піхотинець.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:40

  _Mykola_ написав:Збори фондів Притули та "Повернись живим" вже становлять мільярди доларів, без цього нашому війську було б набагато гірше.

Ну-ну-ну, полегше. Не доларів, а гривень.
В грошовому вираженні це копійки у порівнянні з військовим бюджетом.
Плюс цих фондів в тому що вони закривають точкові проблеми і гарячі проблеми. Але в порівнянні з державним фінансуванням(допомогою з-за кордону) це мізер.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:43

_Mykola_ є така історія, не знаю, наскільки правдива, що наркобарон спалив 2 млн. доларів, щоб обігріти свою доньку.
На жаль, на мою думку, наше суспільство опинилося в тій самій ситуації, коли доведеться палити у війні своїх науковців, інженерів, педагогів...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  slonomag написав:И не переубедите его что он должен всем пожертвовать ради страны. Так как для многих страна это место обитания. Привычное, любимое, но не более того. Да, эти люди готовы потратить какой-то % своих денег, пожертвовать каким-то % своего комфорта ради целей страны, но без фанатизма.

Я теж вважаю, що країна має бути для людей. Але щоб країна була для людей - її треба зберегти. Що буває в зворотньому випадку - чудово показує приклад Європи 39-40 років. Коли люди були не готові помирати на фронті, вони помирали в концтаборах, разом з сімями. Навіть якщо не помирали, то все одно платили втратою свободи і комфорту за своє небажання воювати. Хантер бажає втекти, але якщо всі тікатимуть, то рано чи пізно це закінчиться обміном ядерними ударами між заходом і сходом, і тікати тим, хто виживе, вже не буде куди.
Робити нічого не треба з такими. Хай сидять, платять податки. Прийде повістка - хай підуть в армію. Не думаю, що вони можуть реально зробити погоду в суспільстві на даний момент, просто гадять по дрібному. Вони, на відміну від ідейних ворогів, можуть гадити тільки поки це не коштує їм комфорту
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 30 сер, 2022 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:58

  sashaqbl написав:
  slonomag написав:И не переубедите его что он должен всем пожертвовать ради страны. Так как для многих страна это место обитания. Привычное, любимое, но не более того. Да, эти люди готовы потратить какой-то % своих денег, пожертвовать каким-то % своего комфорта ради целей страны, но без фанатизма.

\\\ то рано чи пізно це закінчиться обміном ядерними ударами між заходом і сходом, і тікати тим, хто виживе, вже не буде куди.
\\\

Ой как интересно: а сейчас что именно "необмен" гарантирует? :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Ой как интересно: а сейчас что именно "необмен" гарантирует?

Нічого не гарантує. Але теорія ймовірності натякає, що зараз його ще можна уникнути...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 13:05

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Ой как интересно: а сейчас что именно "необмен" гарантирует?

Нічого не гарантує. Але теорія ймовірності натякає, що зараз його ще можна уникнути...

Ну так ровно та же теория ровно так же намекает, что при непопадании на фронт одного человека (да даже двух :lol: ) его ровно так же уникнути можно будет :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 13:08

  sashaqbl написав:_Mykola_ є така історія, не знаю, наскільки правдива, що наркобарон спалив 2 млн. доларів, щоб обігріти свою доньку.

Есть такая история. Для понимания контекста:
Эскобар был застрелен полицией в декабре 1993 года. В 1989 году его состояние оценивалось журналом Forbes приблизительно в 18 млрд фунтов стерлингов.


  sashaqbl написав:На жаль, на мою думку, наше суспільство опинилося в тій самій ситуації, коли доведеться палити у війні своїх науковців, інженерів, педагогів...

Да-да: лес рубят -- щепки летят. (с) Сталин, вроде как. :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 13:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Ну так ровно та же теория ровно так же намекает, что при непопадании на фронт одного человека (да даже двух ) его ровно так же уникнути можно будет

але при відкритті кордонів для всіх хитрожопих ситуація в корені зміниться. Тому всяких муділ і не випускають...
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