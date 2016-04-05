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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2154215521562157
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 13:11

  sashaqbl написав:
  _Mykola_ написав:Наприклад, весь колектив фонду "Повернись живим" чуть більше 40 людей, частина жінки, з них вийшов би чудовий кваліфікований взвод, але ж ці люди на своєму місці роблять у сотні-тисячі разів більше.
разом з тим частина співробітників фонду, зі слів Чмута, вже мобілізована. І ніхто з них не кричав, що вони роблять в сотні разів більше і їх мобілізувати не можна...

Так таке було уточнення За власним бажанням. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 13:13

  andrijk777 написав:
  _Mykola_ написав:Збори фондів Притули та "Повернись живим" вже становлять мільярди доларів, без цього нашому війську було б набагато гірше.

Ну-ну-ну, полегше. Не доларів, а гривень.
В грошовому вираженні це копійки у порівнянні з військовим бюджетом.
Плюс цих фондів в тому що вони закривають точкові проблеми і гарячі проблеми. Але в порівнянні з державним фінансуванням(допомогою з-за кордону) це мізер.

Але цей "мізер" вже зберіг ну ДУЖЕЕЕ багато життів.
_Mykola_
 
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