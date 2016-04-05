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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 30 сер, 2022 13:11
sashaqbl написав: _Mykola_ написав:
Наприклад, весь колектив фонду "Повернись живим" чуть більше 40 людей, частина жінки, з них вийшов би чудовий кваліфікований взвод, але ж ці люди на своєму місці роблять у сотні-тисячі разів більше.
разом з тим частина співробітників фонду, зі слів Чмута, вже мобілізована. І ніхто з них не кричав, що вони роблять в сотні разів більше і їх мобілізувати не можна...
Так таке було уточнення За власним бажанням.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 13:13
andrijk777 написав: _Mykola_ написав:
Збори фондів Притули та "Повернись живим" вже становлять мільярди доларів, без цього нашому війську було б набагато гірше.
Ну-ну-ну, полегше. Не доларів, а гривень.
В грошовому вираженні це копійки у порівнянні з військовим бюджетом.
Плюс цих фондів в тому що вони закривають точкові проблеми і гарячі проблеми. Але в порівнянні з державним фінансуванням(допомогою з-за кордону) це мізер.
Але цей "мізер" вже зберіг ну ДУЖЕЕЕ багато життів.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 13:49
Перепрошую. Він загнався.
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Вів 30 сер, 2022 14:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 13:54
sashaqbl написав: _hunter написав:
Ну так ровно та же теория ровно так же намекает, что при непопадании на фронт одного человека (да даже двух ) его ровно так же уникнути можно будет
але при відкритті кордонів для всіх хитрожопих ситуація в корені зміниться.
Я правильно ваше виденье мира понимаю? -- по-вашему в Украине живет процентов 5 (ну максимум 10) настоящих светлых патриотов -- навроде sashaqbl. И процентов 80 хитрожопих ?
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Додано: Вів 30 сер, 2022 13:55
_Mykola_ написав:
Але цей "мізер" вже зберіг ну ДУЖЕЕЕ багато життів.
Я про це вже писав вище. Так, "Повернися живим" і "Фонд Притули" як правило використовують гроші ефективніше, ніж держава. Але не варто переоцінювати їх - вони працюють тільки тоді, коли на передовій є достатньо бійців, які цю волонтерку зможуть використати. Коли ці бійці озброєні і оснащені.
Це як моторне масло, яке несе користь, коли є працюючий автомобіль, але не саме по собі...
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Вів 30 сер, 2022 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 14:08
andrijk777 написав: _Mykola_ написав:
Збори фондів Притули та "Повернись живим" вже становлять мільярди доларів, без цього нашому війську було б набагато гірше.
Ну-ну-ну, полегше. Не доларів, а гривень.
В грошовому вираженні це копійки у порівнянні з військовим бюджетом.
Плюс цих фондів в тому що вони закривають точкові проблеми і гарячі проблеми. Але в порівнянні з державним фінансуванням(допомогою з-за кордону) це мізер.
Ефективність використання грошей кратна.
Гроші, що йдуть безпоседеньо на рахунки МО - будут використані неефективно, з відкатами, через людей Татарова-Ермака.
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2
Додано: Вів 30 сер, 2022 14:09
_hunter написав:
Я правильно ваше виденье мира понимаю? -- по-вашему в Украине живет процентов 5 (ну максимум 10) настоящих светлых патриотов -- навроде sashaqbl. И процентов 80 хитрожопих ?
Ні. Але коли свалять перші 5%, наступні 5% які за нормальних умов не задумувались би свалювати, подивляться на хантера і теж свалять. І так далі... На жаль, дурний приклад заразний, і кожен задумається, якого я фіга буду гинути, якщо можу свалити, як хантер...
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Додано: Вів 30 сер, 2022 14:14
sashaqbl написав: _hunter написав:
Я правильно ваше виденье мира понимаю? -- по-вашему в Украине живет процентов 5 (ну максимум 10) настоящих светлых патриотов -- навроде sashaqbl. И процентов 80 хитрожопих ?
Ні. Але коли свалять перші 5%, наступні 5% які за нормальних умов не задумувались би свалювати, подивляться на хантера і теж свалять. І так далі... На жаль, дурний приклад заразний, і кожен задумається, якого я фіга буду гинути, якщо можу свалити, як хантер...
ну це так, я наприклад не збираюся на фронт, тільки якщо буде оцеплен район і _усіх_ як у ЛДНР не запакують, тільки тоді я згоден, разом з усіма, а так я краще свою срачку сховаю і буду тихенько донатити.
А ті хто втекли, особливо батальон Монако та їх отприски, і усі інші, якщо не покажуть свої донати, мають бути позбавлені майна та громадянства.
Вгазані не розумію дурнів, що добровільно йдуть на фронт, коли влада замість закупки військової техніки та зброї, клала асфальт. Треба було добровільно цю владу до війни доброволити, а не гинути за дурнів, і самому бути дурнем.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 14:24
sashaqbl написав: _hunter написав:
Я правильно ваше виденье мира понимаю? -- по-вашему в Украине живет процентов 5 (ну максимум 10) настоящих светлых патриотов -- навроде sashaqbl. И процентов 80 хитрожопих ?
Ні. Але коли свалять перші 5%, наступні 5% які за нормальних умов не задумувались би свалювати, подивляться на хантера і теж свалять. І так далі... На жаль, дурний приклад заразний, і кожен задумається, якого я фіга буду гинути, якщо можу свалити, як хантер...
Т.е. я вас правильно понял? -- весь ваш светлый патриотизм и Родина превыше всего -- заканчиваются на анектоте "но у соседа будет в два раза больше"?
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