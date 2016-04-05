Додано: Вів 30 сер, 2022 12:52

slonomag написав: И не переубедите его что он должен всем пожертвовать ради страны. Так как для многих страна это место обитания. Привычное, любимое, но не более того. Да, эти люди готовы потратить какой-то % своих денег, пожертвовать каким-то % своего комфорта ради целей страны, но без фанатизма. И не переубедите его что он должен всем пожертвовать ради страны. Так как для многих страна это место обитания. Привычное, любимое, но не более того. Да, эти люди готовы потратить какой-то % своих денег, пожертвовать каким-то % своего комфорта ради целей страны, но без фанатизма.

Я теж вважаю, що країна має бути для людей. Але щоб країна була для людей - її треба зберегти. Що буває в зворотньому випадку - чудово показує приклад Європи 39-40 років. Коли люди були не готові помирати на фронті, вони помирали в концтаборах, разом з сімями. Навіть якщо не помирали, то все одно платили втратою свободи і комфорту за своє небажання воювати. Хантер бажає втекти, але якщо всі тікатимуть, то рано чи пізно це закінчиться обміном ядерними ударами між заходом і сходом, і тікати тим, хто виживе, вже не буде куди.Робити нічого не треба з такими. Хай сидять, платять податки. Прийде повістка - хай підуть в армію. Не думаю, що вони можуть реально зробити погоду в суспільстві на даний момент, просто гадять по дрібному. Вони, на відміну від ідейних ворогів, можуть гадити тільки поки це не коштує їм комфорту